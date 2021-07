Lợi dụng dịch COVID-19, binh đoàn xe quá tải cày nát đê sông Đuống mùa mưa bão

(VTC News) -

Theo phản ánh của người dân xã Đình Tổ (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh), thời gian gần đây, lợi dụng tình trạng lực lượng chức năng tập trung cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhiều xe quá tải tấp nập chở vật liệu xây dựng, đua nhau chạy trên tuyến đê sông Đuống, đoạn qua thôn Bút Tháp, xã Đình Tổ gây mất an toàn giao thông cho người dân, làm hư hỏng mặt đê.

Ông N.V.T, ở thôn Bút Tháp (xã Đình Tổ) cho biết, mỗi ngày có hàng chục chiếc xe tải trọng lớn, thậm chí có xe tự ý cơi nới thành thùng chở số lượng lớn cát, đất đi qua địa bàn. Nhiều đoạn đường bị xuống cấp nghiêm trọng, chi chít “ổ voi, ổ gà” khiến giao thông đi lại khó khăn. Không chỉ vậy, việc mỗi ngày hàng chục xe với hàng trăm lượt di chuyển còn gây mất trật tự an toàn giao thông.

“Trước đây người già và trẻ nhỏ thường lên đê thả diều, hóng mát, nhưng những năm gần đây, xe chở vật liệu xây dựng thường xuyên đi lại, chạy với tốc độ lớn nên người dân rất hạn chế đi lại trên đê. Đặc biệt, mỗi khi có chiếc xe đi qua cuốn theo bụi gây ảnh hưởng sức khỏe, mất vệ sinh môi trường", ông Trường bức xúc.

Xe quá tải trọng cày nát tuyến đê sông Đuống, đoạn qua xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Ông L.Q.V ở huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) cho biết, thời gian gần đây, ông thường xuyên phải chở hàng hóa bằng xe máy từ nhà qua đoạn đê khu vực thôn Bút Tháp (xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh). Việc di chuyển rất khó khăn do mặt đường đê xuống cấp, vỡ nhiều mảng lớn tạo thành những ổ voi, ổ gà.

"Nguy hiểm hơn nữa là những đoàn xe tải chở đất chạy nhanh, rú còi, rít bụi khiến người tham gia giao thông bằng xe máy qua khu vực này chỉ biết nhanh chóng tìm chỗ tránh và dừng xe lại chịu trận", ông V. chia sẻ.

Theo người dân, những đoàn xe tải này chở cát từ bãi tập kết vật liệu xây dựng ngay bờ sông Đuống, khu vực xã Đình Tổ đến các công trình xây dựng trên địa bàn huyện Thuận Thành.

Bến bãi tập kết vật liệu xây dựng bên bờ sông Đuống hoạt động rầm rộ trong mùa mưa bão.

Cơ quan chức năng lên tiếng

Toàn tỉnh Bắc Ninh hiện có hơn 195km đê, trên 140 bãi tập kết cát, sỏi và vật liệu xây dựng ven sông với 122 bãi trong quy hoạch và 21 bãi ngoài quy hoạch theo Quyết định số 230 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt quy hoạch khu vực khai thác, tập kết cát, sỏi lòng sông và vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh. Đi kèm với hoạt động kinh doanh của các bến bãi này, mỗi ngày xuất hiện hàng trăm lượt xe tải trọng lớn chạy trên mặt đê khiến đê bị hư hỏng, xuống cấp.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh, từ ngày 1/1/2021 đến tháng 5/2021, lực lượng quản lý đê chuyên trách phát hiện lập biên bản vi phạm Luật Đê điều đối với 7 trường hợp; các huyện, thành phố đã xử lý được 2 trường hợp.

Đối với công tác quản lý khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát sỏi, vật liệu xây dựng đã xử lý 170 trường hợp, trong đó vi phạm xây dựng mố cẩu là 149 trường hợp; vi phạm lắp đặt trạm trộn là 21 trường hợp.

Về tình trạng xe quá tải trọng lưu thông trên mặt đê, nhất là để chở vật liệu xây dựng, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện, quay phim, chụp ảnh làm bằng chứng và giao cho chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng xử lý.

“Nhưng cái khó là lực lượng quản lý đê không có thẩm quyền xử lý vi phạm giao thông này mà cần sự phối hợp của chính quyền địa phương, đặc biệt là lực lượng công an. Ngoài ra, lực lượng quản lý đê các huyện cũng thường xuyên phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành của các huyện, thị xã, thành phố để kiểm tra xử lý vi phạm. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra chủ yếu thực hiện theo chế độ kiêm nhiệm nên không được thường xuyên, liên tục”, ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Bắc Ninh cho biết.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Công Hưởng chia sẻ theo quy định toàn bộ bãi tập kết vật liệu xây dựng phải dừng các bãi tập kết từ ngày 15/5 đến 30/10/2021.

Ngành Nông nghiệp giao Hạt quản lý đê điều khi phát hiện xe quá khổ, quá tải lập biên bản, báo cáo cơ quan Nhà nước địa phương để địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý.

"Trong thời gian qua, bằng những thủ đoạn khác nhau, các đối tượng có nhiều hoạt động vi phạm quy định về hành lang đê điều như thực hiện vào ban đêm, theo dõi khi lực lượng chức năng không có mặt để vi phạm…

Ngành Nông nghiệp chỉ có chức năng phát hiện, từ đó báo cáo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương. Còn việc dừng, xử lý vi phạm thuộc phạm vi của các ngành chức năng khác. Vì vậy, cần phối hợp chặt chẽ của các cơ quan như ngành Nông nghiệp, ngành Giao thông, lực lượng Công an, Tài nguyên Môi trường… mới xử lý triệt để được", Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh nói.

Các lực lượng chức năng phải phối hợp chặt chẽ mới có thể xử lý triệt để tình trạng xâm hại đê điều.

Thời gian tới, ngành Nông nghiệp Bắc Ninh tiếp tục yêu cầu tổ công tác kiểm tra, đôn đốc xử lý vi phạm Luật Đê điều, Luật Thủy lợi theo Quyết định số 500 của UBND tỉnh Bắc Ninh, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngành xử lý.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Ninh sẽ thường xuyên tổng hợp tình hình vi phạm hàng tháng và có văn bản đôn đốc UBND các huyện, thành phố chỉ đạo giải tỏa vi phạm lấn chiếm dòng chảy tại các khu vực bến, bãi tập kết cát sỏi lòng sông, các trường hợp tập kết vật liệu xây dựng cao quá 3m, chất tải vật liệu trong hành lang bảo vệ đê điều và tình trạng sử dụng xe quá tải trọng cho phép đi lại trên đê.

Trả lời VTC News liên quan thực trạng trên, Thượng tá Phạm Văn Truyền, Phó Trưởng Công an huyện Thuận Thành cho biết, từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Thuận Thành xử lý 75 trường hợp xe chở quá tải trọng và 18 trường hợp thay đổi kết cấu thành thùng xe, thu nộp kho bạc nhà nước hơn 156 triệu đồng.

CSGT huyện Thuận Thành bố trí lực lượng xử lý xe quá tải cày nát tuyến đê sông Đuống trong mùa mưa bão.

"Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn, Công an huyện Thuận Thành phải bố trí tối đa lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch nên các tài xế xe ô tô tải trọng lớn đã lợi dụng việc lực lượng chức năng không thường xuyên có mặt tuần tra kiểm soát trên địa bàn lén lút chở quá tải trọng trên tuyến đê Đại Hà.

Trước thực trạng trên, lực lượng cảnh sát giao thông huyện Thuận Thành phối hợp với công an xã Đình Tổ lập chốt chặn tại đê Đại Hà, lối xuống bãi Phú Mỹ, xã Đình Tổ xử lý nghiêm các xe quá khổ, quá tải lén lút hoạt động gây hư hỏng mặt đê Đại Hà.

Đồng thời cho các bến bãi ký cam kết chấp hành nghiêm quy định về tải trọng trong việc bốc xếp hàng hóa tại bến thủy nội địa, yêu cầu chủ phương tiện chấp hành nghiêm quy định về tải trọng, không cơi nới thành thùng xe", Thượng tá Truyền thông tin.

Vị này cũng cho biết năm 2015, Công an huyện Thuận Thành được cấp một cân tải trọng, do sử dụng nhiều nên đã hư hỏng. Do đó, việc xử lý các trường hợp xe quá tải tại hiện trường cũng gặp rất nhiều khó khăn.