Lời khai của cô gái cầm 1,3 tỷ đồng từ kẻ cướp ngân hàng ở Hải Phòng

Trưa 25/1, Công an TP Hải Phòng thông tin việc khởi tố 2 bị can liên quan đến vụ cướp xảy ra tại Phòng giao dịch Ngân hàng Vietcombank ở phường Đông Hải 2, quận Hải An.

Cụ thể, Cơ quan CSĐT khởi tố và bắt tạm giam Trần Thị Thu Thủy (22 tuổi, trú thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, Hải Phòng) về tội "Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Thủy là bạn gái của Nguyễn Văn Nam (24 tuổi, trú xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải), người gây ra vụ cướp. Hôm 18/1, Nam bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Cướp tài sản" và "Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng".

Nguyễn Văn Nam tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo cảnh sát, ngày 7/1, sau khi dùng súng cướp hơn 3 tỷ đồng của ngân hàng, Nam di chuyển về nhà tại huyện Cát Hải.

Tại đây, anh ta thay quần áo, đổi balo chứa tiền và châm lửa đốt quần áo, đồ dùng khi gây án sau vườn nhà. Nam đưa cho bạn gái Trần Thị Thu Thủy tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Anh ta cũng chôn 400 triệu đồng dưới gốc cây đào sau vườn và giấu 100 triệu đồng trong phòng ngủ của em trai rồi thay quần áo bỏ trốn.

Khi làm việc với công an, Thủy khai có nhận số tiền nói trên từ bạn trai. Sau đó, cô ta di chuyển vào trung tâm TP Hải Phòng để mua một điện thoại iPhone 13 Pro max với giá 30,9 triệu đồng, một máy Macbook Air giá 20,5 triệu đồng và nhiều vòng, nhẫn vàng, mỹ phẩm…

Tổng số tiền bị can này chi ra để mua sắm khoảng 100 triệu đồng. Còn lại hơn 1,2 tỷ đồng, cô ta gửi bạn giữ hộ.

Tang vật vụ án. (Ảnh: Công an cung cấp)

Tối cùng ngày, Thủy dùng mạng xã hội, thấy thông tin về vụ cướp tại Phòng giao dịch Ngân hàng Vietcombank và nhận ra kẻ gây án chính là bạn trai mình. Tuy nhiên, bị can này không đến cơ quan công an trình báo.

Khám xét khẩn cấp tại nhà Nam, cảnh sát thu giữ 400 triệu đồng được chôn dưới gốc cây đào. Còn tại nhà Thủy, cảnh sát thu giữ máy tính Macbook Air, điện thoại iPhone 13 Pro max, 3 nhẫn vàng, một nhẫn vàng trắng gắn đá, một lắc bạc, nhiều mỹ phẩm và 3,4 triệu đồng tiền mặt.

Ngoài ra, cảnh sát cũng thu giữ số tiền 1,24 tỷ đồng mà Thủy gửi bạn giữ hộ. Trước đó, khi bắt giữ Nam, công an thu giữ môtô phân khối lớn, 800 triệu đồng, điện thoại iPhone 13 và súng, đạn.

Số tài sản mà Nam cướp của ngân hàng, Công an Hải Phòng cho hay đã cơ bản thu hồi.

Vụ cướp trên xảy ra khoảng 15h20 ngày 7/1. Nam khai làm nghề xăm hình nghệ thuật, di chuyển ở nhiều tỉnh, thành khu vực phía Bắc, tập trung chủ yếu Quảng Ninh và Vĩnh Phúc.

Trong thời gian không có việc làm và tiền chi tiêu, anh ta mua súng và một số công cụ khác để cướp hơn 3 tỷ đồng của ngân hàng. Quá trình trốn chạy, bị can này đến Hà Nội mua một xe môtô phân khối lớn trị giá hơn 700 triệu đồng.

Đến 23h ngày 8/1, Nam bị cảnh sát bắt giữ tại một nhà nghỉ ở tổ dân phố số 3, phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên).