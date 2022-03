Lối sống bình yên đắt giá 'The Quiet Living' tại UDIC Westlake

(VTC News) -

Phong cách làm nên giá trị sống

Tầng lớp thượng lưu vốn được định danh bằng những đồ xa xỉ phẩm: lâu đài bề thế, biệt thự dát vàng, siêu xe, hay những món hàng hiệu độc bản. Nhưng xa hoa chỉ là màu sơn chứ chưa phải là cốt lõi của giá trị sống. Cốt lõi ấy nằm ở phong cách, được hình thành từ vốn văn hóa, những trải nghiệm và sự thấu cảm với đời sống xã hội của mỗi người.

Không gian sống rộng thoáng từ trong ra ngoài tại các căn hộ UDIC Westlake.

“Quiet Living” đang là phong cách sống được giới thượng lưu theo đuổi. Đó là việc trút bỏ sự phô trương, xa hoa tráng lệ bên ngoài, để hướng vào trong, trải nghiệm và tận hưởng đời sống chân thật nhất, riêng tư nhất, như một sự tái khám phá, tái sinh chính mình, để đạt tới trạng thái an nhiên, thư thái.

Những người theo đuổi “Quiet Living” thường không chọn nơi dân cư đông đúc, ồn ào mà muốn tìm tới những không gian thoáng đãng, yên tĩnh, ngập tràn ánh sáng và sinh khí, hòa mình với thiên nhiên.

Căn nhà không chỉ đơn thuần là một nơi để ở, mà còn là nơi nuôi dưỡng cho thân – tâm, làm đẹp tâm hồn, giúp tái tạo năng lượng, vun đắp những đam mê và mang lại cho con người vẻ đẹp tinh tế bằng phong cách sống trọn an yên. An yên là vô giá nên sự an yên chính là một tuyên ngôn mới về giá trị và đẳng cấp sống hiện nay.

UDIC Westlake - Chốn bình yên đắt giá

Trên thực tế, phong cách sống “Quiet Living” không chỉ diễn ra ở tầng lớp thượng lưu mà còn xuất hiện ở các giai tầng khác. Hai năm dịch bệnh vừa qua, tình trạng phong tỏa nghiêm ngặt kéo dài đã làm thay đổi tư duy của thị trường và thúc đẩy phong cách này thành một xu hướng lớn, thậm chí không thể đảo ngược.

Tuy nhiên, giữa lòng Thủ đô Hà Nội, nơi phát triển theo mô hình đơn trung tâm với tốc độ đô thị hóa rất cao, việc tìm kiếm một không gian thoáng đãng, yên bình là điều không hề dễ. Nhìn toàn cục thành phố, có thể nói UDIC Westlake là lựa chọn lý tưởng hàng đầu.

Nằm trong Ciputra – khu đô thị lớn đầu tiên phía tây hồ Tây, có quy hoạch đồng bộ, hiện đại bậc nhất Hà Nội, UDIC Westlake được thừa hưởng trọn vẹn không gian khoáng đạt, thoáng đãng, mát lành và ngập tràn cây xanh của khu vực “Đầu Rồng” Tây Hồ - nơi giới siêu giàu và tầng lớp tinh hoa của Thủ đô đã định vị từ hơn 10 năm trước.

Dự án nằm tại vị trí vàng - tọa lạc ngay mặt đường Võ Chí Công, chân cầu Nhật Tân.

Gồm 3 tòa tháp vươn lên kiêu hãnh bên đại lộ Võ Chí Công, nối liền khu vực trung tâm với cao tốc dẫn ra sân bay Nội Bài, dự án vừa có lợi thế vượt trội về kết nối giao thông, thuận tiện di chuyển, lại vừa tách biệt được sự ồn ào của đô thị nhờ tính khép kín và mật độ xây dựng cực thấp của Ciputra, mang lại cho cư dân không gian sống tĩnh lặng, yên bình hiếm có.

Bản thân dự án cũng sở hữu mật độ xây dựng rất thấp, với khối đế là 40% và tháp căn hộ là 18%. Toàn dự án chỉ có khoảng 400 căn hộ, tức trung bình 4 căn/sàn, với số lượng thang máy trung bình 2 căn hộ/tầng/thang, đảm bảo gần như tuyệt đối cho sự an toàn, tính riêng tư và trải nghiệm cá nhân của mỗi chủ sở hữu.

Chính sự tối giản về mật độ đó tạo điều kiện cho thiết kế tối ưu với 100% là căn góc, đón nhận nhiều ánh sáng, nhiều gió tự nhiên, đem đến bầu không khí trong lành, tươi mát. Và dù là hướng ra Hồ Tây lộng gió, nhìn về con đường tấp nập lên cầu Nhật Tân hay trông ra nội khu xanh mướt của Ciputra, cư dân sẽ đều thấy dễ chịu khi bất cứ lúc nào cũng đều có thể hòa mình với thiên nhiên, tránh xa khỏi sự xô bồ, ồn ã.

UDIC Westlake sở hữu khuôn viên xanh yên tĩnh bậc nhất.

Điều đáng nói hơn nữa là các căn hộ tại UDIC Westlake đặc biệt phù hợp với các đại gia đình, không gia đủ rộng cho nhiều thế hệ cùng giao lưu sinh sống. Dù diện tích căn hộ khá lớn từ 84 – 168m2, nhưng nhờ thiết kế thông minh, phân chia không gian hợp lý, chủ nhân có thể tùy chỉnh phong cách, tôn trọng được sự riêng tư, bảo lưu dấu ấn cá nhân của các thành viên trong gia đình.

Nhằm kiến tạo một cuộc sống đẳng cấp, biệt lập cho cư dân, chủ đầu tư UDIC đã dụng công phát triển chuỗi tiện ích nội khu đầy đủ về loại hình, phong phú về hình thức, đáp ứng tối đa nhu cầu sinh hoạt, mua sắm, vui chơi, giải trí.

Chỉ với vài bước chân, cư dân đã tiếp cận được hệ thống phòng tập gym, bể bơi, công viên, đường dạo bộ, khu mua sắm… mà không phải bận tâm về thế giới bên ngoài. Trải nghiệm sống trọn vẹn được gia tăng khi dự án vừa có bãi đỗ xe ngoài trời vừa có hầm gửi xe rộng rãi, đảm bảo mỗi căn hộ có ít nhất một chỗ đỗ xe vĩnh viễn.

100% phòng ngủ đón gió và ánh sáng tự nhiên.

Một điểm cộng nổi bật nữa của UDIC Westlake đó là dự án đã hiện hữu, sổ hồng trao tay, lại nằm trong Ciputra với cộng đồng cư dân văn minh, tri thức. Khách hàng có thể dễ dàng kiểm chứng dự án, căn hộ và trải nghiệm sống từ cư dân trước khi “xuống tiền” mà không phải băn khoăn về chất không lượng công trình hay tiến độ thi công giống như các dự án hình thành trong tương lai.

Có thể nói với UDIC Westlake, trải nghiệm một cuộc sống bình yên đích thực là điều trong tầm tay. Giữa phố thị phồn hoa, tận hưởng được giây phút an yên, gần gũi thiên nhiên, lắng đọng trong tâm hồn, trân trọng thời gian bên gia đình và trải nghiệm sự kín đáo, riêng tư là những giá trị ai cũng khao khát kiếm tìm. Bởi vậy, không khó hiểu vì sao dự án trở thành mục tiêu theo đuổi, điểm an cư lý tưởng, nơi ước đến, chốn mong về của người Hà Nội.