Tết Giáp Thìn, hãy cùng trao những lời chúc hay, ý nghĩa đến ông bà, bố mẹ, bạn bè, người yêu... để đón chào năm mới bình an, hạnh phúc và tràn ngập niềm vui.

Lời chúc Tết Giáp Thìn 2024 ý nghĩa dành cho ông bà

1. Nhân dịp đầu xuân năm mới, cháu xin chúc ông bà "phúc như Đông hải, thọ tỷ Nam sơn”.

2. Xuân này, con xin kính chúc ông bà thật nhiều sức khoẻ, sống lâu cùng con cháu và luôn bình an. Con yêu ông bà rất nhiều.

3. Nhân dịp năm mới, con kính chúc ông bà sức khỏe dẻo dai, sống lâu trăm tuổi. Mong năm nay gia đình mình thật nhiều may mắn, tài lộc gõ cửa, có thêm nhiều thành viên mới.

4. Con chúc ông bà có một năm mới thật nhiều may mắn, vui vẻ và sống thật lâu bên cạnh gia đình. Con ước cả nhà mình luôn vui vẻ và hạnh phúc như bây giờ.

5. Chúc ông bà một bầu trời sức khỏe, một biển cả tình thương và một gia đình thịnh vượng

6. Chúc ông bà vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, triệu điều bất ngờ, không chờ cũng đến!

7. Năm mới Giáp Thìn 2024, con xin chúc ông bà luôn vui vẻ, trẻ khỏe, an nhiên bên con cháu. Chúc gia đình mình làm ăn gặp nhiều may mắn, phát tài, phát lộc.

8. Năm mới con chúc ông bà bách niên giai lão, thọ tỷ nam sơn, hồng phúc tề thiên để sống đời cùng con cháu.

9. Năm cũ đã qua, năm mới lại đến. Cháu kính chúc ông bà luôn có sức khỏe, hạnh phúc an khang, phúc lộc thọ tài, vạn sự như ý.10. Nhân dịp năm mới 2024, con xin kính chúc ông bà, bố mẹ an khang, lộc tài, hưởng trọn bình an.

Lời chúc Tết Giáp Thìn 2024 hay và ý nghĩa.

Lời chúc Tết Giáp Thìn 2024 ý nghĩa dành cho bố mẹ

1. Năm mới đến, con không có ước nguyện gì ngoài việc mong cha mẹ sức khoẻ, bình an, luôn là động lực, chỗ dựa cho con cháu.

2. Chúc cha mẹ một mùa xuân tràn đầy sức khoẻ, hạnh phúc và may mắn, vạn sự như ý, sống lâu trăm tuổi.

3. Bố mẹ chính là người sinh thành, dưỡng dục, là tấm gương sáng để con noi theo. Hy vọng năm mới đến sẽ mang đến cho bố mẹ nhiều niềm vui, hạnh phúc. Chúc mừng năm mới cả nhà!

4. Năm Giáp Thìn 2024 đã đến, con gái chúc bố mẹ ngày càng tươi tắn, xuân sắc hơn xuân. Mong bố mẹ mãi hạnh phúc bên con. Con mãi yêu gia đình nhỏ bé, thân thương này.

5. Đầu xuân năm mới, con chúc cha mẹ luôn khoẻ mạnh, vui vẻ cùng con cháu.

6. Năm mới đã đến rồi, kính chúc bố mẹ của con luôn mạnh khỏe, công tác tốt, là động lực cho con cháu phấn đấu.

7. Năm mới Giáp Thìn đã đến, con muốn dành lời tri ân chân thành nhất tới ông, bà, cha mẹ những người luôn yêu thương chúng con. Con sẽ cố gắng làm thật tốt để cả nhà mình được tự hào.

8. Cuộc đời của bố mẹ phần lớn đã vất vả vì con cháu nên giờ đây bố mẹ hãy sống thật lâu, hưởng thụ an lạc và thảnh thơi bên chúng con. Chúc bố mẹ năm mới luôn hạnh phúc và mạnh khỏe.

9. Lại một năm mới sắp đến, con cảm thấy mình thật may mắn khi vẫn có đủ đầy cả bố cả mẹ. Con cảm ơn bố mẹ đã luôn ở bên, chia sẻ, thấu hiểu và giúp đỡ con trong cuộc sống.

10. Năm mới đến nghĩa là bố mẹ lại già thêm tuổi. Năm 2024 con sẽ ở bên bố mẹ nhiều hơn, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình thân yêu này. Năm mới con kính chúc bố nhiều sức khỏe và bình an.

Lời chúc Tết Giáp Thìn 2024 cho bạn bè

1. Chúc mừng năm mới bạn và gia đình! Chúc bạn năm mới gặp nhiều thành công và niềm vui không ngừng!

2. Năm mới mang đến nhiều hy vọng, quyết tâm, tinh thần và mong ước. Chúc bạn có một năm đầy hứa hẹn và trọn vẹn. Happy Lunar New Year!

3. Giao thừa 2024 đã sắp điểm, chúc bạn yêu của tôi sang năm mới sự nghiệp tiến lên và gặp nhiều điều may, gặt hái được nhiều trái ngọt trong tình yêu!

4. Chào mừng năm mới 2024, chúc bạn có sức khỏe vô biên và làm ăn phát đạt, kiếm được nhiều tiền, gia đình luôn mãi hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Chúc mọi điều tốt đẹp luôn đến với bạn và cả gia đình bạn trong năm mới.

5. Năm mới chúc cả gia đình mày có sức khỏe, hạnh phúc, bình an và may mắn. Chúc mày có một bầu trời sức khỏe, một biển cả tình thương, một đại dương tình bạn, một người yêu chung thủy, một sự nghiệp sáng ngời.

6. Chúc bạn năm mới có 12 tháng phú quý, 365 ngày phát tài, 8760 giờ sung túc, 525600 phút thành công và 31536000 giây vạn sự như ý.

7. Chúc bạn và gia đình một năm Giáp Thìn 2024 bình an, khỏe mạnh và gia đình luôn tràn ngập tiếng cười vui vẻ.

8. Chúc mừng năm mới bạn thân của tôi, cảm ơn bạn một năm qua vẫn luôn bên cạnh mình. Chúc bạn năm mới bình an, gặp nhiều may mắn và thành công nhé.

9. Chúc mừng năm mới bạn thân của tớ. Chúc cậu và gia đình sẽ gặp thật nhiều may mắn, thành công và niềm vui trong năm mới.

10. Năm mới lại về rồi, chúc bạn thân của tao thật nhiều may mắn, luôn bình an và và thành công nhé!

Lời chúc Tết Giáp Thìn 2024 dành cho người yêu

1. Chúc mừng năm mới 2024 người yêu của anh! Chúc em được sống mỗi ngày với đầy đủ ý nghĩa và hạnh phúc. Những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với chúng ta.

2. Năm mới chúc em có thêm nhiều trải nghiệm mới, đạt được những mục tiêu lớn và luôn giữ vững tình yêu trong tim. Anh yêu em nhiều!

3. Năm mới chính là thời điểm để khép lại năm cũ, em hãy quên đi những kí ức đau buồn và chỉ lưu giữ những kỉ niệm đẹp, đáng nhớ của hai chúng ta thôi nhé. Chúc em năm mới vui vẻ, hạnh phúc.

4. Từng đêm anh luôn suy nghĩ về em, từng giây trái tim anh đều thổn thức vì em. Ở bên em, từng khoảnh khắc trôi qua trong đời anh đều vô cùng đáng nhớ. Chúc em năm mới vạn điều tốt lành!

5. Chúc cô gái bé nhỏ của anh luôn tỏa sáng, mạnh mẽ và vững vàng hơn trong cuộc sống. Năm mới đã đến, hãy gạt bỏ mọi phiền muộn và chào đón một năm thật ý nghĩa, đáng nhớ. Hãy yên tâm vì anh sẽ luôn ở bên cạnh và ủng hộ em. Anh yêu em rất nhiều!

6. Năm mới 2024 đã đến, chúc em yêu luôn xinh đẹp, mạnh khỏe, luôn là một cô gái dịu dàng, tài giỏi trong mắt anh và mọi người xung quanh. Hãy nhớ là anh mãi bên cạnh em, cùng sẻ chia với em mọi buồn vui trong cuộc sống.

7. Cảm ơn anh vì đã quan tâm, chăm sóc cho em trong năm qua. Cảm ơn anh vì chưa bao giờ khiến em phải ghen tị với "bạn trai nhà người ta". Chúc anh yêu năm mới gặp nhiều may mắn và mạnh khỏe anh nhé!

8. Năm mới chính là thời điểm để chia tay năm cũ, chào đón năm mới. Đó là thời gian để quên đi ký ức đau buồn và lưu giữ những kỉ niệm đẹp, đáng nhớ của anh là có em ở bên. Chúc em năm mới hạnh phúc, luôn xinh đẹp, rạng ngời.

9. Trong năm mới này, mong rằng nụ cười luôn thường trực trên gương mặt chúng ta, nắm tay em thật chặt và cùng em vượt qua những lúc vui buồn trong cuộc sống anh nhé. Chúc mừng năm mới anh!

10. Ngày đầu năm mới 2024 thật đặc biệt với anh và em. Vì lại thêm một năm em được yêu thương chăm sóc anh. Chúc người em yêu tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào hãy gìn giữ và nuôi dưỡng tình yêu của chúng mình anh nhé.

Lời chúc Tết Giáp Thìn 2024 cho đồng nghiệp

1. Năm cũ qua đi, năm mới tới rồi. Năm sau chúng ta sẽ vẫn là những người chiến hữu trên mọi mặt trận, cùng nhau tỏa sáng ở công ty nhé. Cảm ơn vì bạn luôn hỗ trợ tôi trong công việc. Cung chúc tân xuân!

2. Hy vọng 2024 sẽ mang đến nhiều thành công hơn năm cũ. Mong tình đồng nghiệp của chúng ta ngày càng bền chặt. Chúc mừng năm mới đồng nghiệp của tôi!

3. Đầu xuân năm mới, chúc những đồng nghiệp mà tôi yêu quý gặt hái được nhiều thành công mới, an khang, thịnh vượng và vạn sự như ý.

4. Bạn là người đồng nghiệp cũng là người rất quan trọng của tôi trong công ty vì luôn ở bên cạnh giúp tôi những lúc khó khăn. Tôi mong rằng, năm mới này chúng ta sẽ có những màn hợp tác kì tích hơn nữa, để mang lại thành công cho công ty. Cảm ơn bạn và chúc bạn năm Giáp Thìn hạnh phúc, vui vẻ bên gia đình.

5. Tết đến xuân sang, nhà nhà ngập tràn hạnh phúc, vui tươi. Chúc đồng nghiệp của tôi năm mới thành công rực rỡ, có nhiều thành tựu đáng nể để tôi học hỏi và noi gương nhé. Năm nay có người yêu nhé bạn.

6. Gửi lời chúc mừng năm mới Giáp Thìn 2024 đến các anh chị em trong công ty. Hy vọng những mong ước của mọi người sẽ trở thành hiện thực, năm mới ngập tràn thành công và thịnh vượng.

7. Đầu xuân Giáp Thìn, chúc các bạn sức khỏe dẻo dai, công việc thuận lợi, thăng tiến dài dài, gặt hái được thật nhiều thành công mới.

8. Chúc bạn đồng nghiệp của tôi luôn rạng rỡ nụ cười, tươi như hoa, tiền vào như nước trong năm Giáp Thìn này nhé. Tôi rất vui và hãnh diện vì được làm cùng công ty với bạn.

9. Một năm cũ đã qua và chúng ta lại cùng nhau chào đón năm mới. Chúc cho tất cả các anh chị em đồng nghiệp đáng mến một năm nhiều sức khỏe, thành công hơn, gấp 5, gấp 10 năm cũ!

10. Đầu xuân năm mới, chúc anh chị em luôn luôn vui vẻ, sắc đẹp tuyệt vời, tiền vô phơi phới, người yêu không tìm cũng tới.

Lời chúc Tết Giáp Thìn dành cho sếp

1. Chúc sếp đón năm mới Giáp Thìn vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình người thân! Năm nay chắc chắn sẽ có nhiều thành quả tốt hơn năm ngoái. Cảm ơn sếp vì tất cả!

2. Em xin chúc sếp một năm 2024 vạn sự như ý, phát triển thành công và vững bền sự nghiệp! Chúc sếp năm nay có nhiều hợp đồng giá trị, mang về lợi nhuận lớn cho công ty. Em cũng mong đóng góp được một phần sức lực của mình.

3. Tết đến xuân sang, em xin chúc sếp năm mới tài lộc cao chất chồng, đường sự nghiệp thuận lợi và thành công bốn bể. Chúc gia đình sếp luôn an yên, hòa thuận, vui vẻ.

4. Sự tận tâm, nhiệt huyết và chuyên nghiệp trong công việc của sếp là nguồn cảm hứng, là động lực cho tất cả nhân viên chúng em. Nhân dịp năm mới xuân Giáp Thìn, em chúc sếp cùng gia đình sức khoẻ dồi dào và vạn sự như ý.

5. Năm mới Tết đến, chúc sếp luôn vui tươi, khoẻ mạnh và luôn tràn đầy năng lượng để dẫn dắt công ty của chúng ta. Cảm ơn vì sếp luôn ưu ái nhân viên chúng em, cho chúng em có cảm giác công ty là nhà. Năm mới công ty thắng lợi mới, thành công mới và phát triển toàn diện hơn nữa.

6. Năm mới em xin chúc sếp luôn vui vẻ, mạnh khoẻ và gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp. Chúc gia đình sếp lúc nào cũng vui vẻ, ngập tràn tiếng cười. Cảm ơn sếp đã luôn nâng đỡ chúng em.

7. Tết đến xuân về, chúng em chúc sếp cùng gia đình năm mới sức khoẻ dồi dào, gặp nhiều may mắn và đạt nhiều thành công. Chúc công ty sang năm phát triển rực rỡ hơn nữa.

8. Sự lãnh đạo tài tình và tâm huyết trong công việc của sếp đã truyền năng lượng tích cực đến với chúng em. Nhân dịp xuân Giáp Thìn 2024, thay mặt phòng ban của mình, em xin chúc sếp cùng gia đình sức khoẻ dồi dào, công thành danh toại và vạn sự như ý.

9. Cảm ơn sếp đã luôn cho chúng em cơ hội dù chúng em có nhiều thiếu sót. Năm mới, chúng em hứa sẽ chăm chỉ, cố gắng hơn. Chúc sếp và gia đình xuân Giáp Thìn hạnh phúc, an yên. Chúc công ty chúng ta ngày càng thành công hơn nữa.

10. Năm mới xuân sang, nhà nhà ngập tràn hạnh phúc. Chúc sếp và gia đình có một năm mới thật vui vẻ, an yên. Chúc công ty của chúng ta năm mới hanh thông, thuận lợi đủ đường.

Lời chúc Tết Giáp Thìn 2024 cho khách hàng

1. Một năm cũ đã qua, một năm mới lại đến. Tôi mong rằng, năm nay công ty và quý khách hàng sẽ có nhiều sự cộng tác ý nghĩa hơn, thành công hơn nữa. Một năm mới thật rực rỡ với cả chúng tôi và quý khách hàng. Cung chúc tân xuân!

2. Chúc quý khách hàng một năm mới thành công, rực rỡ, tiền vào như nước, tình yêu nở hoa, mọi sự như ý. Hy vọng bạn luôn là đối tác tin cậy của công ty chúng tôi.

3. Năm qua, may mắn cho công ty chúng tôi vì luôn có quý khách hàng đồng hành. Hy vọng năm mới Giáp Thìn, chúng ta luôn là đối tác vui vẻ, làm việc hanh thông, vạn sự như ý. Chúc mừng năm mới!

4. Năm Quý Mão đã khép lại, nhường chỗ cho mùa xuân của năm Giáp Thìn. Trong thời khắc thiêng liêng này, công ty (tên công ty) xin kính chúc quý đối tác một năm mới thắng lợi, mã đáo thành công!

5. Cảm ơn quý khách trong năm qua đã luôn đồng hành và lựa chọn công ty chúng tôi. Thay mặt toàn bộ lãnh đạo và nhân viên công ty (tên công ty), tôi xin gửi tới quý khách hàng lời chúc mừng năm mới vui vẻ, hạnh phúc, an yên và thành công.

6. Năm cũ đi qua, năm mới đã đến. Cảm ơn bạn trong thời gian qua đã đồng hành, tin tưởng công ty chúng tôi trên chặng đường của mình. Sang năm mới, một hành trình mới lại mở ra với bao cơ hội và thách thức. Xin chúc quý khách sức khỏe - may mắn - an khang - thịnh vượng, đầm ấm bên những người thân yêu.

7. Đầu xuân năm mới, cảm ơn khách hàng đã đồng hành cùng công ty (tên công ty) trong thời gian vừa qua. Kính chúc quý khách tấn tài tấn lộc, tấn an khang, xuân phát tài, mọi sự như ý.

8. Trong năm qua, công ty chúng tôi đã có những thành quả nhất định, vượt xa mong đợi. Điều này là nhờ sự tin tưởng, cộng tác của quý khách hàng. Nhân dịp xuân Giáp Thìn, (tên công ty) xin gửi tới quý khách hàng lời chúc mừng năm mới hạnh phúc, vui vẻ, an yên. Cung chúc tân xuân!

9. Không có gì đáng quý hơn là sự đồng hành của khách hàng trong năm qua. Năm mới Giáp Thìn đến rồi, mong bạn hãy luôn tin tưởng công ty chúng tôi, đồng hành cùng chúng tôi. Sự tin tưởng của bạn chính là động lực để chúng tôi phấn đấu và thành công hơn nữa. Chúc bạn và gia đình năm mới hạnh phúc, an yên.

10. Hòa chung cùng không khí vui xuân, đón Tết, chúng tôi xin gửi lời chúc Tết tới quý khách hàng và gia đình gặp được nhiều may mắn, thuận lợi, thành công, hạnh phúc và an khang! Chúc mừng tết Giáp Thìn 2024!