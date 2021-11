Lời khai của nghi phạm đâm chết thiếu niên 13 tuổi giữa phố Đà Nẵng

(VTC News) -

Chỉ sau vài giờ truy xét, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an quận Cẩm Lệ cùng Công an phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) bắt giữ được nghi phạm giết thiếu niên 13 tuổi trên đường Yên Thế (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) vào chiều 12/11.

Nghi phạm được xác định là Phan Văn Hưng (16 tuổi, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn).

Phan Văn Hưng tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hưng khai nhận, trưa 12/11, hai nhóm bạn, trong đó có cả Hưng và Nguyễn Tân Đạt (13 tuổi) hẹn nhau tới một quán cà phê trên đường Yên Thế để giải quyết mâu thuẫn.

Sau nhiều lần khiêu khích, Đạt dùng hung khí là một dao tự chế đuổi đánh Hưng.

Trong lúc truy đuổi nhau, bất ngờ Đạt làm rơi hung khí. Lúc này, Hưng sử dụng con dao bấm mang sẵn trong người đâm Đạt. Trong đó, nhát chí mạng được xác định ở vùng cổ khiến thiếu niên 13 tuổi gục xuống đường và chết tại chỗ.

Gây án xong, Hưng trở về nhà cất con dao và sau đó bị công an bắt giữ. Cơ quan chức năng cũng thu giữ được hung khí gây án là một con dao bấm, sắc nhọn.

Qua khám nghiệm, cảnh sát xác định nạn nhân Đạt chết trong tình trạng bị 2 vết thương ở cổ và 2 vết thương ở phần hông.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục truy xét những người liên quan.