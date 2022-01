(VTC News) -

Sở Công Thương tỉnh Long An vừa có công văn kêu gọi các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh chung tay “giải cứu” thanh long do trong thời gian thu hoạch chưa xuất khẩu được.

Theo Sở Công thương Long An, hiện thanh long đang vào vụ thu hoạch, dự kiến từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần với sản lượng khoảng 20.000 tấn, thêm thanh long còn tồn đọng trong kho lạnh khoảng 6.000 tấn chưa xuất khẩu được.

Tỉnh Long An kêu gọi "giải cứu" 26.000 tấn thanh long.

Nhằm hỗ trợ tiêu thụ thanh long cho người dân Long An trong tình hình xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc đang gặp khó khăn, ách tắc; Sở Công Thương Long An đề nghị các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp trong tỉnh hỗ trợ tiêu thụ thanh long Long An để hỗ trợ người nông dân tiêu thụ nông sản và tái sản xuất, đặc biệt hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Giá thanh long loại 1 là 15.000 đồng/kg; loại 2 là 10.000 đồng/kg; loại 3 chỉ 5.000 đồng/kg. Giá có thể thay đổi theo số lượng đặt hàng.

Đầu mối liên hệ ông Nguyễn Quốc Trịnh, Chủ tịch Hiệp hội Thanh long (điện thoại 0963.422.422) hoặc ông Phương, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thanh long (điện thoại 0918.779.263).

Các đơn vị, doanh nghiệp cần hỗ trợ thông tin liên hệ ông Trần Thanh Toản, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (điện thoại: 0989.617.663); bà Nguyễn Thị Thùy Trang, Phó Trưởng phòng Quản lý thương mại (điện thoại 0902.542.130); ông Nguyễn Huỳnh Đức, Trưởng phòng Xúc tiến thương mại (điện thoại 0979.784.847).

Trước đó, ngày 10/1, Bộ Công Thương có văn bản số 64/BCT-XNK về việc tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiêu thụ thanh long gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương.

Bộ Công Thương đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chủ trì, phối hợp với UBND các tỉnh vùng trồng chỉ đạo các doanh nghiệp chế biến rau quả tăng cường thu mua lượng thanh long tươi đang tồn đọng tại các tỉnh Bình Thuận, Long An, Tiền Giang… để chế biến thành sản phẩm tiêu thụ nội địa và xuất khẩu.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương để triển khai các hoạt động kết nối cung cầu, đẩy mạnh việc thu mua, tiêu thụ trong nước đối với quả thanh long cũng như các mặt hàng trái cây khác đang vào vụ thu hoạch. Đặc biệt, chú trọng giới thiệu, phân phối sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử.