Lời chúc ngày 20/11 hay và ý nghĩa dành tặng thầy cô

(VTC News) -

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là dịp để các thế hệ học trò tri ân thầy cô giáo, những người truyền tải tri thức, cống hiến cho sự nghiệp trồng người.

Ngoài những bó hoa, món quà thì lời chúc là phần không thể thiếu để gửi gắm tình cảm của học sinh đến thầy cô giáo.

Lời chúc ngày 20/11 ý nghĩa

1. Nhân ngày 20/11, kính chúc các thầy cô giáo luôn mạnh khỏe, thành công trong sự nghiệp trồng người. Một ngày gọi là thầy cả đời vẫn gọi là thầy. Công lao dạy dỗ cao hơn núi, nghĩa thầy cô như nước biển khơi, như cha mẹ. Chúng con đời đời luôn yêu thương, nhớ ơn thầy cô.

2. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, kính chúc các thầy cô giáo trên mọi miền đất nước sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc các thầy cô giáo và các em học sinh đang đọc tin nhắn này có một ngày nhà giáo thật hạnh phúc, thật thành công, vạn sự như ý. Và chúc các thầy cô luôn cố gắng vì thế hệ trẻ hôm nay.

3. Cô, người thầy, người chị kính yêu của em, người đã khiến em ngưỡng mộ và tiếp thêm động lực trong cuộc sống để em có được ngày hôm nay, người đã gieo mầm ước mơ vào tâm hồn bé nhỏ của em giá trị đích thực của cuộc đời em. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam không về thăm cô được, xin chúc cô luôn mạnh khỏe để cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, dạy dỗ lớp lớp học trò như chúng em. Em mãi mãi là cô gái nhỏ của anh.

4. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, với tất cả những lời chúc chân thành mà em muốn gửi đến các thầy cô, kính chúc các thầy cô luôn vui vẻ tràn đầy niềm tin vào cuộc sống, luôn gặp may mắn mỗi ngày. và thành công trên con đường giảng dạy của mình, kèm cặp học sinh rất tốt cho cuộc sống sau này.

5. Dù ngày nay, trò ở vị trí không phải là học sinh, nhưng trò vẫn luôn hướng về một nơi, một mái ấm gia đình, thân thương nhất và trong mỗi bài học của thầy dành cho học sinh, sinh viên. Thầy, cô giáo vẫn nhớ đến thầy cô của mình, nhớ về mái trường đã cho mình bước vào đời, với niềm tự hào, lòng biết ơn vô hạn.

Lời chúc ngày 20/11 ý nghĩa dành tặng thầy cô giáo.

6. Thầy là biển lớn tri thức, con lái con đò nhỏ, thả sức quăng chài phải không thầy? Cô đã dành cả trái tim chân thành của mình cho trẻ em, cho sự nghiệp của mình. Cô! Cô ấy là người mẹ tốt nhất trên thế giới này.

7. Thầy cô là ngọn lửa đã thổi bùng lên ngọn lửa tâm hồn chúng em. Thầy cô là bậc đá để chúng em vững bước. Nhân ngày 20/11, em kính chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, công tác tốt!

8. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, em xin gửi lời chúc chân thành nhất đến các thầy cô giáo; và cảm ơn các thầy cô đã hướng dẫn chúng em đến những kiến ​​thức mới.

9. Công ơn dạy dỗ cao hơn núi, nghĩa thầy trò như nước biển, công ơn cha mẹ luôn khắc cốt ghi tâm, đời đời công ơn con. Nhân ngày 20/11, em xin chúc thầy luôn mạnh khỏe và thành công trong sự nghiệp trồng người.

10. Lại một mùa 20/11 để bạn có cơ hội gửi đến thầy cô những điều tốt đẹp nhất; Chúc các thầy cô luôn tươi trẻ để là những người thầy, người cô trực tiếp và yêu thương nhất đối với tất cả các em học sinh.

11. Nhân ngày 20/11, em xin kính chúc các thầy cô giáo lời chúc tốt đẹp nhất, chúc các thầy cô luôn tràn đầy nhiệt huyết với sự nghiệp cao cả, chúc các thầy cô nhiều sức khỏe để vững tay lái. Con thuyền đưa người đến bến bờ thành công.

12. Nhân ngày 20/11, em xin gửi đến cô lời cảm ơn chân thành nhất vì đã dìu dắt chúng em đến gần hơn với chân trời tri thức. Chúc cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc để luôn mang đến cho chúng ta ngày càng nhiều bài học bổ ích và bổ ích.

13. Bài giảng của thầy luôn giàu màu sắc, mỗi chương như mở ra trước mặt tôi một cánh cửa sổ, khiến tôi nhìn thấy một thế giới muôn màu. Ngàn ngày nghiên cứu và học tập, chưa bằng một ngày học từ một người thầy giỏi. Nhân ngày 20/11, em xin chân thành cảm ơn.

14. Chúc cô luôn trẻ trung, vui tươi để mãi là người thân thiết nhất với tất cả các bạn học sinh.

15. Nhân ngày 20/11, xin kính chúc các thầy cô giáo lời chúc tốt đẹp nhất, chúc các thầy cô giáo hoàn thành tốt nhiệm vụ cao cả của mình trong sự nghiệp trồng người trăm năm, trong công cuộc đổi mới đất nước. Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô.

16. Gửi cô giáo yêu quý của em. Chúc chị luôn vui vẻ, xinh đẹp trẻ mãi không già; Chúc bạn sớm hoàn thành 'chiến lược' và 'mục tiêu' của cuộc đời mình! Mẹ là ngọn lửa đã nhen nhóm ngọn lửa tâm hồn chúng con. Mẹ là bậc đá để chúng ta vững bước. Ngày 20/11 kính chúc cô sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc!

17. Lại một mùa 20/11 để anh có cơ hội gửi đến em những gì tốt đẹp nhất. Chúc cô luôn tươi trẻ, vui vẻ để trở thành người thầy, người cô gần gũi nhất với mỗi học sinh. Chúc cô luôn mạnh khỏe và luôn được các em học sinh yêu quý. Mong các bạn luôn tự hào và nhớ đến tôi.

18. Công ơn dạy dỗ lên cao, công ơn thầy cô như trời biển, công ơn trời biển, đời đời nhớ ơn thầy cô. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, em xin kính chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe và thành công trong sự nghiệp trồng người.

19. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 thân yêu, kỉ niệm Ngày Hiến chương các nhà giáo, em xin kính chúc các thầy cô giáo và các em học sinh dồi dào sức khỏe, chăm ngoan để dạy dỗ chúng em thành con ngoan trò giỏi.

20. Em xin kính chúc các thầy cô giáo luôn mạnh khỏe, trẻ trung, vui tính, luôn giữ vững niềm tin và ngày càng nâng cao bản lĩnh trước những kẻ giở trò đồi bại như quỷ sứ chúng em.

21. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, em xin kính chúc các thầy cô giáo và các em học sinh lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc các thầy cô hoàn thành tốt nhiệm vụ cao cả của mình trong sự nghiệp trăm năm trồng người, trong công cuộc đổi mới đất nước. Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô.

22. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đã dìu dắt chúng em đến gần hơn với chân trời tri thức. Kính chúc quý thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc để luôn mang đến cho chúng ta ngày càng nhiều tiết học bổ ích và bổ ích.

23. Bao đời luôn được coi là nghề cao quý và nghề "trồng người". Người thầy dù ở đâu cũng là người được kính trọng nhất. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các thầy cô giáo.

24. Nhân ngày 20/11, em xin gửi những lời chúc ý nghĩa nhất, những bó hoa tươi đẹp nhất, và tất cả những lời chúc đó đến các thầy cô, các chị, em cũng như bao người khác. Có được như ngày hôm nay là do công lao của những người thầy mà các bạn mang lại cho chúng em.

Lời chúc ngày 20/11 bằng tiếng Anh

1. On Vietnam Teacher’s Day, wishing you and your family a good health, happiness and success in your life.

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, chúc thầy/cô và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

2. The best teachers don’t give you the answer, they spark within you the desire to find the answer yourself. Happy Teachers Day!

Các giáo viên giỏi nhất không đưa cho bạn câu trả lời, họ châm ngòi cho bạn mong muốn tự mình tìm ra câu trả lời. Chúc mừng Ngày Nhà giáo!

3. To the world you may be just a teacher but to me you are simply the best teacher.

Đối với thế giới, thầy cô có thể chỉ là một giáo viên nhưng với em, thầy/ cô đơn giản là giáo viên tốt nhất.

4. You are a hero in my book. Happy Teachers’ Day!

Thầy/cô là anh hùng trong cuốn sách của em. Chúc mừng Ngày Nhà giáo!

5. Wishing you joy and happiness, you are an amazing teacher, and you only deserve the best.

Chúc thầy/cô ngày lễ vui vẻ và hạnh phúc, thầy/ cô là một giáo viên tuyệt vời và thầy/ cô xứng đáng với những điều tốt nhất.

6. I wish that I could show my gratitude to you. However it is hard to express by speech. I just hope this little card can show a part of my warmest appreciation from the bottom of my heart.

Ước gì em có thể bày tỏ lòng biết ơn vô vàn của em đối với thầy cô. Nhưng thật khó để nói lên lời. Em chỉ mong rằng tấm thiệp nhỏ này sẽ thay em bày tỏ phần nào sự biết ơn sâu sắc từ đáy lòng em.

7. I am lucky to have a teacher like you. You are a fabulous guide. Happy Vietnamese Teachers’ Day!

Em rất may mắn vì có được giáo viên như thầy/ cô. Thầy/ cô là người dẫn đường tuyệt vời. Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam!

8. Dear teacher, thanks for supporting and enlightening all my way. Have a wonderful Vietnamese Teachers’ Day!

Thầy/ cô kính yêu, cảm ơn thầy/ cô đã ủng hộ và thắp sáng con đường em đi. Chúc thầy/ cô có một ngày Nhà giáo Việt Nam tuyệt vời!

Lời chúc ngày 20/11 dành cho thầy cô giáo bằng tiếng Anh.

9. Sending my love and warmth to you. You have not only been the best teacher but also friend, philosopher. May you have a memorable Teachers Day.

Gửi tình yêu và sự ấm áp của con đến thầy/ cô. Thầy/ cô không chỉ là một người thầy tuyệt vời mà còn là bạn, là người dưỡng dục và dẫn dắt em. Mong thầy/ cô sẽ có ngày kỉ niệm Ngày Nhà giáo đáng nhớ!

10. We will always be thankful to you for all the hard work and effort you have put in, for educating us. Thank you teacher for all the things you have done for us.

Chúng em luôn biết ơn thầy/ cô đã tận tụy cố gắng để dạy dỗ chúng em. Cảm ơn thầy/ cô vì tất cả những điều thầy/ cô đã làm cho chúng em.

11. Thank you teacher for guiding us, inspiring us and making us what we are today. Happy Vietnamese Teachers’ Day!

Cảm ơn thầy/ cô đã chỉ dạy, truyền cảm hứng cho chúng em để chúng em có được ngày hôm nay. Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam.

12. Teacher! I wish you to be happy forever and be proud of your students who are always your good and excellent ones.

Gửi thầy/cô! Con kính chúc thầy/ cô mãi vui tươi, hạnh phúc và hãnh diện bên những học sinh luôn là con ngoan trò giỏi của mình.

13. Thanks for being my teacher. Happy VietnameseTeachers’ Day!

Xin cảm ơn thầy/ cô vì đã dạy dỗ em. Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam.

14. The further I am away from you, the more I am thinking of you. There is no end to your instruction. There is no end to my gratitude. Wish you a good health, peace and happiness.

Càng ở xa, em càng nghĩ nhiều về thầy/cô. Những lời thầy/cô dạy bảo và sự biết ơn của em là vô cùng. Chúc thầy/ cô mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc.

15. I am grateful to be your student. Thank you for challenging me to be my best and instilling in me a passion for learning. Happy Teachers Day!

Em biết ơn vì được là học sinh của thầy/ cô. Cảm ơn thầy/ cô đã cho em những thử thách để em trở nên tốt nhất và truyền cho em niềm đam mê học tập. Chúc mừng Ngày Nhà giáo!