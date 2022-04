Long An điều tra việc mua kit xét nghiệm của Việt Á

(VTC News) -

Chiều tối 13/4, Thanh tra tỉnh Long An cho biết, liên quan tới các gói thầu mua kit xét nghiệm của Công ty Việt Á, Công an tỉnh đã có văn bản yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu, hồ sơ các gói thầu để phục vụ công tác điều tra. Qua việc thanh tra hồ sơ, chứng từ liên quan đến công tác mua sắm thiết bị, vật tư y tế cho thấy trong hai năm 2020, 2021, tại 4 đơn vị Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc, thực hiện mua sắm tổng cộng 9 gói thầu sản phẩm kit xét nghiệm của Công ty CP Công nghệ Việt Á, với tổng số lượng 109.268 test.

Long An có 655 gói thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch COVID-19 với tổng giá trị hơn 874 tỷ đồng. (Ảnh: Nguyễn Quang)

Các gói thầu này có mức giá cao nhất 525.000 đồng/test, thấp nhất 367.500 đồng/test, với tổng giá trị gần 45 tỷ đồng. Hiện Thanh tra tỉnh thu thập số liệu các gói thầu mua sắm liên quan đến Công ty Việt Á và đã tổng hợp báo cáo cơ quan công an.

Theo kết luận thanh tra chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch COVID-19 tại Long An, việc mua sắm này do Sở Y tế; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, TP Tân An thực hiện trên 655 gói thầu với tổng giá trị hơn 874 tỷ đồng.

Trong đó, Sở Y tế làm chủ đầu tư triển khai thực hiện 37 gói thầu với tổng kinh phí trên 219 tỷ đồng. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư thực hiện 15 gói thầu, với tổng kinh phí hơn 128 tỷ đồng. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Long An và các bệnh viện đa khoa, bệnh dã chiến… thực hiện 438 gói thầu với tổng kinh phí thực hiện trên 380 tỷ đồng.

Riêng UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện 165 gói thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế… với tổng kinh phí hơn 146 tỷ đồng.

Hiện Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh Long An kiểm điểm tập thể, cá nhân về các hạn chế, thiếu sót liên quan đến việc mua sắm y tế. (Ảnh: Nguyễn Quang)

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót trong qua trình thực hiện mua sắm.

Cụ thể, Sở Y tế đăng tải không kịp thời kế hoạch lựa chọn nhà thầu, báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất vượt thời gian theo quy định của một số gói thầu trang thiết bị y tế, vi phạm điểm g, Khoản 1, Điều 12, Luật Đấu thầu 2013; Chỉ định thầu rút gọn các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế cho các Bệnh viện dã chiến, Bệnh viện Đa khoa khu vực, Trung tâm y tế huyện…

Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Bệnh viện khu vực Hậu Nghĩa, Bệnh viện khu vực Cần Giuộc có 9 gói thầu mua sản phẩm xét nghiệm của Công ty Việt Á tổng giá trị gần 45 tỷ đồng. (Ảnh: Nguyễn Quang)

Sở Y tế chưa có sự phối hợp, chưa tham khảo giá bán thiết bị, vật tư y tế tương tự với mức giá bình quân thị trường, và với các đơn vị mua sắm trên địa bàn tỉnh... dẫn đến chênh lệch giá các trang thiết bị y tế các gói thầu trên 3,5 tỷ đồng, chênh lệch giá vật tư y tế hơn 543 triệu đồng.

Hiện Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh Long An kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan về các hạn chế, thiếu sót nêu trên.