Lợi ích ESG đối với doanh nghiệp trong nền kinh tế số

Trong thời gian gần đây, việc giới thiệu và áp dụng rộng rãi các tiêu chuẩn quốc tế đã dẫn tới nhu cầu tìm hiểu một phương thức kết hợp có hiệu quả các tiêu chuẩn này trong một hệ thống quản lý thống nhất của tổ chức và các mô hình quản trị tiến tiến như EGS. Điều này cho thấy, các tiêu chuẩn hệ thống quản lý (Management System Standard) đóng vai trò cơ sở, nền tảng vững chắc cho sự tiến lên các mô hình quản trị tiên tiến, giúp doanh nghiệp vượt qua các rào cản kỹ thuật, các tiêu chuẩn riêng lẻ của các hiệp hội để tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trên khía cạnh môi trường (Environment), ngoài tiêu chuẩn ISO 14001 về hệ thống quản lý, các doanh nghiệp đã nghiên cứu, triển khai áp dụng tiêu chuẩn ISO 14064 nhằm giảm thiểu phát thải khí nhà kính, hướng tới đạt được các cam kết nêu trong nghị định thư toàn cầu về phát thải khí nhà kính vào năm 2050.

Bên cạnh đó, về quản lý trách nhiệm xã hội (Social), các doanh nghiệp đã áp dụng tiêu chuẩn quốc tế như ISO 26000 hoặc đồng thời được chứng nhận theo BSCI (Business Social Compliance Initiative) là bộ quy tắc đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong kinh doanh.

Trong lĩnh vực Quản trị (Governace), các doanh nghiệp có thể áp dụng nền tảng đánh giá của SEDEX với tên gọi SMETA (Sedex Memembers Ethical Trade Audit) đồng thời với tiêu chuẩn ISO 56002:2019 về quản lý đổi mới (Innovation Management).

Nhiều cuộc thảo luận về ESG cho các công ty và tính bền vững trên các phương tiện truyền thông gần đây đang tự hỏi tính bền vững có thể mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp. Nhưng đối với các công ty đang tìm cách đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và tối đa hóa lợi nhuận, việc kết hợp các tiêu chí Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) vào chính sách của họ đang trở thành một lộ trình ngày càng phổ biến để dẫn đến thành công.

Chúng ta đang bước vào thời kỳ đổi mới trong quản lý điều hành doanh nghiệp và ESG sẽ là yếu tố sớm gắn liền với mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong tương lai

ESG là gì?

ESG là những yếu tố liên quan đến việc tính đến tác động môi trường trong các hoạt động của công ty, các sáng kiến về trách nhiệm xã hội của công ty (CSR) và các thông lệ quản trị tốt khi đưa ra quyết định. Các yếu tố này dựa trên các yếu tố rộng lớn hơn của các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc.

Bằng cách áp dụng cách tiếp cận này trong một tổ chức, nó không chỉ có thể dẫn đến một phong cách kinh doanh có đạo đức hơn mà còn mang lại lợi ích tài chính hữu hình đóng vai trò quan trọng và là động lực thực sự trong thời đại kinh tế số.

Để hiểu các tiêu chí ESG có thể mang lại lợi ích cho các công ty như thế nào, điều quan trọng trước tiên là phải hiểu rõ ba trụ cột thiết yếu của ESG.

Một là, hiệu suất môi trường, điều này bao gồm các chính sách và thực tiễn về môi trường của công ty, chẳng hạn như giảm lượng khí thải carbon, tiêu thụ năng lượng hoặc những gì đang được thực hiện để giảm thiểu biến đổi khí hậu.

Hai là, hiệu suất xã hội điều này xem xét các nỗ lực của công ty về trách nhiệm xã hội và cách công ty đóng góp cho cộng đồng mà công ty hoạt động. Điều này có thể bao gồm các sáng kiến như các chương trình hòa nhập và đa dạng lực lượng lao động, thực hành lao động hoặc làm việc trong các dự án mang lại lợi ích cho cộng đồng.

Ba là, quản trị, điều này xem xét trách nhiệm giải trình, đạo đức và các biện pháp minh bạch của công ty. Nó cũng bao gồm cách cấu trúc đội ngũ lãnh đạo và cách các quyết định được đưa ra trong tổ chức.

Điểm mấu chốt là một công ty bền vững là một công ty đặt ba khía cạnh này lên hàng đầu trong hoạt động của mình, từ đó tạo ra một chiến lược kinh doanh tích cực tìm cách cải thiện môi trường và nâng đỡ cộng đồng địa phương đồng thời tạo ra lợi nhuận.

Yếu tố quan trọng nhất trong ESG

Khi đánh giá giá trị của một công ty và đưa ra quyết định đầu tư, việc kiểm tra Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) ngày càng trở nên quan trọng.

Quản lý doanh nghiệp lành mạnh có thể bảo vệ chống lại rủi ro phi tài chính và thường cho thấy hiệu suất dài hạn tích cực đồng thời cũng nêu bật mức độ hiệu quả của các nhóm quản lý hoạt động so với các đồng nghiệp của họ. Điều này chỉ ra sự ổn định và lợi thế cạnh tranh có thể thúc đẩy lợi nhuận và mức độ tương tác trong doanh nghiệp.

Đây là một câu hỏi vì sao điều quan trọng là phải xem xét ESG và tính bền vững giống như một chiếc kiềng ba chân trong quản trị và cần loại bỏ một chân làm cho nó không bền vững.

Có điểm cao về môi trường trong khi trả mức thu nhập không đủ đảm bảo cuộc sống và tập trung vào công việc sản xuất làm ra sản phẩm tốt nhất.

Tại sao ESG lại quan trọng như vậy ngay bây giờ?

Có nhiều lý do tại sao tính bền vững lại quan trọng hiện nay vì luôn gắn liền với sự phát triển của doanh nghiệp trong nhiều thập kỷ qua, nhưng động lực không bao giờ đủ để áp dụng trên quy mô rộng.

Các công ty giao dịch đại chúng phải đệ trình một số chính sách ESG hoặc báo cáo CSR cho công chúng, trong khi các doanh nghiệp vừa và nhỏ được tự do làm như vậy trên cơ sở tự nguyện. Nhưng đại dịch COVID-19 gần đây đã khiến các doanh nghiệp SMEs nhận ra hệ thống quản trị của mình mong manh đến mức nào. Nó cũng bộc lộ mức độ dễ bị tổn thương và đứt gãy của chuỗi cung ứng, thêm vào đó nhiều sự kiện thời tiết đã làm mất đi hàng tỷ đô la và sự khan hiếm tài nguyên thiên nhiên ngày càng thu hẹp.

Tệ hơn nữa là chiến tranh xung đột giữa Nga và Ukraine đã gây ra tình trạng mất cân bằng an ninh lương thực trên một nửa địa cầu, đồng thời Nga đã vũ khí hóa nguồn cung dầu của họ cho châu Âu khi mùa đông đến gần và điều này đã chứng minh sự không bền vững trong doanh nghiệp hiện nay.

Tại sao các công ty nắm lấy ESG?

Chính vì những diễn biến phức tạp và ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu do vậy nhiều lý do các công ty đang nắm lấy ESG trên khắp thế giới vì những lý do phổ biến nhất bao gồm:

Nâng cao uy tín thương hiệu: Các công ty thể hiện cam kết với ESG được coi là có đạo đức, đáng tin cậy và đáng tin cậy hơn trong mắt khách hàng, dẫn đến lòng trung thành của khách hàng tốt hơn và danh tiếng thuận lợi trên thị trường.

Thu hút nhà đầu tư: Các nhà đầu tư đang ngày càng tìm kiếm các công ty có thông lệ ESG tốt. Và sẽ không lâu nữa trước khi những yếu tố này được gắn trực tiếp với tài chính và đầu tư.

Giữ chân nhân viên tốt hơn: Các công ty có thực hành ESG tốt có xu hướng thu hút nhân tài, dẫn đến tỷ lệ tuyển dụng và giữ chân nhân viên tốt hơn cũng như giảm chi phí luân chuyển nhân viên.

Tuân thủ quy định: Các chính phủ trên toàn cầu đang đưa ra các quy định mới yêu cầu các công ty tuân thủ các tiêu chuẩn ESG nhất định, khiến các tổ chức cần phải cập nhật các quy tắc này.

Tăng khả năng sinh lời: Các công ty tập trung vào ESG thường có hiệu quả hoạt động tốt hơn và tiết kiệm chi phí, dẫn đến lợi nhuận cao hơn theo thời gian. Bằng cách tạo ra các mô hình kinh doanh bền vững, các công ty cũng có thể giảm nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thảm họa môi trường hoặc bất ổn xã hội.

Đầu tư vào ESG đang chứng tỏ là một động thái tuyệt vời cho các công ty ở nhiều cấp độ. Nó không chỉ cải thiện hình ảnh công ty của họ mà còn tăng lợi nhuận và hỗ trợ các hoạt động kinh doanh bền vững.

Các công ty có thể không nhận ra ESG có tiềm năng như thế nào để làm tăng giá trị của họ và đảm bảo một hành tinh có thể sống được cho các thế hệ tương lai kế thừa. Do vậy, doanh nghiệp chưa bao giờ xem xét việc áp dụng các phương pháp bền vững, thì vẫn chưa quá muộn vì với những công cụ dễ sử dụng, giá cả phải chăng và giao diện thân thiện với người dùng, bất kỳ ai cũng có thể làm được.

Hội nhập và xây dựng nền tảng kinh tế số là thời điểm tốt nhất để bắt đầu xem xét các tác động tích cực của ESG và tạo một chương trình ESG như một phần trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp trong thời đại kỷ nguyên số.

