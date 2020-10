Lũ dâng nhanh trong đêm, người Hà Tĩnh lên mạng xã hội cầu cứu

Video: Quảng Bình, Hà Tĩnh có thể xảy ra lũ lớn

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Hà Tĩnh, trong 6 giờ qua (từ 22h ngày 18/10 tới 4h ngày 19/10), Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa đến mưa to, có nơi đặc biệt to, lượng mưa phổ biến từ 14 - 92mm. Riêng khu vực TP Hà Tĩnh có mưa đặc biệt to với lượng mưa từ 111 – 173mm.

Mưa to dồn dập suốt từ sáng qua tới tối 18/10, cộng với việc các hồ đập lớn như Kẻ Gỗ, Bộc Nguyên, Khe Xai, Tàu Voi, Thượng Sông Trí… đồng loạt xả tràn điều tiết lũ khiến nước lũ lên nhanh.

Tới thời điểm hiện tại, nhiều xã ở huyện Cẩm Xuyên, Hương Khê, Thạch Hà và TP Hà Tĩnh đã bị cô lập. Các hộ gia đình phải di chuyển đồ lên cao tránh bị ngập nước.

Trước diễn biến lũ lên nhanh, đặc biệt tối 18/10, hồ Kẻ Gỗ xả lũ mức 900m3/s khiến cho các xã vùng hạ du như: xã Cẩm Duệ, Cẩm Thạch, Cẩm Thành, Cẩm Vinh, Cẩm Hưng, Cẩm Lạc... (huyện Cẩm Xuyên) bị chìm trong nước. Nhiều tuyến đường ở TP Hà Tĩnh bị ngập sâu.

Lũ lên nhanh trong đêm, nhiều người Hà Tĩnh trở tay không kịp phải lên mạng xã hội cầu cứu.

Một số người dân ở vùng trũng thấp, gia cảnh neo người không kịp di dời đã phải lên mạng xã hội cầu cứu để được trợ giúp.

Trên Facebook chủ tài khoản Van Sagy (trú tại thôn Thanh Mỹ, xã Cẩm Quan, Cẩm Xuyên) viết: “Mọi người gọi cano, thuyền bè gì cũng được cứu giúp em với. Nhà có 4 người (có cụ già 90 tuổi và em bé 3 tuổi), hiện nước đã gần ngập nóc nhà rồi…”

Tài khoản Phương Khánh Huyền viết: “Cầu cứu khẩn cấp. Tại thôn Nam Bắc Thành, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, bố em ở nhà một mình. Hiện nhà mất điện, máy điện thoại bố hết pin, nước ngập tới nóc nhà rồi”.

Xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên ngập chìm trong lũ.

Nhiều tuyến đường ở TP Hà Tĩnh bị ngập.

Người dân đi lại rất vất vả.

Ông Trương Quang Sơn - Chủ tịch UBND Phường Thạch Linh (TP Hà Tĩnh) cho biết: "Trên địa bàn có một người mất tích trong mưa lũ, tới nay vẫn chưa tìm được. Đó là trường hợp của anh Nguyễn Phi H. (SN 1966), đi thả lưới lúc 21h ngày 18/10 đến nay chưa thấy về. Người dân đã đi tìm kiếm nhưng chưa thấy tung tích".