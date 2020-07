Lời nhắn nhủ truyền cảm hứng của cô hiệu trưởng đến học sinh cuối cấp

Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh tinh thần chủ động của học sinh với tôn chỉ “From Students, By Students and For Students”. Các bạn học sinh tự thiết kế nên rất nhiều chương trình ấn tượng như PROM với chủ đề Sen, Debate Tournament “Clash of the Mind”, các hoạt động thể thao giao hữu, các dự án học tập sôi nổi và rất nhiều các hoạt động khác.