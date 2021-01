Long An thông báo lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án điện khí mở màn năm 2021

(VTC News) -

Theo thông báo, các nhà đầu tư cần nộp hồ sơ muộn nhất vào ngày 15/01/2021 để các cơ quan chức năng tiến hành xem xét, lựa chọn nhà đầu tư phù hợp để thực hiện dự án.

Dự án Nhà máy điện Long An I và Long An II sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) có tổng công suất dự kiến 3.000MW, bao gồm 2 nhà máy tuabin khí chu trình hỗn hợp, công suất mỗi nhà máy 1.500 MW. Ước tính tổng mức đầu tư nhà máy điện Long An I và Long An II và hệ thống kho chứa LNG ở mức khoảng 2,88 tỷ USD (trước thuế) và khoảng 3,13 tỷ USD (sau thuế).

Địa điểm xây dựng dự kiến là ấp Đông Bình, xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Theo thông báo, diện tích sử dụng đất khoảng 156,14 ha, có xem xét đến khả năng mở rộng thêm hai nhà máy nữa trong tương lai. Sau khi thực hiện các bước của dự án, Nhà máy điện Long An I sẽ đi vào vận hành vào tháng 12/2025, nhà máy điện Long An II vận hành vào tháng 12/2026.

Được biết, đối với yêu cầu về năng lực nhà đầu tư, tỉnh Long An yêu cầu vốn chủ sở hữu tối thiểu nhà đầu tư phải thu xếp tối thiểu bằng hoặc trên 500 triệu USD, tương đương khoảng 15% tổng mức đầu tư. Trường hợp liên danh, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư liên danh bằng tổng vốn chủ sở hữu của các thành viên liên danh.

Về năng lực kinh nghiệm liên quan nhà máy điện chạy khí, tổng công suất các nhà máy điện chạy khí mà nhà đầu tư hoặc thành viên tham gia liên danh đã thực hiện thành công với vai trò là nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu phải đạt ít nhất 4.500 MW.

Về năng lực kinh nghiệm liên quan vận chuyển, tồn trữ cung cấp LNG, tổng công suất tồn trữ, vận chuyển, cung cấp LNG mà nhà đầu tư hoặc thành viên tham gia liên danh đã thực hiện thành công với vai trò là nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu phải đạt ít nhất 2 triệu tấn LNG/năm…

Theo quy trình của Sở Công Thương tỉnh Long An, việc lựa chọn nhà đầu tư sẽ thực hiện theo hai bước: Bước 1 đánh giá sơ bộ về pháp lý và năng lực nhà đầu tư, bao gồm các tiêu chí về vốn đầu tư và kinh nghiệm về ngành điện khí nêu trên. Các nhà đầu tư vượt qua Bước 1 được xét chọn tại Bước 2 – Đánh giá chi tiết năng lực và kinh nghiệm của nhà đầu tư theo thang điểm cụ thể.

Trường hợp tại Bước 2 có hai doanh nghiệp trở lên có cùng tổng số điểm thì sẽ tiến hành lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức đánh giá ưu tiên theo thứ tự: Ưu tiên 1 là công nghệ, ưu tiên 2 là môi trường, ưu tiên 3 là kinh nghiệm và ưu tiên 4 là năng lực tài chính.

Tuy nhiên, để lựa chọn được nhà đầu tư phù hợp, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài có kinh nghiệm theo quy trình nêu trên sẽ là một thách thức rất lớn với tỉnh Long An vì yêu cầu nộp hồ sơ quá gấp rút. Từ ngày 31/12/2020 đến ngày 15/01/2021 có 3 ngày nghỉ lễ và 2 ngày nghỉ cuối tuần nên thời gian còn lại chỉ vẻn vẹn khoảng 10 ngày. Tại nước ngoài, đây cũng là khoảng thời gian các nước phương Tây đang trong kỳ nghỉ năm mới (kéo dài đến ngày 14/01/2021).

Ngoài ra, việc dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp và Thủ tướng Chính phủ đang yêu cầu hạn chế tối đa các chuyến bay đưa người nhập cảnh vào Việt Nam từ nay đến Tết Nguyên đán, xem xét nối lại các chuyến bay thương mại sau Tết cũng là những yếu tố gây thêm nhiều khó khăn cho nhà đầu tư nước ngoài khi muốn đăng ký tham gia lựa chọn nhà đầu tư theo quy trình của Sở Công Thương tỉnh Long An.