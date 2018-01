Lời kể của gia đình cụ ông bị bảo vệ chung cư đánh gãy sống mũi ở TP.HCM

(VTC News) - Không đồng ý đóng 50.000 đồng tiền nộp phạt và yêu cầu lập biên bản, ông Quang liền bị bảo vệ chung cư đánh túi bụi vào người và mặt.

Liên quan đến vụ bảo vệ chung cư đánh người già, chiều 5/1, gia đình ông Phan Văn Quang (68 tuổi, quê Quảng Trị) cho biết, đã gửi đơn tố giác hành vi của Nguyễn Mạnh Quân (bảo vệ chung cư Saigon Metro Park) đến Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) từ 2 ngày trước đó.

Theo lời kể của gia đình nạn nhân, vợ chồng ông Quang thường xuyên đến chung cư Saigon Metro Park để thăm con trai.

Vào chiều 2/1, ông cùng vợ đến gửi xe ở tầng hầm của chung cư này như mọi lần. Khoảng 20h30, ông Quang xuống lấy xe ra về thì không thấy xe ở vị trí cũ.

Đến lúc ông Quang tìm thấy xe định ra về thì bị bảo vệ tên Quân đến ngăn cản và cho biết ông đã vi phạm quy định gửi xe.

"Khi đến gửi xe, ba tôi không hề nhận được sự hướng dẫn nào của bảo vệ về nơi để xe cho đúng, cũng không thấy bảng ghi đâu là nơi để xe khách hay xe của khu chung cư.

Sau 3 ngày bị bảo vệ chung cư đánh, gương mặt ông Quang vẫn bị bầm tím.

Chỉ có duy nhất tờ giấy A4 ghi dòng chữ "Vui lòng để xe đúng nơi quy định, xin cảm ơn" nên ba tôi đã để lại ở vị trí cũ như mọi lần trước", chị Lan - con dâu ông Quang cho biết.

Theo đó, sau khi thông báo ông Quang đậu xe sai quy định, Quân yêu cầu ông đóng phạt 50.000 đồng và chủ căn hộ (con trai ông Quang) phải xuống đóng phạt. Ông Quang không đồng ý với yêu cầu trên mà đề nghị Quân phải lập biên bản sự việc nhưng Quân không đồng ý.

"Sau một hồi lời qua tiếng lại, Quân lao vào giật chìa khóa xe nhưng ba tôi giằng lại. Sau đó, bảo vệ Quân lao vào đánh đấm ba tôi túi bụi vào mặt, vào người.

Vì tuổi cao sức yếu nên sau khi bị hành hung, ba tôi ngã xuống và mất rất nhiều máu, mặt mũi bầm tím, gãy sống mũi.

Nhưng dù thấy ba tôi té xuống Quân vẫn lao đến đạp tiếp vào người ba tôi trước sự chứng kiến của rất nhiều người", chị Lan cho biết.

Sau khi hành hung ông Quang, Quân nhanh chóng bỏ đi. Thấy ông Quang nằm gục tại chỗ và mất máu quá nhiều, gia đình và người thân ông Quang vội đưa ông đến bệnh viện.

Theo chị Lan, dù lúc này có thêm một bảo vệ khác tên Hoa đứng đó, nhưng người này chỉ can ngăn lúc Quân hành hung ông Quang, còn sau khi nạn nhân gục xuống thì không hề có sự giúp đỡ nào.

Sau khi tiếp nhận sự việc, Công an quận Thủ Đức nhanh chóng có mặt tại hiện trường nhưng Quân đã bỏ trốn. Về nơi đối tượng cư trú, công an cũng được cho biết Quân đã đi đâu không rõ. Sau 3 ngày truy tìm đối tượng, đến chiều 5/1, Quang bị cơ quan công an bắt giữ và đưa về phường Trường Thọ để làm việc.

Gia đình ông Quang bức xúc cho biết, hành vi của Quân thể hiện tính côn đồ, hung hãn khi đánh trọng thương một người già yếu.

"Phải chăng có hành vi làm tiền đối với xe những khách đến chơi ở chung cư? Người gửi xe khác im lặng đưa tiền thì không sao, còn ba tôi yêu cầu làm biên bản lại xảy ra sự việc trên.

Gia đình đã đề nghị cơ quan công an đưa ba tôi đi giám định thương tích và xử lý Quân về hành vi đánh người gây thương tích theo quy định của pháp luật để cư dân và người nhà yên tâm sinh sống tại đây", chị Lan cho biết.

