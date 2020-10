Lũ chồng lũ, bão chồng bão: Thiệt hại kinh tế hơn 2.700 tỷ đồng

Cũng tại buổi họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, trong phiên họp Chính phủ sáng 30/10, Thủ tướng và các thành viên Chính phủ dành một phút mặc niệm đến cán bộ, chiến sĩ hy sinh và nạn nhân thiệt mạng do mưa lũ. Từ đầu tháng 10 đến nay, tình hình mưa lũ phức tạp, thiệt hại vô cùng lớn anh hưởng đến đời sống người dân.

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại họp báo.

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, đây có thể coi là lần đầu tiên trong lịch sử, nước ta hứng chịu các trận lũ chồng lũ, bão chồng bão với mức độ nghiêm trọng như vậy. Đến nay, các cơ quan liên quan thống kê được hàng trăm người chết và mất tích, 122.000 ngôi nhà hư hỏng, tổng giá trị thiệt hại lên tới 2.700 tỷ đồng.

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhấn mạnh, Thủ tướng rất chia sẻ những đau thương, mất mát mà người dân miền Trung đang gánh chịu, cùng với sự hy sinh của quân nhân, chiến sĩ, cán bộ công an thiệt mạng trong khi ứng phó, cứu trợ mưa lũ. Chính phủ sẽ nỗ lực làm hết sức, tập trung khắc phục hậu quả, đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống thiên tai, vì cuộc sống an toàn bình yên của người dân.

Trước đó vào buổi sáng, tại buổi họp Chính phủ thường kỳ tháng 10, khi đề cập đến dịch bệnh COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu không được chủ quan, lơ là, không để dịch bệnh bùng phát trở lại. Phải quản lý chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh ở các cửa khẩu, theo dõi y tế đối với người nhập cảnh.

Thủ tướng cũng chỉ đạo cần tạo điều kiện hơn nữa cho các chuyên gia, nhà đầu tư, đón công dân về nước, “thần tốc, thần tốc hơn nữa khi phát hiện có ca nhiễm”; đẩy nhanh tiến trình phục hồi kinh tế, phấn đấu đạt mức tăng trưởng 2,5-3%, nhất là nhân rộng mô hình chuỗi giá trị đối với từng loại sản phẩm ưu tiên; tháo gỡ khó khăn cho các dự án năng lượng; thúc đẩy mạnh chương trình kích cầu du lịch nội địa và tiếp tục khơi thông xuất khẩu vào các thị trường trọng điểm.

Toàn cảnh họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2020.

Báo cáo của Chính phủ cũng cho thấy, tổ chức IMF đánh giá Việt Nam là nền kinh tế tăng trưởng dương duy nhất trong ASEAN với GDP năm 2020 và 2021 lần lượt đạt tăng trưởng 1,6% và 6,7%. Với mức tăng này, quy mô GDP của Việt Nam năm 2020 ước tính đạt 340,6 tỷ USD, vượt Singapore (337,5 tỷ USD), Malaysia (336,3 tỷ USD), đứng thứ 4 ở khu vực Đông Nam Á.

Tính đến nay, theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lạm phát được kiểm soát theo mục tiêu khi CPI tháng 10 chỉ tăng tăng 0,09% so với tháng trước và so với tháng 12/2019, mức thấp nhất trong 5 năm qua. Bình quân 10 tháng năm 2020, CPI chỉ tăng 3,71% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu phục hồi khả quan, thặng dư thương mại cao kỷ lục, đạt 18,7 tỷ USD. Giải ngân đầu tư công tiếp tục được cải thiện, tốc độ tăng vốn thực hiện từ ngân sách Nhà nước tháng 10 và 10 tháng đầu năm đạt cao nhất trong 5 năm qua với tổng mức thực hiện 10 tháng đầu năm đạt 70% kế hoạch năm và tăng 34,5% so với cùng kỳ năm trước.