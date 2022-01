Lời chúc Tết Nhâm Dần 2022 hay và ý nghĩa

(VTC News) -

Tết Nhâm Dần 2022 đến, hãy cùng trao những lời chúc Tết hay, ý nghĩa, ấm áp tình cảm để đón chào năm mới bình an, hạnh phúc.

Lời chúc Tết Nhâm Dần 2022 cho người thân

Tết Nhâm Dần 2022, con xin kính chúc ông bà sống lâu trăm tuổi và có một năm mới thật nhiều may mắn cũng như luôn vui vẻ.

Gia đình chúng ta thật hạnh phúc và vui vẻ, đặc biệt là luôn có ông bà bên cạnh bố mẹ và chúng con. Tết Nhâm Dần 2022, con xin chúc ông bà sẽ sống thật lâu bên cạnh gia đình của mình, con ước cả nhà mình sẽ mãi vui vẻ như bây giờ. Ông bà chính là người mà con kính trọng, yêu thương nhất. Dù trải qua bao nhiêu cái Tết thì ông bà vẫn mãi bên cạnh con nhé.

Chúc ông bà sang năm mới luôn dồi dào sức khỏe và luôn vui vẻ mỗi ngày ạ.Tết đến, con xin kính chúc ông bà có một năm mới thật hạnh phúc và mãi luôn bên cạnh chúng con như bây giờ.

Một mùa xuân mới đã đến, con kính chúc ba mẹ luôn khỏe mạnh, hạnh phúc bên chúng con và đón một năm mới an lành, tràn ngập hạnh phúc.

Kính chúc mọi người một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc! Vui trong sức khoẻ, trẻ trong tâm hồn, khôn trong lý tưởng, trưởng thành trong tất cả mọi lĩnh vực.

Tết Nhâm Dần 2022 đã đến, con muốn dành lời tri ân chân thành nhất tới ông, bà, cha mẹ những người con yêu thương nhất. Kính chúc cả nhà sức khỏe, vạn sự như ý và đong đầy niềm vui.

Mừng Tết Nhâm Dần 2022, chúc cho sức khỏe cả nhà an khang. Chúc cho cuộc sống giàu sang. Gia đình hạnh phúc ấm no sum vầy.

Mừng xuân, kính chúc ba mẹ luôn được mọi sự như ý, sức khỏe an khang và tràn đầy hạnh phúc.

Nhân dịp Tết đến xuân về, con kính chúc ông bà luôn dồi dào sức khỏe cả về tinh thần lẫn thể lực để luôn vui khỏe cùng con cháu đón nhiều cái Tết hạnh phúc, trọn vẹn.

Nhân dịp năm mới, con xin kính chúc ba mẹ được vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào, luôn bình an, sống lâu trăm tuổi bên cạnh chúng con.

Mong sang năm mới ba mẹ sẽ có thêm nhiều niềm vui mới, bớt phiền muộn, âu lo, tinh thần luôn lạc quan và luôn luôn hạnh phúc.

Nhân dịp xuân về, con kính chúc bố ngày càng mạnh khỏe, mẹ càng trẻ đẹp và chúc cả gia đình chúng ta luôn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.

Lời chúc Tết Tết Nhâm Dần 2022 hay dành cho vợ chồng

Vợ ơi, một năm mới, một mùa xuân đầy hy vọng lại về rồi. Cảm ơn em đã luôn là hậu phương vững chắc cho anh, cảm ơn em đã luôn là người vợ hiền, dâu thảo, một người mẹ tuyệt vời. Chúc em năm mới luôn xinh đẹp, hạnh phúc em yêu nhé.

Anh cảm thấy mình thật sự may mắn vì có được người bạn đời như em. Cảm ơn em đã cho anh cơ hội để yêu thương, quan tâm, chăm sóc em mỗi ngày. Mình cùng nhau xây dựng một mái ấm thật trọn vẹn em nhé. Chúc em mọi điều tốt lành nhất trong năm mới này.

Năm vừa qua, có những lúc anh làm vợ không vừa ý, anh xin lỗi nhé. Anh hứa năm nay sẽ thật ngoan. Chúc vợ yêu luôn xinh đẹp, mạnh khỏe, hạnh phúc. Yêu vợ!

Cảm ơn bà xã vì đã luôn là người giữ lửa gia đình. Anh yêu em và con rất nhiều. Mong rằng ba mẹ con sẽ luôn được bình an, hạnh phúc. Anh sẽ cố gắng để chúng ta có được cuộc sống tốt nhất.

Chúc bố của con trai em một năm mới nhiều sức khỏe, thành công và may mắn. Hãy luôn là chỗ dựa vững chắc cho mẹ con em anh nhé.

Chúc mừng năm mới ông xã. Cảm ơn anh đã luôn là điểm tựa vững chắc cho em và con. Cảm ơn những cố gắng không ngừng của anh. Chúc anh luôn khỏe mạnh, nhiều niềm vui và thành công trong năm tới nhé. Yêu anh.

Chúc mừng năm mới tình yêu của em. Chúc chồng yêu luôn bình an và thành công trong năm 2022 này nhé. Yêu anh.

Năm mới đến rồi, em chỉ mong sao chồng yêu luôn vui vẻ, mạnh khỏe, bớt nhậu lại anh nhé. Yêu anh.

Một mùa xuân lại tới, vậy là mình đã bên nhau ... năm rồi anh nhỉ. Trong giây phút thiêng liêng này, em không mong ước gì hơn, chỉ mong rằng anh và con luôn được mạnh khỏe, bình an. Chúc cho gia đình chúng ta mãi mãi thương yêu nhau, cùng nhau vượt mọi khó khăn.

Có thể ngày của em được sơn bằng vàng, cuộc sống của em được lấp đầy bằng kim cương, những ngôi sao tỏa sáng dẫn dường chỉ lối cho em. Chúc người thương của anh một năm mới tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.

Cuộc sống của anh không thể thiếu em, em là mạnh ghép giúp cuộc sống của anh hoàn hảo hơn. Năm mới đến, chúc em luôn hạnh phúc, vui vẻ, thành công trong sự nghiệp. Chúc mừng năm mới.

Không quan trọng là em đang ở đâu, gần hay xa, em sẽ luôn ở trong tim anh. Có thể là sự khởi đầu của một năm hoặc kết thúc của năm! Chúc em có một năm mới hạnh phúc!

Những lời chúc Tết hay, ý nghĩa dành cho bạn trai

Chúc anh một năm mới nhiều niềm vui mới, may mắn và thành công mới nhưng người yêu thì nhất định phải cũ nha. Chúc cho mọi điều tốt lành nhất sẽ tới với anh. Yêu anh!

Này chàng trai em yêu! Chúc anh một năm mới 2022 thật nhiều niềm vui, thành công và may mắn. Hãy cùng em vun đắp cho tình yêu của chúng mình mãi bền chắc anh nhé. Yêu anh!

Năm mới đến cũng là lúc viết thêm một chương mới vào câu chuyện tình yêu của hai ta anh nhỉ? Em mong rằng tình yêu này sẽ tồn tại mãi trong tim chúng ta. Chúc anh yêu một năm mới ấm áp và nhiều may mắn.

Chúc anh yêu của em năm mới an lành và hạnh phúc nhé! Hãy cùng em vun đắp cho tình yêu đôi ta mãi bền lâu vào năm nay và nhiều nhiều năm sau nữa.

Chàng ngố của em ơi, năm mới đã đến rồi đấy. Cảm ơn anh đã luôn yêu em, tin tưởng và ủng hộ mọi quyết định của em. Năm mới này, em mong sao chúng ta sẽ luôn bình an và hạnh phúc. Cùng nhau đi tiếp những tháng ngày ngọt ngào anh yêu nhé.

Em luôn dành cho anh trọn vẹn tình yêu thương trong trái tim. Chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với anh trong năm mới này nhé!

Chúc chàng ngố của em sang năm mới nhiều may mắn, luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, tươi trẻ, thật nhiều tiền chẵn và thật ít tiền lẻ nhé. Hi hi. Yêu anh nhiều lắm!

Chúc anh yêu luôn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc trong năm mới 2022 này! Happy New Year!

Anh biết không? Anh chính là cả cuộc đời của em. Em yêu anh tận sâu thẳm trong trái tim mình. Năm mới, em chúc cho tình yêu của chúng mình mãi đẹp như thuở ban đầu anh nhé!

Happy New Year! Cảm ơn anh đã ở bên em những tháng ngày khó khăn nhất trong cuộc đời. Em mong sao năm mới này, anh luôn được bình an và may mắn.

Những lời chúc Tết hay, ý nghĩa dành cho bạn gái

Cảm ơn em - người con gái tuyệt vời đã mang đến tình yêu, niềm tin và sức mạnh tới cho anh. Năm mới đến rồi, anh cầu chúc cho em những điều tốt lành nhất. Mong em luôn xinh đẹp, khỏe mạnh và yêu anh nhiều hơn nữa nhé.

Chúc mừng năm mới người anh yêu. Chúc em luôn xinh đẹp, ngọt ngào và những điều tốt lành nhất sẽ tới với em bởi em xứng đáng có được điều đó. Cảm ơn em đã luôn đồng hành cùng anh.

Mình bên nhau bao nhiêu năm rồi nhỉ? Anh sẽ không muốn trả lời đâu bởi anh mong rằng con số ấy sẽ không thể nào đo đếm nổi. Chúc người anh yêu một năm mới nhiều niềm vui, tiếng cười và may mắn nhé.

Lại một năm nữa mình được cùng nhau đón giao thừa em nhỉ. Anh mong rằng tình yêu của chúng ta sẽ bền lâu, hạnh phúc. Chúc em yêu của anh một năm thật nhiều điều tốt lành nhé.

Với anh, thành công nhất trong năm vừa qua là đã có được tình yêu của em. Anh chúc em luôn xinh đẹp, tươi vui và hạnh phúc. Yêu em rất nhiều.