Lời khai của nghi phạm ném quả nổ vào tiệm vàng ở Hải Phòng

(VTC News) -

Sau gần một tháng truy tìm, tối 14/4, Công an quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng bắt được Phạm Anh Vũ (SN 1994, trú tại phố Hải Triều, phường Quán Toan), nghi phạm gây ra vụ nổ tại tiệm vàng Đức Đệ vào tối 17/3.

Công an TP Hải Phòng cho biết, tại cơ quan điều tra, Vũ khai nhận bản thân hắn có tư tưởng cực đoan, tính nết không bình thường. Vũ là hàng xóm gần nhà, có thái độ thù ghét chủ cửa hàng vàng bạc Đức Đệ, vì thế cho gây nổ ở cửa hàng.

Phạm Anh Vũ được dẫn giải về trụ sở Công an quận Hồng Bàng.

Về nguồn gốc vật liệu nổ, Vũ khai y tự nghiên cứu, chế tạo ra. Sau khi gây nổ ở cửa hàng vàng bạc Đức Đệ, Phạm Anh Vũ cướp chiếc xe máy Honda AirBlade của ông Vũ Văn Tuân. Sau đó, hắn lái xe máy đến khu vực nghĩa trang thôn Tất Xứng, xã An Hồng (huyện An Dương, Hải Phòng) thay quần áo, vứt lại 3 vật liệu nổ. Vũ tiếp tục chạy xe máy đến khu vực bờ sông thuộc địa phận huyện An Lão (Hải Phòng) đẩy xe xuống sông để phi tang.

Phạm Anh Vũ sau đó đi lang thang nhặt ve chai kiếm sống, ban ngày xuống sông tắm, tối về ngủ vạ vật ngoài đường để trốn tránh sự truy bắt của công an.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 18h30 ngày 17/3, ông Vũ Văn Tuân (SN 1957, ở phường Quán Toan) đang ở nhà thì bị một nam thanh niên dùng hung khí đe dọa, khống chế, cướp đi chiếc xe máy Honda AirBlade.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, Phạm Anh Vũ đi bộ đến cửa hàng vàng bạc Đức Đệ do anh Đỗ Thăng Long (SN 1973) làm chủ. Lúc này, trong cửa hàng có 4 người, gồm chủ nhà và 3 khách đến mua vàng.

Phạm Anh Vũ ném 2 vật gây nổ vào trong cửa hàng, làm hư hỏng 7 tủ trưng bày vàng bạc, thủng trần nhà, vỡ giàn đèn quảng cáo. 2 người khách đang vào mua hàng cũng bị thương.

Sau đó, Phạm Anh Vũ bỏ chạy đến đường Do Nha 2, vừa chạy vừa ném nhiều vật gây nổ để uy hiếp những người truy đuổi, đồng thời dùng dao đâm gây thương tích cho anh Phạm Vũ Bảo Trung (SN 1993, ở ngõ 166 Chùa Hàng, quận Lê Chân, Hải Phòng) là người truy đuổi nghi phạm.

Vật liệu nổ và kíp nổ thu được của Phạm Anh Vũ.

Ngay sau đó, Phạm Anh Vũ chạy vào nhà ông Tuân, khống chế và cướp chiếc xe máy Honda AirBlade, BKS 15C1 – 143.17 đang dựng ở sân nhà ông Tuân rồi phóng xe tẩu thoát.

Ông Tuân kể lại, vào thời gian trên, ông đang đứng ở sân nhà mình thì Phạm Anh Vũ chạy vào hỏi mượn xe nhưng ông Tuân không đồng ý. Nghe vậy, Vũ liền cầm một vật hình trụ dài khoảng 1m chỉ vào ông Tuân đe dọa: “Ông muốn chết à?”. Do lo sợ, ông Tuân không dám chống cự, để Vũ lấy xe đi.

Toàn bộ tang vật của vụ án được Công an quận Hồng Bàng thu hồi.

Xét thấy vụ việc có tính chất rất nghiêm trọng, nghi phạm hành động manh động, ngày 19/3, Công an quận Hồng Bàng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và báo cáo Công an TP Hải Phòng. Giám đốc Công an TP Hải Phòng chỉ đạo thành lập Ban chuyên án mang bí số 421B do Phòng Cảnh sátHhình sự - Công an thành phố phối hợp với Công an quận Hồng Bàng và các đơn vị liên quan điều tra, phá án.

Do nghi phạm hoạt động đơn lẻ, từ lúc bỏ trốn không liên hệ với gia đình, bạn bè, cũng không sử dụng điện thoại, mạng xã hội… nên việc truy tìm dấu vết, tung tích gặp không ít khó khăn.

Đến 0h15 ngày 15/4, nguồn tin trinh sát báo về cho biết, có một nam giới lang thang nhặt ve chai, lúc nào cũng đeo khẩu trang, đội mũ che kín mặt có đặc điểm nhận dạng giống với Phạm Anh Vũ đang lảng vảng tại khu vực quận Lê Chân.

Ngay lập tức, tổ công tác do Ban chuyên án 421B phân công bí mật áp sát, bắt giữ an toàn Phạm Anh Vũ khi hắn vừa xuất hiện tại khu vực chợ Cột Đèn, đưa về trụ sở Công an quận Hồng Bàng.

Sáng cùng ngày, Ban chuyên án cũng chỉ đạo thu hồi chiếc xe máy chìm dưới sông và thu được 3 quả nổ cùng kíp nổ và các tang vật liên quan, phục vụ quá trình điều tra, xử lý nghi phạm.