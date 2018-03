Lời chúc ngày 8/3 hay nhất cho người yêu

(VTC News) - Để thế hiện tình yêu nồng nàn, sâu sắc cho cho người minh yêu nhân ngày 8/3, bạn hãy dành tặng "người ấy" những lòi chức ngọt ngào nhất nhé.

Ngày 8/3 luôn là ngày thật đặc biệt với em và với cả anh nữa. Vì đó lại thêm ngày anh được yêu thương chăm sóc em. Anh chúc em tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào hãy gìn giữ và nuôi dưỡng tình yêu của chúng mình em nhé. Anh mong rằng ngày 8/3 gần đây nhất anh được nói với em rằng chúc bà xã của anh mọi sự tốt lành.

Người tôi yêu! Em có biết rằng anh yêu em nhiều lắm không! Dẫu rằng anh không ở bên em nhưng em hãy luôn nhớ rằng ở phương trời xa, trái tim anh luôn hướng về em!

Nhân dịp 8/3, anh chúc em những lời tốt đẹp nhất và cả tình yêu lớn nhất trong cuộc đời này, anh sẽ dành tặng cho em! Anh cảm ơn em rất nhiều vì những gì em đem đến trong cuộc sống của anh… Yêu em thật nhiều và thật nhiều.

Nếu giọt nước là những nụ hôn, anh sẽ trao em biển cả.Nếu lá là những ôm ấp vuốt ve, anh sẽ tặng em cả rừng cây. Nếu đêm dài là tình yêu, anh muốn gửi em cả trời sao lấp lánh. Nhưng trái tim anh không thể dành tặng em được vì nơi đó thuộc về em rồi. Chúc em một ngày 8/3 hạnh phúc!

Ngày 8/3, anh vẫn nhớ ngày này hằng năm, có lẽ, anh không kịp gửi một đóa hoa hồng tươi nhất của buổi sáng khi ngày 8/3 năm nay đến, nhưng anh vẫn nhớ! Nhớ em rất nhiều, nhớ mái tóc thề ngang vai che nghiêng nụ cười duyên dáng khi anh trao một nụ hồng. Khi anh trao nụ hồng, chỉ một nụ hồng dành cho em buổi sáng 8/3 năm đó.

Nếu như nói trái đất may mắn vì có được mặt trời, những con thuyền may mắn vì có đại dương để vùng vẫy, cỏ cây có mặt đất để sinh tồn thì phải nói anh là một người cực kì may mắn vì anh có được em trong cuộc đời. Chúc em ngày 8/3 hạnh phúc.

Anh muốn nói với em rằng anh luôn tôn trọng em, bởi vì anh thấy em cần được như thế. Hãy tin anh và gọi cho anh nếu cần giúp đỡ, anh sẽ cố nếu có thể, vì được làm gì giúp em anh thấy hạnh phúc. Biết em chưa có người yêu nhưng anh không mong em sẽ yêu anh vì cái gì đến nó sẽ tự đến và nó cũng sẽ tự đi, đó là quy luật tất yếu. Nhân ngày 8/3, anh chúc em luôn mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

Ngày 8/3 luôn là ngày thật đặc biệt với em và đặc biệt với cả anh nữa.Vì đó lại thêm ngày anh được yêu thương chăm sóc em. Anh chúc em tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào hãy gìn giữ và nuôi dưỡng tình yêu của chúng mình em nhé.

Chúc em một ngày thật nhiều tươi vui và hạnh phúc hơn những ngày khác. Ở bên em 365 ngày trong năm đều là những ngày thật ngọt ngào với anh. Mãi mãi yêu em.

Nếu có một điều ước thì anh sẽ ước rằng mỗi ngày trôi qua đều là một ngày 8/3 thật đẹp đối với em!

Video: Lịch sử và ý nghĩa ngày 8/3

>>> Đọc thêm: Gợi ý quà tặng 8/3 ý nghĩa tặng vợ, bạn gái khiến các nàng thích mê

Trung Ngạn