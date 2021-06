(VTC News) -

Theo UBND tỉnh Long An, hiện nay tình hình dịch COVID-19 tại Campuchia nói chung và hai tỉnh giáp ranh với Long An nói riêng diễn biến hết sức phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào tỉnh Long An rất cao.

Tỉnh Long An có một khu kinh tế cửa khẩu, 16 khu công nghiệp, 22 cụm công nghiệp đang hoạt động với hơn 12.000 doanh nghiệp và khoảng 370.000 người lao động đang làm việc trên địa bàn. Trong đó, số lượng người lao động làm việc tại TP.HCM đi lại hàng ngày lên đến hàng ngàn người.

Tỉnh Long An đề xuất được chủ động mua vaccine COVID-19.

Trước những khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ nêu trên, UBND tỉnh Long An đã kêu gọi người dân và doanh nghiệp cùng chung tay hỗ trợ quỹ vaccine của tỉnh và đạt được sự đồng thuận cao. Qua đó, tỉnh đã kêu gọi được hơn 16 tỷ đồng.

Thực hiện Nghị quyết số 21 của Chính phủ về mua và sử dụng vaccine phòng COVID-19, Long An có trên 1,3 triệu người từ 18 tuổi trở lên thuộc đối tượng được tiêm vaccine, trong đó nhóm đối tượng theo Nghị quyết số 21 có 268.096 người.

Tính đến ngày 12/6, tỉnh chỉ mới tiếp nhận 3 đợt vaccine với tổng cộng 41.920 liều, đang triển khai tiêm đợt 3 cho các đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21.

Nhằm triển khai chiến lược vaccine và chủ trương về xã hội hóa trong việc mua, nhập khẩu và sử dụng vaccine phòng COVID-19, UBND tỉnh Long An kiến nghị, đề xuất Bộ trưởng Bộ Y tế tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh việc tiêm chủng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Long An đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế xem xét, trình Thủ tướng cho phép các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An hoặc tỉnh, thành phố khác được chủ động đàm phán tìm nguồn vaccine từ các nhà sản xuất, phân phối có uy tín trên thế giới, được nhập khẩu hoặc thuê các doanh nghiệp có chức năng nhập khẩu vaccine để nhập khẩu vaccine phòng COVID-19 về Việt Nam, cung cấp cho tỉnh Long An.

Sau khi vaccine được Bộ Y tế cấp phép, nhập khẩu về Việt Nam và được kiểm định đảm bảo chất lượng, đề nghị Bộ Y tế trình Thủ tướng cho phép các doanh nghiệp được ký hợp đồng thuê các đơn vị có chức năng tiêm chủng triển khai việc tiêm vaccine cho toàn thể cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, chất lượng, giá dịch vụ tiêm chủng theo hợp đồng thỏa thuận giữa doanh nghiệp đơn vị tiêm chủng.