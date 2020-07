Lũ lụt, lở đất ở Nepal làm hơn 40 người chết

Mưa lớn đã gây ra lũ quét và lở đất khiến ít nhất 40 người thiệt mạng và hàng nghìn người phải sơ tán ở miền Tây Nepal.

Theo chính quyền huyện Myagdi, 20 người đã thiệt mạng và ít nhất 13 người khác bị mất tích tại khu vực cách thủ đô Kathmandu khoảng 200 km về phía Tây Bắc.

Cảnh ngập lụt tại Kathmandu, Nepal. (Ảnh tư liệu: THX/TTXVN)

Nhiều ngôi nhà cũng bị phá hủy do mưa lũ và lở đất. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người mất tích. 50 người đã được sơ tán đến nơi an toàn bằng trực thăng, trong khi 11 người bị thương do lở đất đã được chuyển đến các bệnh viện gần đó.

Tại huyện Kaski lân cận, 7 người đã thiệt mạng, trong khi 7 người khác ở huyện cực Tây Jajarkot.

Ở khu vực đồng bằng phía Nam giáp Ấn Độ, mực nước sông Koshi hiện đã ở mức báo động. Lở đất và lũ quét thường xuyên xảy ra ở khu vực vùng núi Nepal trong giai đoạn mùa mưa kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm.