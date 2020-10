Long An thu hồi chủ trương đầu tư, chấm dứt hoạt động 10 dự án trễ tiến độ

Nguồn tin của VTC News cho biết, mới đây, UBND tỉnh Long An đã có thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Cần tại cuộc họp với các Sở, ngành liên quan đến các dự án tồn trọng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, sau khi thống nhất ý kiến của các Sở, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận: UBND tỉnh cơ bản thống nhất nội dung dự thảo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ liên quan đến các dự án tồn đọng theo Nghị định 30 theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện ngay việc thu hồi chủ trương đầu tư, chấm dứt hoạt động của 10 dự án trễ tiến độ trên địa bàn trong tháng 7/2020.

Sau khi làm việc với các Sở, ngành, UBND tỉnh Long An quyết định thu hồi chủ trương đầu tư, chấm dứt hoạt động 10 dự án trễ tiến độ trên địa bàn.

10 dự án bị thu hồi chủ trương đầu tư, chấm dứt hoạt động gồm: Dự án KDC nhà ở công nhân thuê (xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà) của Công ty TNHH Amongland; dự án KDC Hựu Thạnh (xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hoà) của Công ty CP Western River; dự án KDC Đất lành (xã Đức Hoà Hạ, huyện Đức Hoà) của Công ty TNHH MTV BĐS Đất lành Long An;

Dự án KDC Ấp mới 2 (xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hoà) của Công ty CP Địa ốc Mỹ Hạnh Đức Hoà; dự án KDC Mỹ Hạnh Nam (xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hoà) của Công ty TNHH MTV BĐS Đất Xanh Long An; dự án KDC dành cho người thu nhập thấp (xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc) của Công ty CP BĐS Đại Ngàn;

Dự án KDC Phước Hậu (xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc) của Công ty TNHH TM DV XD Hoàng Hoa; dự án KDC Long Thượng (xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc) của Công ty TNHH AnTay; dự án Khu đô thị mới Bắc Tân An (TP Tân An) của Công ty CP Tập đoàn Địa ốc Cát Tường; dự án KCD Chỉnh trang đô thị Trung tâm thị trấn Tân Trụ 1 (huyện Tân Trụ) của Công ty CP May - Diêm Sài Gòn.

Ngoài 10 dự án trên, UBND tỉnh Long An cũng yêu cầu các Sở, ngành tiếp tục rà soát lại các dự án trễ tiến độ đủ điều kiện để thu hồi chấm dứt hoạt động để thu hồi ngay.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan cần khẩn trương tiển khai, thực hiện.