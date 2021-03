Lối đi riêng của dàn sao 'Ngôi nhà hạnh phúc' sau 17 năm gây sốt châu Á

(VTC News) -

Lên sóng tập đầu tiên vào tháng 7/2004, Ngôi nhà hạnh phúc tạo tiếng vang lớn cho nền điện ảnh xứ sở kim chi. Bộ phim từng gây cơn sốt khắp châu Á, mở đầu trào lưu phim tình cảm hài của Hàn Quốc.

Cùng với sự xuất hiện của cặp sao trẻ đang rất được yêu thích bấy giờ là Bi Rain và Song Hye Kyo, tác phẩm nhanh chóng chinh phục nhiều khán giả nhờ câu chuyện tình yêu lãng mạn, hài hước của cặp đôi “oan gia” Lee Young Jae - Han Ji Eun.

Phim nhanh chóng cán mốc rating kỷ lục của đài KBS rồi gây sốt tại nhiều nước châu Á. Ngôi nhà hạnh phúc được yêu thích đến nỗi nhiều quốc gia như Việt Nam, Thái Lan hay Trung Quốc mua bản quyền làm lại và nhận được sự chú ý từ đông đảo người xem. Thành công của tác phẩm cũng đưa tên tuổi của Bi Rain - Song Hye Kyo đến gần hơn với khán giả khắp châu lục trước khi bộ đôi nghệ sĩ này trở thành hai trong số những tên tuổi quyền lực hàng đầu làng giải trí châu Á như hiện nay.

Đã 17 năm kể từ khi Ngôi nhà hạnh phúc lên sóng, giờ đây, các diễn viên chính của bộ phim gồm Bi Rain (vai Lee Young Jae), Song Hye Kyo (vai Han Ji Eun), Han Eun Jung (vai Kang Hye Won) và Kim Sung Soo (Min Hyuk) có số phận và lối đi riêng.

Song Hye Kyo

Vào vai nữ nhà văn Han Ji Eun nhí nhảnh, tràn đầy lạc quan trong phim Ngôi nhà hạnh phúc, Song Hye Kyo khiến nhiều người bất ngờ bởi lối diễn mới lạ và thu hút. Nữ diễn viên thực sự lột xác sau hàng loạt vai bi trong những bộ phim trước đó. Song Hye Kyo đạt nhiều giải thưởng danh giá: Diễn viên chính xuất sắc (KBS Drama Award 2004), Diễn viên được yêu thích nhất (KBS Drama Award 2004) nhờ vai Han Ji Eun.

Tạo hình trong trẻo của Song Hye Kyo trong phim.

Sau thành công từ Ngôi nhà hạnh phúc, Song Hye Kyo trở thành nữ diễn viên đắt giá của làng giải trí xứ kim chi. Cô liên tục nhận hợp đồng quảng cáo đắt đỏ, tham gia loạt dự án phim nổi tiếng từ điện ảnh đến truyền hình như: Ngọn gió đông năm ấy, Nhất đại tông sư, Tháng năm rực rỡ, Tôi là nữ vương… Năm 2016, nữ minh tinh một lần nữa nổi đình nổi đám khắp châu Á nhờ Hậu duệ mặt trời đóng cặp cùng Song Joong Ki.

Tháng 10/2017, Song Joong Ki và Song Hye Kyo kết hôn trong khách sạn sang trọng bậc nhất Hàn Quốc. Cuộc hôn nhân của cả hai rất được ngưỡng mộ. Tuy nhiên, hôn nhân của cặp đôi Song - Song nhanh chóng vướng tin đồn rạn nứt rồi tan vỡ vào tháng 6/2019 sau 18 tháng chung sống.

Câu chuyện ngôn tình và cuộc ly hôn chóng vánh của cặp sao khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng, vỡ mộng về tình yêu đẹp từ phim ra đến đời. Sau ly hôn, Song Hye Kyo dường như muốn trốn tránh truyền thông Hàn. Cô ít khi xuất hiện công khai tại các sự kiện trong nước, mà chỉ tham dự các hoạt động giải trí, quảng cáo liên quan tới các nhãn hàng ở nước ngoài.

Đời tư của cô vướng nhiều ồn ào sau khi ly hôn.

Vượt qua sóng gió hôn nhân, Song Hye Kyo ngày càng được khen ngợi vì nhan sắc đằm thắm, xinh đẹp ở tuổi 39. Nữ minh tinh tuyên bố nghỉ đóng phim tới hết năm 2020. Người đẹp đăng ký tham gia một khóa học về nghệ thuật tại Mỹ. Cô muốn dành thời gian thư giãn, sống thảnh thơi, tránh xa thị phi.

Tuy nhiên, trái ngược với mong muốn của Song Hye Kyo, tên tuổi cô liên tục xuất hiện trên mặt báo Hàn và Trung trong năm nay vì loạt lùm xùm không hay.

Trong khoảng thời gian Hàn Quốc gồng mình chống chọi với dịch COVID-19, nữ diễn viên chỉ tập trung làm việc ở nước ngoài, bỏ bê thị trường trong nước. Điều này đã làm phật lòng một bộ phận công chúng Hàn.

Thêm vào đó, khi hàng loạt người nổi tiếng quyên góp tiền hoặc vật phẩm hỗ trợ cho giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh, Song Hye Kyo không có động thái cụ thể nào. Nhiều cư dân mạng Hàn chỉ trích cô vô tâm, không ủng hộ và cũng không lên tiếng cổ vũ Daegu - nơi từng bị coi là tâm dịch và cũng là quê hương của người đẹp.

Mỹ nhân Ngôi nhà hạnh phúc tiếp tục hứng chịu bình luận tiêu cực khi có tin đồn cho hay cô ký hợp đồng với công ty của đạo diễn Vương Gia Vệ, dự định tấn công thị trường Trung Quốc. Sau đó nữ diễn viên cũng gián tiếp xác nhận thông tin trên trong bài phỏng vấn với tạp chí Elle Singapore.

Bi Rain

Thuở đóng Ngôi nhà hạnh phúc, Bi Rain mới 22 tuổi và đang là nam ca sĩ solo được chú ý của làng nhạc Hàn Quốc nhờ 2 album đầu tay Bad guy, How to Avoid The Sun. Tận dụng sức hút của một thần tượng mới nổi, nghệ sĩ sinh năm 1982 chớp lấy cơ hội hóa thân thành Lee Young Jae - một nam diễn viên đang được săn đón nồng nhiệt và có tính cách kiêu căng, tự phụ. Vai diễn Lee Young Jae điển trai, tài hoa trong phim khiến bao trái tim khán giả nữ thời ấy phải thổn thức.

Bi Rain được khán giả yêu thích bởi ngoại hình điển trai và khả năng diễn xuất trong phim.

Sau thành công của Ngôi nhà hạnh phúc, Bi Rain tiếp tục khẳng định mình qua nhiều bộ phim như Kế hoạch B, Cô nàng đáng yêu, Người tình kim cương, Quý ông trở lại, Người điên yêu, Vua tốc độ, Ninja Assassin…

Không chỉ sở hữu sự nghiệp ca hát thành công, tài năng diễn xuất được công nhận, Bi Rain còn khiến nhiều người ngưỡng mộ với tổ ấm hạnh phúc. Bi Rain và Kim Tae Hee tổ chức đám cưới giản dị vào tháng 1/2017 sau 5 năm hẹn hò.

Sau 2 năm kết hôn, cặp sao lần lượt đón hai cô con gái đáng yêu vào tháng 10/2017 và tháng 9/2019. Kể từ khi làm chồng, làm cha, nam diễn viên cho biết anh hạn chế nhắc đến vợ con trước công chúng nhằm tránh sự soi mói, làm phiền từ đám đông. Bi Rain - Kim Tae Hee vẫn duy trì được tình cảm gắn bó, ngọt ngào, hạnh phúc và trở thành một trong những cặp vợ chồng quyền lực, giàu có nhất showbiz Hàn khiến công chúng ngưỡng mộ.

Bi Rain hiện vẫn là cái tên hàng đầu và liên tục gây sốt trong showbiz Hàn.

Năm 2020, cái tên Bi Rain lại tiếp tục gây chú ý khi anh khoe hình thể săn chắc ở độ tuổi 38 cùng quyết định thành lập nhóm nhạc với “nữ hoàng gợi cảm” Lee Hyori và MC quốc dân Yoo Jae Suk.

Trong 3 tháng giãn cách xã hội vì dịch COVID-19, khi showbiz Hàn đóng băng nhiều sự kiện giải trí, cư dân mạng chuyển hướng sang quan tâm cuộc sống giữa mùa dịch của người nổi tiếng. Ở khoảng thời gian đó, Bi Rain chăm chỉ thực hiện các bài tập tại nhà, giảm 10 kg, lấy lại thân hình cơ bắp, săn chắc.

Ông xã Kim Tae Hee cũng bận rộn đảm đương nhiều vai trò khác nhau. Ngoài kinh doanh bất động sản và điều hành công ty Rain Company, Bi Rain còn dồn tâm huyết cho các hoạt động giải trí khác.

Anh còn làm giám khảo show sống còn mang tên I-LAND, cùng CJ và Big Hit Entertainment tìm kiếm tài năng mới. Ngoài ra, nam ca sĩ bắt tay cùng Lee Hyori và Yoo Jae Suk thành lập một nhóm nhạc mang tên SSAK3 thông qua dự án Summer Dance Music nằm trong khuôn khổ chương trình How Do You Play? của đài MBC.

Han Eun Jung

Nữ diễn viên Han Eun Jung thủ vai Kang Hye Won - nhà thiết kế thời trang xinh đẹp, gợi cảm, là người mà nhân vật chính Lee Young Jae yêu đơn phương suốt nhiều năm trong Ngôi nhà hạnh phúc.

Sau thành công của vai diễn trong Ngôi nhà hạnh phúc cộng với nhan sắc xinh đẹp cùng khả năng diễn xuất vốn có, Han Eun Jung trở thành cái tên được chọn vào nhiều dự án từ điện ảnh đến truyền hình như: Thiên sát thần binh, Tòa án tình yêu, Golden Cross, Tale of the Fox's Child, Blade man, Let me introduce her… Cô từng bước khẳng định tên tuổi và được vinh danh ở nhiều giải thưởng phim ảnh uy tín trong nước.

Ha Eun Jung vẫn miệt mài tham gia diễn xuất.

Han Eun Jung, hiện đổi sang tên mới là Han Da Gam, vừa yên bề gia thất vào đầu năm 2020 sau nhiều năm lẻ bóng. Cô kết hôn cùng bạn trai doanh nhân hơn 1 tuổi. Họ hẹn hò một năm trước khi tiến tới hôn nhân. Sau khi kết hôn, Han Eun Jung cho biết cô chưa vội tính tới chuyện sinh con và vẫn sẽ tiếp tục dành thời gian cho hoạt động nghệ thuật.

Chỉ ít tháng sau lễ cưới, cô bắt tay vào làm việc cho dự án phim mới là Graceful Friends (Hội bạn cực phẩm). Tác phẩm đã lên sóng vào ngày 10/7/2020.

Kim Sung Soo

Kim Sung Soo gây ấn tượng bởi vẻ ngoài điển trai, thư sinh khi vào vai Min Hyuk trong Ngôi nhà hạnh phúc. Đảm nhiệm vai nam thứ nói trên anh “đốn tim” khán giả với hình ảnh một người đàn ông trưởng thành, điềm đạm và lịch thiệp, trái ngược với tính cách bốc đồng, kiêu căng và đôi khi trẻ con của nam chính.

Kim Sung Soo hiện vẫn sống độc thân.

Sau thành công của Ngôi nhà hạnh phúc, Kim Sung Soo trở thành cái tên được nhiều người yêu mến và xuất hiện trong các tác phẩm như: Lawyers, Mối nhân duyên, Mối tình ngang trái, Biệt đội tiêm kích, Quý cô thất thường, Should We Kiss First?... Bên cạnh đó, nam diễn viên sinh năm 1973 còn được biết đến với vai trò đạo diễn, nhà sản xuất phim. Anh cũng từng xuất hiện trên một số chương trình truyền hình với vai trò MC, khách mời.

Ngoài các hoạt động nghệ thuật, chuyện tình cảm của Kim Sung Soo không được nhiều người hâm mộ biết đến bởi anh khá kín tiếng. Hiện dẫu đã gần chạm ngưỡng 50, nam nghệ sĩ vẫn sống độc thân.