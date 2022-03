Long An: Nghi phạm tát vợ ngã tử vong được về nhà lo ma chay vợ

(VTC News) -

Sáng 25/3, Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cho biết, đơn vị đang phối hợp Cảnh sát hình sự Công an tỉnh điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của chị Nguyễn Thị Trúc Ly (41 tuổi, ngụ xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc).

Theo kết quả điều tra, sáng 24/3, giữa chị Ly với chồng là Huỳnh Minh Khải (43 tuổi) cự cãi lớn tiếng.

Trong lúc lời qua tiếng lại, chị Ly bước vào thềm nhà. Lúc này, anh Khải đi theo phía sau vung tay tát thật mạnh vào vùng sau cổ làm chị Ly té ngã đập đầu xuống nền gạch. Nạn nhân bất tỉnh, được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Công an địa phương khám nghiệm hiện trường và tử thi, xác định có tác động từ ngoại lực làm nạn nhân ngã xuống nền gạch, chấn thương nặng vùng đầu. Huỳnh Minh Khải bị tạm giữ để điều tra.

Sau khi lấy lời khai, do xét hoàn cảnh gia đình chỉ có hai vợ chồng và con trai nên tối cùng ngày, nghi phạm được cho về nhà để lo ma chay cho vợ, với sự giám sát của công an.