'Lợi đơn lợi kép' khi trở thành cư dân khu đô thị hệ sinh thái Nam Phú Quốc

Đô thị mới bừng sáng An Thới

“Chúng tôi chỉ thấy các công viên hiện đại như thế này trên tivi. Đây đúng là một cuộc sống mới ở An Thới”, bà Hoàng Thị Vui - người đã gắn bó với An Thới, Nam Phú Quốc đến vài thập kỷ vừa nói vừa phấn khởi dắt cháu nội dạo bước trong công viên Limoni xanh mướt, giữa những khối nhà phố khang trang và các đại lộ giao cắt nhau theo hình ô bàn cờ. Bà Vui cho hay, vợ chồng con trai bà đang làm ăn ở Dương Đông cũng đã hùn vốn mua một căn ở Sun Grand City New An Thoi, vừa gần bố mẹ lại vừa kinh doanh tốt.

Công viên Limoni mới khai trương ngày 28/11 chỉ là 1 trong 4 công viên của khu đô thị Sun Grand City New An Thoi. Trước đó, trong tháng 10/2020, công viên Seta cũng đã chính thức khai trương. Công viên Pino đang hoàn thiện những khâu cuối cùng để đưa vào hoạt động cuối tháng 12 này. Hạ tầng đã “đi trước”, sẵn sàng cho việc đón cư dân về ở và kinh doanh trong năm 2021.

Công viên Limoni đi vào hoạt động đem đến không gian thư giãn, giải trí hiện đại chưa từng có tại An Thới.

Như vậy, với “tiến độ thần tốc”, khu đô thị đảo kiểu mẫu đầu tiên tại Phú Quốc - Sun Grand City New An Thoi thành hình chỉ sau hơn 1 năm xây dựng. Không chỉ đảm bảo tiến độ nhanh chóng, dự án còn khiến giới đầu tư cũng như người dân An Thới bất ngờ trước phong cách kiến trúc Địa Trung Hải phóng khoáng, đa sắc màu và sự đầu tư kỹ lưỡng cho hạ tầng, không gian công cộng như công viên cây xanh, quảng trường được trang trí các bức tượng lớn, đài phun nước, phát sáng rực rỡ trong đêm…, đem lại diện mạo mới mẻ, bừng sáng giữa trung tâm An Thới.

Tới đây, các căn nhà phố Sun Grand City New An Thoi sẽ được bàn giao cho chủ nhân để hoàn thiện nội thất, thiết kế phục vụ an cư và kinh doanh. Mỗi căn cao 5 tầng với diện tích sử dụng lên tới 600m2 đáp ứng nhu cầu đa dạng của gia chủ. Mặt ngoài nhà phố đã được hoàn thiện tỉ mỉ, nên chủ nhân chẳng cần mất quá nhiều thời gian, công sức để biến tấu, trang trí, dù muốn kinh doanh nhà hàng, café, bar, spa, shop thời trang hay bất cứ ngành hàng gì đi nữa.

Hạ tầng đã "đi trước", sẵn sàng cho việc đón cư dân về ở và kinh doanh trong năm 2021.

Mặt tiền rộng 8m, cộng với lợi thế nằm trên những đại lộ lớn ở trung tâm An Thới đủ khiến nhà phố Sun Grand City New An Thoi có khả năng kinh doanh “không giới hạn”. Ngoài ra, việc dự án nằm trong 6% quỹ đất sở hữu lâu dài hiếm hoi của Phú Quốc giúp giá trị bất động sản này có hội tăng trưởng “phi mã” trong tương lai.

“Đặc quyền” của khu đô thị trong hệ sinh thái Nam đảo

Với tham vọng kiến tạo một khu đô thị đảo kiểu mẫu, đa chức năng an cư – kinh doanh – giải trí, Sun Group đã dành vị trí đắc địa ngay cửa ngõ hệ sinh thái quy mô ở Nam Phú Quốc để xây dựng Sun Grand City New An Thoi. Tất cả những chuyến xe đưa - đón khách du lịch về Nam đảo sẽ đi qua nơi này, chiêm ngưỡng một đô thị mới năng động, một cộng đồng dân cư văn minh với cuộc sống đủ đầy, sung túc.

Nằm cận kề ga đi cáp treo Hòn Thơm, Sun Grand City New An Thoi đón dòng khách trở về từ tổ hợp giải trí Sun World Hon Thom Nature Park với nhu cầu ăn uống, thư giãn, giải trí lớn. Mỗi buổi tối, Sun Grand City New An Thoi đầy sức hút với những tuyến phố rực rỡ ánh đèn, các dịch vụ giải trí khó cưỡng như bar, cafe, karaoke, … Không chỉ cung cấp chuỗi dịch vụ đa dạng cho du khách, Sun Grand City New An Thoi còn phục vụ chính cư dân khu đô thị và cư dân phường An Thới tương lai với hơn 70.000 dân vào năm 2030 – khi Phú Quốc trở thành TP.

Mặt tiền rộng 8m và lợi thế nằm trên những đại lộ lớn giúp nhà phố Sun Grand City New An Thoi có khả năng kinh doanh không giới hạn.

Chức năng kinh doanh, giải trí của Sun Grand City New An Thoi được bảo chứng khi chủ đầu tư Sun Group luôn đồng hành với chiến lược “thâm canh” nâng tầm điểm đến, không ngừng bổ sung công trình, dịch vụ mới để thu hút ngày càng nhiều khách du lịch về Nam đảo. Do đó, chủ nhân nhà phố Sun Grand City New An Thoi vừa có cuộc sống lý tưởng, vừa an nhàn kinh doanh và hưởng lợi nhuận sinh sôi theo thời gian.

Bên cạnh tiềm năng kinh doanh, cư dân khu đô thị cũng được thỏa mãn nhu cầu nhu cầu giải trí trong hệ sinh thái quy mô ở Nam đảo do Sun Group đầu tư, phát triển với gần 50 công trình đẳng cấp. Nơi chỉ vài bước chân đã có thể tới trải nghiệm cáp treo Hòn Thơm dài nhất thế giới, du ngoạn “thị trấn Amalfi” Sun Premier Village Primavera; ngắm hoàng hôn trên biển tại Cầu Hôn, thưởng thức show trình diễn âm thanh ánh sáng Vortex và những chương trình nghệ thuật tại tổ hợp Central Village. Và không thể bỏ qua Bãi Kem tuyệt đẹp ở bờ Đông Nam Đảo, nơi luôn nhộn nhịp những sự kiện, lễ hội ở quảng trường âm nhạc cùng vô số trải nghiệm hấp dẫn tại quần thể New World Phu Quoc Resort hay các dịch vụ độc đáo bên trong Premier Village Phu Quoc, JW Marriott Phu Quoc Resort…

Sun Grand City New An Thoi được kiến tạo trở thành khu đô thị đảo kiểu mẫu với đa chức năng an cư kinh doanh giải trí.