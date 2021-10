(VTC News) -

Vào Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, các chàng trai hãy dành cho một nửa của mình lời chúc thật đặc biệt nhé.

Lời chúc 20/10 cho người yêu

- Ngày 20/10, anh muốn tặng em một món quà bé nhỏ tên là buổi sáng tốt lành, được gói bằng sự chân thành, buộc bằng sự quan tâm và dính keo bằng lời cầu nguyện của anh để em được vui vẻ và hạnh phúc cả ngày. Yêu em nhiều. Chúc em 20/10 vui vẻ!

- Cám ơn em đã đem đến nụ cười và làm bừng sáng cuộc đời anh. Anh mong rằng những điều đẹp đẽ này sẽ không bao giờ kết thúc. Mừng ngày 20/10 đặc biệt của em.

- Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 xứng đáng là ngày đặc biệt dành cho em. Và em cũng xứng đáng đón nhận những điều tuyệt vời nhất vào tất cả những ngày còn lại. Chúc em có ngày 20/10 đầy ắp niềm vui và hạnh phúc. Yêu em!!!

- Hôm nay, anh chỉ muốn tặng em 20 bông hoa chỉ mong đổi lại được 10 nụ hôn từ em, em đã thấy chưa, ngày 20/10 này anh thiệt hơn em rồi nhé. Chúc em yêu luôn vui vẻ, tươi trẻ trong ngày hôm nay và những ngày sắp tới.

- Anh chắc hẳn đã ước được trên một ngôi sao may mắn mới có được một người con gái tuyệt vời như em ở bên cạnh. Chúc người yêu của anh có một ngày 20/10 vui vẻ và hạnh phúc! Anh yêu em rất nhiều!

- Anh chúc em yêu của anh luôn xinh đẹp, hạnh phúc và yêu thương anh nhiều hơn nữa. Hôm nay là ngày đặc biệt của em và em cũng sẽ mãi là điều đặc biệt trong mắt anh.

- Hôm nay thật là một ngày đặc biệt, anh chúc em luôn vui vẻ và nở những nụ cười đẹp nhất trong ngày hôm nay. Anh sẽ cố gắng là người mang tới những nụ cười thật tươi ấy cho em, và không chỉ hôm nay mà cho tới hết cả cuộc đời. Chúc em một ngày 20/10 vui vẻ nhé!

- Hôm nay là ngày 20/10 rồi, nhưng anh không biết gửi lời chúc thế nào là ngọt ngào tới em nhưng anh biết tình yêu của em dành cho anh là rất nhiều. Anh xin thề và hứa với em là anh sẽ mãi mãi yêu thương em đến cả cuộc đời, cho dù có bao nhiêu sóng gió anh sẽ luôn ở bên để bảo vệ cho cô gái bé nhỏ của anh. Anh yêu em rất nhiều!

- Cô gái bé nhỏ của anh! Chúc em có một ngày 20 tháng 10 luôn xinh đẹp, trẻ trung, kiêu hãnh và hạnh phúc bên cạnh anh mãi nhé! Yêu em rất nhiều!

- Vào ngày đặc biệt này, hãy tự thưởng cho mình những giây phút nghỉ ngơi, tô thỏi son đẹp nhất, mặc bộ váy sang trọng nhất và bước ra bên ngoài để tận hưởng những điều mình thích. Bởi vì hôm nay là ngày dành cho em.

- Chúc cô gái anh yêu, người đã đánh cắp trái tim của anh một ngày 20/10 vui vẻ và hạnh phúc! Yêu em rất nhiều!

- 20/10 anh muốn nói: " Anh Yêu Em ".

Lời chúc 20/10 cho người yêu ở xa

- Anh ước gì bây giờ đang được nắm tay em dạo phố, ôm em vào lòng. Dù cách xa nhau cả ngàn cây số nhưng anh biết tình cảm chúng ta không bao giờ xa cách. Gửi đến em lời chúc ngày 20/10 tốt đẹp nhất.

- Cô bé, em đã nhận được vé tàu ngày 20/10 chưa? Chuyến tàu đặc biệt này hành khách chỉ có em và anh. Em hãy đến đúng giờ nhé.

- Xin gió gửi nỗi nhớ nhung tới người tôi yêu. Xin nhờ thần vui vẻ mang tiếng cười tới em. Nhờ mây che đi những nỗi buồn của cô ấy. Và nhờ em giữ trọn tim anh. Gửi em lời chúc 20/10 ý nghĩa nhất quả đất nhé! Yêu em rất nhiều!

- Hôm nay ngày 20/10, anh nhờ bưu điện gửi tặng em món quà. Đó là nỗi nhớ của anh nhưng tiếc thay họ đã từ chối vì nó quá lớn. Anh biết phải làm sao đây?

- Nếu em cần một người chia sẻ và ở bên cạnh em lúc em buồn, thì em hãy gọi cho anh ngay nhé. Em sẽ luôn là tổng đài chỉ dành riêng của en! Chúc em một ngày 20/10 hạnh phúc em nhé!

- Anh luôn nghĩ đến em từng ngày, từng giờ. Anh chúc cô gái bé bỏng của anh luôn luôn xinh đẹp, thành công trên đoạn đường phía trước và yêu thương anh hơn nữa em yêu nhé. Chúc cô gái đáng yêu của anh ngày 20/10 thật vui vẻ, hạnh phúc!

- Xin chào quý khách, quý khách đang gọi đến tổng đài mang tên Tình yêu, tại đây quý khách có thể chia sẻ tất cả những niềm vui, khó khăn, nỗi buồn và sẽ được tổng đài được giải đáp 24/24 nhưng cước phí chỉ có 0 đồng/phút. Chúc quý khách một ngày 20/10 tràn ngập niềm vui và hạnh phúc và đừng quên nghĩ tới tổng đài này nhé.

- Ngày 20/10 cho dù có ở nơi phương xa, anh vẫn muốn ôm em thật lâu. Đừng buồn khi không có anh bên cạnh, hãy rực rỡ như những đóa hướng dương và nghĩ về tình yêu anh dành cho em.

- Hi vọng anh sẽ sớm trở về gần bên em. Chúc tình yêu của anh luôn nở nụ cười rạng rỡ trên môi. 20/10 cười thật vui vẻ dù mình không bên nhau nhé em!

- Cảm ơn em yêu đã ở bên anh những tháng ngày qua, đã chấp nhận khoảng cách xa xôi để yêu thương nhau. Xin gửi tặng lời chúc 20/10 cho người yêu thương của anh. Chờ anh về. Yêu em!!!

- 20/10 này dù không ở cạnh em nhưng trái tim anh vẫn kế bên em. Chúc em, người anh yêu nhất một ngày hạnh phúc và tràn đầy ấm áp.

- Đã có lần em nói với anh, rằng anh chính là người đem đến cho em niềm vui nhưng cũng mang theo rất nhiều nỗi buồn. Nếu có một điều ước, anh sẽ ước mỗi ngày đều là ngày 20/10 thật đẹp đối với em.

Lời chúc 20/10 cho người yêu hài hước

- Trên thiên đường có 10 thiên thần: 5 thiên thần đang chơi đùa, 4 thiên thần đang nói chuyện và 1 thiên thần đang đọc tin nhắn này. Chúc thiên thần của anh vui vẻ, hạnh phúc và ý nghĩa trong ngày 20/10 nhé!

Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam xin chúc các bạn ngày càng xinh đẹp để các chàng trai đeo bám như lửa bám xăng, như răng bám lợi, như trời bám mây, như cây bám đất, như bít tất bám... bàn chân.

- Lời chúc 20/10 cho người yêu của anh: Tay ôm nhiều hoa, giỏ đựng đầy quà. Khỏi lo việc nhà, được đi chơi xa. Ăn uống thả ga, tiền không phải trả…

- Ngày 20/10, chúc chị em vui như chim sẻ, khoẻ như đại bàng, giàu sang như phượng, làm lụng như chim sâu, sống lâu như chim đà điểu.

- Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam, chúc các bạn luôn tươi cười như hít phải khí N2O, bay bổng như H2, thăng hoa như I2, bản lĩnh như N2, và hiền hòa như H2O.

- Mở phiên tòa ngày 20/10: Em bị triệu vì đã bước vào cuộc sống của anh, đánh cắp trái tim anh, và cướp đi mọi cảm xúc trong anh. Tòa án quyết định em bị kết án chung thân cùng anh. Em có gì biện hộ không?

Lời chúc 20/10 dành cho crush

- Trên Trái đất có tới tận 7.000.000.000 người. Nhưng anh không hiểu vì sao anh chỉ nhắn tin chúc mừng 20/10 cho mỗi một mình em. Chắc hẳn có lẽ vì 6.999.999.999 người còn lại không phải là em.

- Tớ ước bây giờ đang được ở cạnh cậu, tận hưởng một ngày đặc biệt với cậu. Gửi đến cậu nghìn lời chúc tốt đẹp nhất trong ngày 20/10.

- Tuy ngày 20/10 này anh vẫn chưa chính thức được ở bên cạnh em, nhưng anh hy vọng sớm cùng em nắm tay đi dạo và trò chuyện. Chúc em có một ngày 20/10 hạnh phúc và ấm áp.

- Nếu em cần người chia sẻ hay tâm sự thì đừng quên gọi cho anh nhé, luôn chờ cuộc gọi từ em. Chúc em 20/10 tràn ngập hạnh phúc.

- Ngày 20/10 là ngày thật đặc biệt đối với em và anh. Chúc em có một ngày 20/10 đầy hạnh phúc ngọt ngào. Hãy cho anh cơ hội được đồng hành cùng em trên đoạn đường phía trước nhé.

- Ngày 20/10 này, anh sẽ không chúc em điều gì cả vì em xứng đáng được hưởng tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời này. Chúc em có một ngày 20/10 trọn niềm vui.

- Cô gái à, em hãy sống là chính em, biết yêu và trân trọng những gì mình đang có, biết tìm kiếm những gì mình chưa có, điều chưa có của anh là 1 nửa như em, điều chưa có của em có phải là 1 nửa của anh, dù sao đi chăng nữa anh chúc em 1 ngày của phụ nữ 20/10 luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé.

Lời chúc 20/10 cho người yêu bằng Tiếng Anh

- Happy Vietnamese Women’s Day to the one who has stolen my heart! Love you, my baby! (Dịch nghĩa: Chúc em yêu, người đã đánh cắp trái tim của anh một ngày 20/10 vui vẻ và hạnh phúc! Yêu em rất nhiều!).

- I must have wished upon a lucky star, to have someone as wonderful as you by my side! Happy Vietnamese Women’s Day! I love you so much! (Dịch nghĩa: Anh hẳn đã ước được trên một ngôi sao may mắn mới có được một người con gái tuyệt vời như em ở bên cạnh. Chúc em ngày 20/10 vui vẻ và hạnh phúc! Anh yêu em rất nhiều!).

- Wishing a very happy Vietnamese Women’s Day to the most amazing girl that I know! I love you! (Dịch nghĩa: Chúc cho cô gái tuyệt vời nhất của anh một ngày 20/10 hạnh phúc! Anh yêu em!).

- A wonderful woman and a great best friend. It’s a blessing to have both of them in you! A very happy Vietnamese Women’s Day to you, my baby! I love you so much! (Dịch nghĩa: Một người phụ nữ tuyệt vời và một người bạn thân tuyệt vời. Thật là may mắn khi em là cả hai người đó. Chúc em yêu một ngày 20/10 vui vẻ và hạnh phúc! Anh yêu em rất nhiều!).

- On this special day, let’s enjoy your life! Take a break from your busy schedule. Let your hair down, have fun and do what your heart says. Because today is your day! Have a great Vietnamese Women’s Day! Love you, baby! (Dịch nghĩa: Vào ngày đặc biệt này, hãy tận hưởng cuộc sống của em nào! Hãy tạm rời ra lịch trình bận rộn của em. Hãy xõa tóc, vui vẻ và làm những điều mà trái tim em mách bảo. Bởi vì, hôm nay là ngày của em! Chúc em một ngày 20/10 vui vẻ! Yêu em nhiều!).