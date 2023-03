Long An: Bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm dạy nghề Hàng Giang

(VTC News) -

Ngày 4/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của Giám đốc Trung tâm dạy nghề Hàng Giang- Đào Đức Hạnh (52 tuổi; ngụ huyện Nhà Bè, TP.HCM) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Trung tâm dạy nghề Hàng Giang (ấp 2, xã Hướng Thọ, TP Tân An, tỉnh Long An) là cơ sở dạy nghề tư thục, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được thành lập và hoạt động từ tháng 7/2014 đến nay.

Đào Đức Hạnh (áo trắng) bị CSĐT Công an tỉnh Long An bắt tạm giam.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng chức năng và nhiệm vụ được giao, Hạnh đã thông qua các đầu mối trung gian nhận tiền của người dân để cung cấp chứng chỉ sơ cấp và báo cáo, đề xuất Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An tổ chức thi cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng hạng 3.

Để cấp chứng chỉ sơ cấp, Hạnh đã chỉ đạo hợp thức hóa toàn bộ hồ sơ, thực tế không thực hiện hoạt động đào tạo sơ cấp theo quy định tại các thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về đào tạo nghề trình độ sơ cấp.

Khám xét nơi ở và nơi làm việc của Hạnh, lực lượng chức năng thu thập nhiều tài liệu và đưa về trụ sở tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

