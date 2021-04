Long An xin lỗi Vũng Tàu liên quan 12 thuyền viên dương tính SARS-CoV-2

(VTC News) -

Tối 28/4, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã có công văn hỏa tốc gửi các ngành chức năng, đồng ý tiếp nhận 12 thuyền viên tàu Dai Duong Sea dương tính với SARS-CoV-2. Liên quan vụ việc, UBND tỉnh Long An cũng gửi công văn xin lỗi tàu này và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vì "lúng túng" trong việc xử lý, tiếp nhận các thuyền viên.

Theo báo cáo của chủ tàu Dai Duong Sea, tinh thần của các thuyền viên rất bất ổn, lo lắng. Việc tiếp nhận và điều trị cho 12 thuyền viên tàu Dai Duong Sea dương tính với SARS-CoV-2 mang tính cấp bách và vì lý do nhân đạo.

Trước sự việc trên, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đã ký công văn hỏa tốc, yêu cầu các cơ quan, ngành chức năng nhanh chóng tổ chức tiếp nhận và đưa 12 thuyền viên tàu Dai Duong Sea về Trung tâm y tế huyện Long Điền để điều trị và cách ly. 6 thuyền viên còn lại của tàu này đưa về cách ly tại Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Liên quan đến sự việc trên, ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, có công văn gửi UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đề nghị tỉnh này chấp thuận đưa các thuyền viên tàu Dai Duong Sea về điều trị, cách ly. Lý do là khoảng cách từ nơi tàu đang neo đậu về đất liền Long An xa hơn Bà Rịa - Vũng Tàu. Đồng thời, tỉnh Long An cũng đang tập trung nguồn lực cách ly y tế công dân Việt Nam từ nước ngoài về, tăng cường kiểm soát biên giới.

Cũng theo công văn, tỉnh Long An thừa nhận do lần đầu gặp trường hợp như trên (trường hợp tàu Dai Duong Sea, có 18 thuyền viên nhập cảnh vào cảng Bourbon ở Bến Lức, Long An mà có 12 người dương tính với SARS-CoV-2) nên còn lúng túng trong xử lý. Do đó, UBND tỉnh Long An "chân thành xin lỗi UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tàu Dai Duong Sea".

Như VTC News đưa tin, chiều 24/4, tàu Dai Duong Sea (quốc tịch Việt Nam, số IMO: 9579963) có trọng tải gần 4.400 tấn cùng 18 thuyền viên đi từ cảng Sampit (Indonesia) với lịch trình về cảng Bourbon (Long An).

Trước khi cập cảng đến, tàu này dừng ở vùng biển phao số 0, Vũng Tàu, để chờ cơ quan chức năng tỉnh Long An lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Đến ngày 26/4, kết quả cho thấy có 12 trong số 18 thuyền viên tàu này dương tính với SARS - CoV - 2.