(VTC News) - Nếu bạn đang quá bối rối với những lời chúc ngày 8/3 dành tặng những người phụ nữ mà bạn yêu thương, hãy tham khảo những gợi ý dưới đây.

Lời chúc ngày 8/3 dành cho mẹ

Mùng 8/3 sắp đến rồi mà con vẫn chưa có gì để tặng cho mẹ cả. Mẹ là người quan trọng nhất trong cuộc đời của con. Mẹ là người che chở cho con, những lúc con buồn, mẹ luôn an ủi cho con… Nhưng con chưa bao giờ tặng một món quà gì cho mẹ. Có lẽ con vẫn chưa ý thức được mẹ quan trọng như thế nào đối với con…

Cám ơn mẹ, người sinh ra con và nuôi dưỡng con cho đến ngày trưởng thành. Cám ơn mẹ, về những tháng ngày nhọc nhằn làm lưng mẹ còng xuống, đôi mắt mẹ thâm quầng vì những đêm không ngủ, về những nỗi buồn lo mà mẹ từng âm thầm chịu đựng suốt hơn bao năm qua….Con chúc mẹ của con mỗi ngày đều vui vẻ và sống khỏe, con yêu mẹ nhiều.

Nhân ngày 8/3, con chúc mẹ thật vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều sức khỏe, mẹ phải cười nhiều lên nhé, để bọn con luôn được thấy nụ cười của mẹ. Con yêu mẹ nhiều lắm!

Lời chúc ngày 8/3 dành cho vợ

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là ngày thật đặc biệt, không chỉ với em mà với cả anh nữa. Vì anh được thêm ngày yêu thương chăm sóc em. Cảm ơn em đã luôn bên cạnh anh và con những lúc khó khăn nhất. Anh chúc vợ yêu luôn xinh đẹp và mạnh khỏe để anh được tận hưởng giây phút ngọt ngào và hạnh phúc khi được bên em.

Nhân ngày 8/3, chồng chúc vợ có có một ngày nghỉ ngơi, chơi bời và đặc biệt chồng chúc vợ luôn xinh đẹp, trẻ trung

Gửi vợ yêu! Có được em là may mắn lớn nhất trong cuộc đời anh. Anh mong muốn vợ chồng mình sẽ luôn sống hạnh phúc và vui vẻ bên nhau. Hôm nay là một ngày thật đặc biệt để anh có thể nói: Anh yêu em thật nhiều.

Nhân dịp 8/3, anh chúc em những lời tốt đẹp nhất và cả tình yêu lớn nhất trong cuộc đời này, anh sẽ dành tặng cho em! Anh cảm ơn em rất nhiều vì những gì em đem đến trong cuộc sống của anh… Yêu em thật nhiều và thật nhiều.

Mỗi người đều có hạnh phúc của riêng mình. Đối với anh, hạnh phúc lớn nhất là có em. Anh mong rằng mỗi ngày đều có em bên cạnh, trọn kiếp này và cả kiếp sau nữa. Happy Womens Day! Chúc em có ngày mùng 8 tháng 3 thật hạnh phúc.

Lời chúc ngày 8/3 dành cho người yêu

Chúc em một ngày thật nhiều tươi vui và hạnh phúc hơn những ngày khác. Ở bên em 365 ngày trong năm đều là những ngày thật ngọt ngào với anh. Mãi mãi yêu em.

Nếu có một điều ước thì anh sẽ ước rằng mỗi ngày trôi qua đều là một ngày 8/3 thật đẹp đối với em!

Nếu như nói trái đất may mắn vì có được mặt trời, những con thuyền may mắn vì có đại dương để vùng vẫy, cỏ cây có mặt đất để sinh tồn... thì phải nói anh là một người cực kì may mắn vì anh có được em trong cuộc đời. Chúc em ngày 8/3 hạnh phúc.

Hãy luôn mỉm cười em nhé, bởi nụ cười của em còn đẹp hơn tất cả những bông hoa trong ngày mùng 8 tháng 3 này. Anh chúc em hạnh phúc và thành công trên con đường em đang đi. Anh luôn ủng hộ em!

Người tôi yêu! Em có biết rằng anh yêu em nhiều lắm không! Dẫu rằng anh không ở bên em nhưng em hãy luôn nhớ rằng ở phương trời xa, trái tim anh luôn hướng về em!

Lời chúc ngày 8/3 dành cho bạn bè

Chúc bạn một ngày 8/3 thật ý nghĩa, vui tươi ngập tràn hạnh phúc. Chúc bạn luôn cười tươi, cười duyên, cười e thẹn, cười trẻ trung, ngập tràn các kiểu cười trong ngày hôm nay.

Chúc bạn từ hôm nay sẽ xinh đẹp hơn bao ngày trư­ớc đây và cứ đẹp hoài không ngơi nghỉ.

Chúc bạn từ hôm nay sẽ xinh đẹp hơn bao ngày trước đây và cứ đẹp hoài.

Video: Lịch sử và ý nghĩa ngày 8/3

>>> Đọc thêm: Món quà tặng 8/3 giá chỉ 50 nghìn khiến chị em thích thú

(Tổng hợp)

Trung Ngạn