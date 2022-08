Long An: Xe máy tông trực diện đại úy công an đang bảo vệ hiện trường tai nạn

Khoảng 21h20 ngày 14/8, tại cầu Tân An nằm trên quốc lộ 1, đoạn qua phường 5, TP Tân An, tỉnh Long An, xảy ra vụ tai nạn giao thông.

Thời điểm trên, Đại úy Nguyễn Lê Chí Công Hoàng Khôi (34 tuổi), Công an Phường 5, TP Tân An cùng một số cán bộ, chiến sĩ, dân phòng đang bảo vệ hiện trường thì một nam thanh niên lái xe máy lưu thông trên quốc lộ 1 chạy thẳng vào khu vực này với tốc độ cao.

Xe máy đâm vào người Đại úy Nguyễn Lê Chí Công Hoàng Khôi khiến anh Khôi bị hất văng ra xa, chấn thương nặng. Nam thanh niên đi xe máy cũng bị té ngã và chấn thương nặng.