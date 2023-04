Lời khai tài xế xe tải tông tử vong người đi bộ trên đường Vành đai 3 trên cao

(VTC News) -

Tối 23/4, trả lời PV VTC News, đại diện Công an quận Thanh Xuân cho biết, cơ quan chức năng vẫn đang xác minh danh tính người đàn ông đi bộ trên đường Vành đai 3 trên cao bị xe tải tông tử vong.

Tại cơ quan công an, ông N.V.N. (SN 1980, trú huyện Mỹ Đức, Hà Nội) khai nhận, 3h10 cùng ngày, ông N. lái xe tải BKS 29H-803.33 theo hướng Linh Đàm đi Mỹ Đình. Khi xe tải đi tới đoạn ngang đường Nguyễn Huy Tưởng (quận Thanh Xuân), một nam giới đi bộ, trèo qua lan can rồi nhảy ra đường, do tình huống bất ngờ, ông N. không kịp xử lý khiến xe tông vào làm người này ngã ra đường, nằm bất động. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Quân y 103 nhưng đã tử vong sau đó.

Hiện trường vụ tai nạn.

Nhận được thông tin, Công an quận Thanh Xuân phối hợp VKSND quận Thanh Xuân và các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, đưa tài xế xe tải về trụ sở để lấy lời khai. Thi thể nạn nhân đang được bảo quản tại Bệnh viện Quân y 103. Nạn nhân hơn 30 tuổi, dáng người đậm, mặc áo dài tay và quần gió sẫm màu, hiện vẫn chưa rõ danh tính.

Do thời điểm xảy ra tai nạn đoạn đường vắng, xe tải không có camera hành trình nên Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đề nghị nhân chứng biết thông tin về vụ tai nạn, thông tin lai lịch nạn nhân, hoặc có camera hành trình ghi lại vụ việc phối hợp cung cấp cho Công an quận Thanh Xuân để phục vụ điều tra xác minh.

Mọi thông tin liên hệ Đại uý Nguyễn Văn Kiên, số điện thoại 0984320686 hoặc Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Thanh Xuân, số 58 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Minh Tuệ