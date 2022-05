Lời khai tài xế lấy điện thoại của 2 nữ du khách Nga trên phố cổ Hà Nội

(VTC News) -

Chiều 6/5, Công an quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự tài xế taxi Trần Quốc Hưng (SN 1988, trú huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) về hành vi "Công nhiên chiếm đoạt tài sản".

Tại cơ quan công an, Trần Quốc Hưng khai nhận, rạng sáng 5/5, Hưng đón 2 nữ du khách người Nga ở trên phố Lãn Ông (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) sang khu vực phố ẩm thực thuộc phường Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm). Trên đường đi, do điện thoại hết pin nên 2 nữ du khách nhờ Hưng cho sạc nhờ.

Đến khoảng hơn 3h ngày 5/5, chiếc taxi đi tới khu vực nút giao ngõ Hàng Bông và phố Hàng Bông, do không có tiền Việt nên 2 nữ du khách dặn lái xe đợi để đi đổi tiền.

Tài xế taxi Trần Quốc Hưng lấy điện thoại của 2 nữ du khách.

Tuy nhiên, trong lúc chờ khách, Hưng thấy 2 chiếc điện thoại đang sạc và nghĩ rằng 2 nữ du khách người Nga không biết tiếng Việt, sẽ khó có khả năng hô hoán hay trình báo công an, nên nảy lòng tham, lái xe phóng đi.

Qua xác minh, đến 11h30 ngày 5/5, Công an quận Hoàn Kiếm đã mời Hưng đến làm việc, đồng thời thu hồi 2 chiếc điện thoại di động và trao trả lại cho du khách.

Trước đó, mạng xã hội Facebook xuất hiện hình ảnh cùng thông tin về việc 2 cô gái quốc tịch Nga được cho là bị tài xế taxi lấy mất 2 chiếc điện thoại lúc rạng sáng.

Là một trong những người có mặt vào thời điểm xảy ra vụ việc và giúp đỡ 2 nữ du khách, anh Hoàng Hải (trú tại quận Đống Đa, TP Hà Nội) cho biết, khoảng 3h ngày 5/5, anh cùng vài người bạn ngồi ăn uống tại phố Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm) thì nghe thấy tiếng la hét, kêu khóc của 2 cô gái trẻ người nước ngoài.

Sau đó, anh Hải cùng vài người bạn đến trấn an họ thì được biết 2 cô gái này đến từ nước Nga. Họ đến Việt Nam từ 2 ngày trước.

Theo anh Hải, sau khi được mọi người trấn an, 2 cô gái đến Công an phường Hàng Bông trình báo nhưng do bất đồng ngôn ngữ nên chưa thể viết tường trình. Công an phường hướng dẫn họ về khách sạn, nhờ nhân viên hỗ trợ ngôn ngữ. Sau đó, anh Hải cùng bạn chở 2 nữ du khách về khách sạn trên địa bàn quận Ba Đình (TP Hà Nội) và báo lại với nhân viên lễ tân.