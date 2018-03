Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 đang đến gần, không chỉ có những món quà mà những lời chúc ý nghĩa, cũng là một phần không thể thiếu trong việc thể hiện tình cảm với người bà, mẹ, chị...

Dưới đây là những lời chúc để dành tặng cho những người phụ nữ quan trọng nhất của mình trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

1. Con chúc mẹ ngày 8/3 thật vui vẻ, hạnh phúc và thật nhiều sức khỏe. Mẹ phải cười nhiều lên nhé. Con yêu mẹ nhiều lắm!

2. Cám ơn mẹ đã sinh ra con và nuôi dưỡng con cho đến ngày trưởng thành. Cám ơn mẹ, về những tháng ngày nhọc nhằn đã làm lưng mẹ còng xuống, đôi mắt mẹ thâm quầng vì những đêm không ngủ, về những nỗi buồn lo mà mẹ đã từng âm thầm chịu đựng suốt hơn bao năm qua….Con chúc mẹ của con mỗi ngày đều vui vẻ và sống khỏe, con yêu mẹ nhiều.

3. Nhân ngày 8/3, con chúc mẹ nhiều sức khỏe và nụ cười luôn nở trên môi mẹ. Con ở xa mẹ quá, nên không thể chăm sóc cho mẹ được. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe! Mong cho mọi điều tốt lành sẽ đến với mẹ! Con yêu mẹ!

4. Ngày 8/3 sắp đến, anh chúc em luôn mạnh khỏe, công tác tốt và mãi là người vợ tốt của anh và người mẹ hiền của các con. Tình yêu anh dành cho em sẽ không bao giờ nhạt phai mà luôn đỏ thắm như hoa hồng và ngọt ngào như hương vị của sô cô la kia. Anh yêu bà xã của anh rất nhiều.

5. Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là ngày thật đặc biệt, không chỉ với em mà với cả anh nữa. Vì anh được thêm ngày yêu thương chăm sóc em. Cảm ơn em luôn bên cạnh anh và con những lúc khó khăn nhất. Anh chúc vợ yêu luôn xinh đẹp và mạnh khỏe để anh được tận hưởng giây phút ngọt ngào và hạnh phúc khi được bên em.

6. Mỗi người đều có hạnh phúc của riêng mình. Đối với anh, hạnh phúc lớn nhất là có em. Anh mong rằng mỗi ngày đều có em bên cạnh, trọn kiếp này và cả kiếp sau nữa. Happy Women’s Day! Chúc em có ngày mùng 8 tháng 3 thật hạnh phúc.

Tôi cầu chúc tất cả phụ nữ trên thế giới này mãi xinh đẹp, luôn là bông hoa thơm trong vườn hoa ngát hương. Và mỗi người trên con đường kiếm tìm hạnh phúc sẽ tìm được một tình yêu vừa vặn với chính mình.

7. Ngày 8/3 chúc chị em phụ nữ luôn thành công trong cuộc sống! Chúc bạn luôn duyên dáng và xinh đẹp trong mắt các cánh mày râu.

8. Chúc mừng 8/3 người tôi yêu. Chúc mừng người tôi yêu ngày 8/3. Chúc em luôn thành đạt, học giỏi và xinh xắn nữa chứ! Anh luôn nhớ và yêu em nhiều. Lúc nào trái tim anh cũng nhớ về em, và chỉ yêu mình em mà thôi.

9. Em yêu, hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ ngày dành riêng để thể hiện lòng biết ơn sự quan tâm đến phụ nữ. Anh muốn gửi tới em trọn vẹn khối óc và trái tim anh, gửi tới em trọn vẹn tấm lòng anh, gửi tới em tất cả những gì cao quý và thiêng liêng nhất của anh.

10. Nếu như nói trái đất may mắn vì có được mặt trời, những con thuyền may mắn vì có đại dương để vùng vẫy, cỏ cây có mặt đất để sinh tồn… thì phải nói anh là một người cực kì may mắn vì anh đã có được em trong cuộc đời. Chúc em ngày 8/3 hạnh phúc.

