(VTC News) -

Một mùa Valentine nữa lại đến, các cặp đôi hãy dành cho nhau những lời chúc yêu thương để cảm thấy người ấy vẫn đang kề bên. Những lời chúc chân thành từ trái tim chính là món quà lãng mạn nhất bạn gửi đến một nửa yêu thương vào ngày này.

Lời chúc Valentine cho bạn gái

1. Chúc mừng Ngày lễ Tình nhân nhé em yêu. Chúc tình yêu của anh luôn vui vẻ, hạnh phúc và mãi là cô bé đáng yêu của anh!

2. Happy Valentine Day! Cảm ơn em, thời gian qua đã luôn bên anh. Chúng ta hãy tiếp tục nắm chặt tay nhau trên con đường tình yêu em nhé!

3. Chúc cô gái của anh Ngày lễ Tình yêu 14/2 vui vẻ và hạnh phúc. Chúc cho cuộc tình của chúng ta sẽ mãi đẹp và nồng cháy như ngày đầu dù “mưa hay nắng”.

4. Mừng ngày Valentine tuyệt vời của chúng ta. Anh yêu em, hôm nay và cả sau này đến cuối cuộc đời.

5. Ngày Valentine vui vẻ, hạnh phúc em yêu. Tặng em món quà được gói gọn bằng tình yêu chân thành của anh mang tên Hạnh phúc.

6. Gửi em ngàn yêu thương trong ngày Valentine này, hãy cho anh luôn được ở bên để yêu thương, chăm sóc và đồng hành cùng em trong cuộc đời này nhé!

7. Chúc em mãi xinh đẹp và yêu đời như bây giờ. Valentine vui vẻ và đừng quên tối nay em có lịch hẹn hò với anh đấy nhé.

8. Lễ Tình nhân vui vẻ em nhé. Anh không giỏi ăn nói nên không biết nói gì, chỉ mong em biết rằng "Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi".

9. Chúc em có Ngày lễ Tình yêu ngọt ngào, hạnh phúc và ngày càng xinh đẹp, trẻ trung. Anh nhớ và yêu em nhiều.

10. Em yêu ơi, Valentine đến rồi! Hãy luôn xinh đẹp, trẻ trung và mãi hạnh phúc bên cạnh anh nhé.

Hãy gửi lời chúc Ngày lễ Tình nhân Valentine 2024 hay và ý nghĩa nhất. (Ảnh: Canva)

Lời chúc Ngày lễ Tình nhân Valentine cho bạn trai

1. Một mùa lễ Valentine nữa lại về. Em được ở bên anh thật là vui và hạnh phúc. Cảm ơn anh vì đã luôn yêu thương em. Valentine mình hãy bên nhau anh nhé.

2. Happy Valentine Day! Chúc anh có một Ngày lễ Tình nhân thật là lãng mạn và thật đẹp. Yêu anh!

3. Chúc anh một ngày thật ý nghĩa, yêu anh và yêu cả Ngày lễ Tình nhân!

4. Nhân dịp Valentine, em chúc cho chúng ta sẽ mãi hạnh phúc bên nhau như thể ngày nào cũng là Ngày lễ Tình nhân. Yêu anh!

5. Em mong rằng em sẽ nhận được món quà rất lớn từ anh, đó chính là tình yêu của anh. Happy Valentine Day!

6. Nhân Ngày lễ Tình nhân 14/2, em chỉ muốn cảm ơn anh yêu vì đã luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho em. Em luôn tự hào về anh.

7. Anh yêu! Một mùa Valentine lại về, em chúc anh luôn vui vẻ và thành đạt. Chúc cho tình yêu của chúng ta mãi luôn đẹp và lãng mạn như ngày nào. Chúc anh tất cả, yêu anh nhiều.

8. Bông hoa rực rỡ rồi sẽ úa tàn, dòng sông cũng có khi đầy khi cạn, chỉ có tình yêu của đôi mình là luôn tràn đầy phải không anh? Chúc anh yêu Valentine tuyệt vời bên em!

9. Em luôn mong chờ những giây phút được gần kề bên anh và mong rằng những giây phút ấy sẽ kéo dài mãi mãi. Hạnh phúc và niềm vui của em luôn là được ở cạnh anh. Chúc anh ngày Valentine thật vui vẻ và ấm áp!

10. Một dòng sông không làm nên biển cả, một cánh buồm sẽ trơ trọi cô đơn, nhưng chỉ cần một mình anh đã làm em vui vẻ và hạnh phúc rồi. Em yêu anh tình yêu của em. Happy Valentine’s Day!

Lời chúc Ngày lễ Tình nhân cho vợ

1. Valentine vui vẻ, người vợ tuyệt vời của anh! Bên nhau mãi nhé, yêu em.

2. Vào Ngày lễ Tình nhân, ngày lễ được nhiều cặp đôi trên khắp thế giới rất kỳ vọng, vì vậy em và anh hãy trở thành cặp đôi hạnh phúc nhất nhé.

3. Vợ yêu, em có nhớ nụ hôn đầu tiên của chúng ta không? Đó chính xác là những gì anh nhớ đến em vào mỗi dịp Valentine.

4. Chúc mừng Ngày lễ Tình nhân! Cảm ơn em đã đồng hành với anh trong cuộc sống ngọt ngào này.

5. Cả cuộc sống anh như chìm đắm vào trong đôi mắt em. Anh yêu vợ bằng cả cuộc đời mình.

6. Được làm chồng của em - người phụ nữ đẹp nhất, khiến anh trở thành người đàn ông may mắn nhất trên thế giới. Chúc mừng Ngày lễ Tình nhân, người vợ tuyệt vời của anh!

7. Anh đã dành cả đêm qua để suy nghĩ về những gì chúng ta sẽ làm vào ngày Valentine. Một cái ôm nhé, em nghĩ sao?

8. Valentine là dịp để anh phải suy nghĩ về tất cả tình yêu mà anh và em đã cùng nhau trải qua. Cuộc sống của anh sẽ không thay đổi nếu không có em. Chúc mừng Ngày lễ Tình nhân, vợ của anh!

9. Valentine vui vẻ nhé, vợ của anh! Người phụ nữ khiến trái tim anh loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy, mỗi khoảnh khắc với em giống như đầu tiên của chúng ta gặp nhau. Anh yêu em, vợ yêu.

10. Chúc mừng Valentine vợ yêu, người đã luôn ở bên cạnh và chữa lành vết thương của anh; đó là lý do tại sao anh không muốn rời xa em, yêu em.

Lời chúc Valentine gửi đến chồng

1. Chồng ơi, món quà tuyệt nhất mà em có thể yêu cầu chính là anh, anh là người giữ chìa khóa cho trái tim em. Chúc mừng Ngày lễ Tình nhân.

2. Em muốn anh biết rằng anh đã lấp đầy trái tim em với tình yêu, niềm vui và niềm tự hào. Chúc mừng ngày Valentine. Chúc anh luôn hạnh phúc vì có em ở bên cạnh.

3. Này ông xã, người ta nói thứ mình mất đi mới biết sự quý giá. Nhưng với em thứ đáng quý nhất trên đời này là anh nên em không cần phải đánh mất mới nhận ra đâu. Mong rằng anh sẽ đi cùng em đến hết cuộc đời. Yêu và thương anh rất nhiều!

4. Ai mà cần chocolate là cơ chứ? Cuộc sống của em đã quá ngọt ngào khi ở bên anh. Chúc anh Valentine vui vẻ, chồng yêu!

5. Không có điều gì trên thế giới làm em vui hơn biết rằng chúng ta thuộc về nhau. Mong rằng trái tim chúng ta sẽ mãi đập chung một nhịp. Mãi mãi yêu anh, chồng yêu.

6. Anh là niềm vui, là ánh sáng của đời em. Anh là niềm hạnh phúc và là người đàn ông tuyệt vời nhất em từng gặp. Thật vui vì được gọi anh là chồng. Happy Valentine Day.

7. Anh chính là nguyên do khiến hạnh phúc luôn luôn ngự trị trong trái tim em. Nếu có một điều ước, em sẽ ước mọi giây phút bên anh trở thành vĩnh cửu.

Lời chúc Valentine dễ thương, hài hước

1. Em ơi, khi em đọc tin nhắn này, em nợ anh một cuộc hẹn. Xoá tin nhắn này, em nợ anh một cuộc tình. Lưu tin nhắn này là em nợ anh một nụ hôn. Trả lời anh, em nợ anh tất cả. Mà nếu em không trả lời thì em…. đã yêu anh.

2. Nếu có bản án dành cho anh vì đã yêu em thì anh xin đứng trước toà và nhận bản án chung thân để được bên em suốt đời…

3. Em xin lỗi anh hôm nay em bị hạn chế nhắn tin cho anh rồi. Hôm nay khám, bác sỹ bảo em phải hạn chế với đồ ngọt mà anh lại ngọt ngào số một. Em đang liều mạng với tin nhắn này đấy. Happy Valentine Day.

4. Các chàng trai thì em không thiếu, nhưng chủ yếu là em chỉ cần anh.

5. Em có yêu anh không? Thôi khỏi cần trả lời, đây là câu hỏi tu từ. Em yêu hay không thì anh vẫn yêu em.

6. Anh sẽ là dòng sông, để em là biển rộng. Anh sẽ là gió lộng, để em là mây bay. Hãy cho anh luôn được ở bên em trong cuộc đời này! Gửi em Valentine đầy yêu thương.

7. Không có mặt trời, làm sao có cầu vồng sau cơn mưa. Em là ánh mặt trời, khiến cuộc đời anh thêm rạng rỡ. Chúc em mãi tỏa sáng trong trái tim anh. Valentine ấm áp nhé em!

8. Valentine này, cậu hãy ở cạnh tôi để tôi mang đến cho cậu những món quà đặc biệt cùng một nụ hôn thật ấm áp. Valentine vui vẻ và hạnh phúc nhé thiên thần của tôi.

9. Thuê bao quý khách đang dùng đã bị kết án ở bên thuê bao này mãi mãi. Thuê bao này có gì biện hộ không? Hy vọng số thuê bao này sẽ cùng tổng đài chính cùng nhau đón thêm thật nhiều mùa Valentine nữa sau này! Chúc mừng mùa Valentine đầu tiên, tình yêu của tôi.

10. Dịch vụ tình yêu Valentine, tình ái xin kính chào quý khách:

Để được yêu bấm phím số 1

Để được hôn bấm phím số 2

Để được vòng tay ân ái bấm phím số 3

Và đặc biệt quý khách có nhu cầu muốn được cả 3 thì hãy liên hệ đến số hotline... để gặp chủ nhân của nó! Xin chân thành cảm ơn!

Lời chúc Valentine bằng tiếng Anh

1. Nothing gonna change my love for you because you are my soul...

Không gì có thể thay đổi được tình yêu của anh dành cho em, bởi vì em là linh hồn của anh.

2. When I first saw you, I saw love.And the first time you touched me, I felt love.And after all this time, you’re still the one I love.

Lần đầu tiên em nhìn thấy anh, em đã thấy tình yêu. Lần đầu tiên anh chạm vào em, em đã cảm nhận được tình yêu. Và sau những khoảng thời gian đó, anh vẫn là người duy nhất em yêu.

3. Dearest sweetheart, a day without you in my life must never come and even if it does, let that be the last day of my life.

Người yêu dấu, sẽ không thể có một ngày ngày nào mà anh không có em trong đời; cho dù có, đó sẽ là ngày cuối đời anh.

4. As busy as we might get, we must remind each other that we are still sweethearts and that will remain forever. Now that it is loving day, allow me to express how happy I am to have you in my life. I love you.

Dù anh và em có bận thế nào, chúng ta phải nhắc cho nhau nhớ ta vẫn và mãi là người yêu của nhau. Nhân Ngày lễ Tình nhân hôm nay, hãy để anh được tỏ niềm vui sướng khi có em trong đời anh. Anh yêu em.

5. The day we met is a day I will never ever forget. I have never been so happy till the day I found you. Happy Valentine’s Day my love!

Ngày ta gặp nhau là ngày anh sẽ không bao giờ quên. Anh chưa bao giờ hạnh phúc như vậy cho đến ngày anh tìm thấy em. Chúc mừng Ngày lễ Tình nhân, tình yêu của đời anh!

6. If I could change the alphabet, I would put U and I together!

Nếu em có thể thay đổi thứ tự trong bảng chữ cái, em sẽ đặt chữ I (em) cạnh chữ U (anh).

7. By miles, you are far from me. By thoughts, you are close to me. By hearts, you are in me.

Về mặt khoảng cách, em đang ở xa anh. Về ý nghĩ, em đang rất gần anh. Còn về tình cảm thì trái tim em đã ở trong anh rồi.

8. A day may start or end without a message from me, but believe me it won”t start or end without me thinking of you.

Một ngày của anh có thể bắt đầu và kết thúc mà không nhắn tin cho em, nhưng hãy tin rằng không ngày nào là không mở đầu và kết thúc với ý nghĩ về em.

9. In your eyes, I see tomorrow…In your arm I found love..Loving you to day and always.

Trong mắt anh, em nhìn thấy ngày mai... Trong vòng tay của anh, em tìm thấy tình yêu. Yêu anh hôm nay và mãi mãi.

10. I’m not very good with words so I’d keep it simple. Wishing you a sweet Valentine's day.

Tôi vụng về trong những lời nói vì thế tôi sẽ nói đơn giản thôi. Chúc em Ngày lễ Tình nhân ngọt ngào.