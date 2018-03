(VTC News) - Cùng với hoa hồng và chocolate, những lời chúc Valentine ngọt ngào sẽ giúp đấng mày râu "hâm nóng" tình yêu của mình với bà xã.

Valentine ấm áp em nhé! Hãy luôn ở bên cạnh anh, anh hứa sẽ nắm chặt tay em và đưa em đến cuối con đường. Love you so much!

Cảm ơn thượng đế ban tặng cho anh một người vợ hiền đảm đang và xinh đẹp. Nếu có kiếp sau vẫn sẽ là vợ của anh nhé. Yêu em lắm lắm!

Valentine vui vẻ nhé vợ yêu. Chồng hứa sẽ về sớm với vợ, cùng vợ nấu một bữa cơm thật ngon và tận hưởng giây phút hạnh phúc bên nhau. Chờ chồng nhé!

Tối qua anh đi ngủ với một nụ cười vì anh biết anh sẽ mơ thấy em. Và sáng nay anh thức dậy, cũng với một nụ cười vì anh biết em không là một giấc mơ.

Anh không còn yêu vợ nữa, sau những năm chúng mình sống cùng nhau. Bởi vì anh "quá yêu", "quá cần" vợ rồi.

Chúng ta cùng vượt qua những khoảng thời gian khó khăn, em yêu. Anh chỉ muốn cho tất cả mọi người biết rằng: em là duy nhất của anh… Anh yêu em rất nhiều.

Nếu chồng ở dưới địa ngục và vợ ở trên thiên đường, chồng sẽ ngước lên nhìn và hân hoan cùng vợ. Nhưng nếu chồng ở trên thiên đường và vợ ở dưới địa ngục, chồng sẽ cầu Trời gửi chồng xuống đó bởi chồng biết rằng thiên đường sẽ chẳng còn là thiên đường nữa nếu thiếu vợ!

Nếu tình yêu là lực hấp dẫn, em sẽ là Trái đất. Còn nếu xinh đẹp là tội ác, có lẽ em đáng bị kết án tử hình. Anh yêu vợ.

Anh muốn nói rằng anh yêu và nhớ em rất nhiều… Nhưng anh hứa chúng ta sẽ cùng ăn mừng ngày này với thật nhiều tình yêu và hạnh phúc.

Từ trong đáy lòng, anh muốn nói với vợ rằng, vợ luôn là người phụ nữ anh yêu nhất và mãi mãi sẽ luôn là như thế. Thiếu vợ, cuộc sống của anh thật tẻ nhạt và chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Nhân ngày Lễ tình yêu, chồng muốn nói với vợ rằng: Chồng mãi bên vợ và ngày càng yêu vợ nhiều hơn. Hãy tin ở chồng, vợ nhé!

Hôm nay có 3 người hỏi anh về em đó, anh cho họ một chút thông tin về em, họ sẽ tìm thấy em trong thời gian sớm nhất. Họ chính là 3 vị thần: sức khỏe, may mắn và tình yêu.

Người ta bảo: thứ mất đi mới là thứ đáng quý nhất nhưng thứ đáng quý nhất với anh đó là thứ mà mỗi ngày, mỗi giờ nghĩ đến, đều cầu mong sẽ bên nhau đến hết cuộc đời, không bao giờ mất đi, chính là em.

Bà xã của anh ơi. Năm qua em vất vả với cả bố con anh nhiều rồi. Bố con anh rất cảm ơn những bữa ăn ngon, những bộ quần áo thơm tho, đặc biệt tình yêu vô bờ mà em dành cho anh và con . Anh chúc bà xã năm mới sức khỏe, xinh đẹp. Nhà này mẹ là số 1 nha. Hai bố con yêu mẹ nhiều lắm..

Nhân ngày Valentine 2018, chồng chúc vợ bản lĩnh trong công việc và chúc cho tình yêu của vợ chồng ngày càng ngập tràn trong căn nhà xinh xắn. Mình sẽ mãi mãi hạnh phúc, cùng nhau vượt qua tất cả nhé. Yêu vợ nhiều.

Video: Sơn Tùng M-TP ngọt ngào bên "bạn gái" dịp Valentine

Trung Ngạn