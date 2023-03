Lời kể của con gái nạn nhân vụ xe đầu kéo tông liên hoàn vào nhà dân ở Khánh Hòa

(VTC News) -

Sáng 24/3, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, PV báo điện tử VTC News tìm gặp các nạn nhân trong vụ tai nạn liên hoàn chiều 23/3 tại Quốc lộ 1 đoạn qua thôn Lạc Ninh, xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 6 người bị thương

Theo thông tin từ bệnh viện, anh Nguyễn Ngọc Vũ (SN 1991, ở Thái Bình) là tài xế xe đầu kéo đang trong tình trạng đa chấn thương: chấn thương cột sống cổ, tổn thương tủy cổ.

Phụ xe nguyễn Nhất Sinh (SN 1980, Ninh Bình) đang có tiên lượng rất nặng, bị đa chấn thương: chấn thương sọ não nặng, gãy xương bả vai trái, gãy xương bàn ngón V bàn tay phải.

Ông Trần Văn Khá (SN 1961, trú tại xã Ninh Thọ, Ninh Hòa) - người ngồi bên lề đường, cũng đang trong tình trạng đa chấn thương.

Chị Trần Thị Nở - con gái ông Khá đang chăm sóc ba tại bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa

Chị Trần Thị Nở (con gái ông Khá) cho biết, chị là người túc trực từ hôm qua đến giờ để chăm sóc cha trong bệnh viện. Hằng ngày, ông Khá thường ngồi quán nước ven đường để chơi, nói chuyện cùng hàng xóm. “Bình thường trưa là ba tôi về ăn cơm nhưng hôm qua ba ngồi đó đến 13h thì xảy ra vụ tai nạn” - chị Nở nói.

Chị Nở làm công nhân ở gần hiện trường vụ tai nạn. Lúc nghe tin, chị chạy ra thì nghe hàng xóm nói có ba mình nằm trong đó. Chị chạy đến đống đổ nát tìm ba nhưng bị điện giật nên không tìm được. “Lúc ngắt điện, tôi thấy ba tôi và tài xế nằm bất động. Tôi chạy vô dỡ từng miếng tôn cứu người rồi đưa ba tôi đi bệnh viện. Lúc này, ba tôi bị điện giật nên yếu, bệnh viện không lấy máu được”

Có 4 người ngồi trong quán và tài xế, phụ xe được đưa đi cấp cứu, nhưng có 3 người bị nặng được chuyển đi bệnh viện đa khoa tỉnh.

“Bây giờ ba tôi đã nói được, tỉnh táo nhưng sức khỏe hơi yếu. Hôm giờ, đau nhức ba tôi ngủ không được. Bản thân ba tôi đã có bệnh sẵn nên không làm việc nặng được, gia đình không mấy khá giả gì, giờ ba bị tai nạn nữa nên tôi rất đau lòng. Cầu mong ba tôi chóng khỏe” - Chị Nở khóc.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa, 13h ngày 23/3, tại Quốc lộ 1, đoạn thuộc thôn Lạc Ninh, xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa, xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô đầu kéo biển số Quảng Nam do tài xế Nguyễn Ngọc Vũ điều khiển, trên xe có phụ xe Nguyễn Nhất Sinh lưu thông theo hướng Nam - Bắc đã va vào phần rơ moóc của xe đầu kéo biển số Khánh Hòa đang chở ống thép do tài xế Trần Thanh Hoài (SN 1978, trú thị trấn Diên Khánh, Khánh Hòa) đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Trước khi xe đầu kéo tông vào nhà dân thì đã va chạm với xe chở cuộn sắt

Sau va chạm, ống thép rơi xuống đường, xe đầu kéo biển số Quảng Nam mất lái, chuyển hướng qua phải, va vào một xe ô tô tải nhỏ đang đỗ bên lề đường và làm cho ô tô tải bị hỏng phần đầu, bên trái. Sau đó, xe ô tô đầu kéo tiếp tục lao vào lề đường và đâm vào một nhà dân và 1 mái tôn nhà bên cạnh.

Vụ tai nạn làm 3 người bị thương nặng và khoảng 3 người xây xát nhẹ.

MINH MINH