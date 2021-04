Lũ ống kinh hoàng ở Lào Cai: Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai chỉ đạo khẩn

(VTC News) -

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai (PCTT) cho biết, theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió nên ngày và đêm nay (17/4) ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, có nơi trên 100mm/24h. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Lũ ống ở xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai khiến 3 người chết và mất tích.

Theo thông tin ban đầu từ Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tỉnh Lào Cai, mưa lớn gây lũ quét vào sáng 17/4 đã cuốn trôi 3 người ở xã Minh Lương, huyện Văn Bàn. Hiện, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể 2 người, đang tiếp tục tìm kiếm người còn lại.

Tại tỉnh Gia Lai, theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN Tỉnh, mưa dông, lốc, sét làm tốc mái 1 căn bếp tại huyện Đăk Đoa vào ngày 15/4 và 12 căn nhà tại huyện Chư Sê ngày 13/4.

Tại TP.HCM, theo thông tin từ Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN TP, sáng 16/4, mưa dông làm 8 cây xanh bị gãy đổ, 1 người bị thương nhẹ tại các quận 12 và quận Tân Phú.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng để khắc phục, sửa chữa nhà bị hư hỏng, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ triển khai thực hiện công văn số 173/VPTT ngày 15/4/2021 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai chủ động ứng phó với mưa dông, mưa lớn cục bộ, lốc sét, mưa đá và gió mạnh, sóng lớn trên biển.

Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Lào Cai khẩn trương tìm kiếm 1 người bị lũ cuốn trôi.

Các tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ triển khai thực hiện công văn số 165/VPTT ngày 14/4 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai về chủ động ứng phó với thời tiết nguy hiểm.

Các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão SURIGAE đang hoạt động phía Đông quần đảo Philippines; tổ chức trực ban phòng chống thiên tai, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra.