Lời cầu cứu của nữ tiếp viên hàng không bị tài xế Mercedes nghiện ma túy tông

Ngày 20/11, nói với VTC News, chị Nguyễn Thị Bích Hường (nữ tiếp viên hàng không bị tài xế dương tính với ma tuý, không có giấy phép lái xe, lái Mercedes vượt quá tốc độ, tông vào sáng mùng 6 Tết) cho biết, bản thân khá mệt mỏi và mong muốn tòa đưa vụ án ra xét xử sớm, kẻ gây tại nạn phải bị trừng trị thích đáng để lấy lại công bằng cho mình cũng như tài xế công nghệ đã chết.

Chị Hường lúc chưa bị tai nạn. (Ảnh: FB)

Gần 1 năm qua, chị Hường đã phải chịu đau đớn, thương tích kéo dài, nằm bất động một chỗ. Kết quả giám định ban đầu của cơ quan công an, chị chịu 79% thương tật, mới đây bảo hiểm xã hội giám định chị 75% thương tật vĩnh viễn, trải qua 4 cuộc đại phẫu xương chậu, xương đùi, bàn chân.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tuy nhiên, vụ án đã xảy ra gần 1 năm, mọi việc đã rõ, giấy tờ hồ sơ cũng đầy đủ, không có khúc mắc gì nhưng đến nay tòa vẫn chưa đưa ra xét xử.

Chị cho biết, lúc thì công an gia hạn điều tra, lúc thì kêu đợi toà, suốt nhiều tháng nay lại không thấy động tĩnh gì. "Câu hỏi đặt ra là tại sao lại chậm trễ giải quyết trong khi một vụ án không có gì khúc mắc? Hiện tại kẻ gây tai nạn có đúng đang bị giam giữ không hay vẫn nhởn nhơ bên ngoài?", chị Hường đặt câu hỏi.

Chị Hường cho biết thêm, từ lúc bị tai nạn đến giờ gia đình người gây tai nạn không một lời hỏi thăm, không một lời xin lỗi chứ chưa nói tới chuyện bồi thường.

Chị tâm sự bản thân chịu quá nhiều đau đớn vì mổ nhiều lần, sức khỏe giảm sút. "Mình cũng không thể quay lại về nghề tiếp viên nữa rồi vì sức khỏe không cho phép. Cảm thấy rất buồn vì điều đó. Giờ mình bán nước hoa và mĩ phẩm online vậy thôi. Mọi người luôn ủng hộ và giúp đỡ mình nên đó là động lực giúp mình vượt qua khó khăn".

Chị Hường phải nằm bất động một chỗ và phải trải qua nhiều ca phẫu thuật đau đớn gần một năm nay.

"Tôi muốn đòi lại công bằng cho bác tài xế đã mất và những tổn thương về sức khỏe và tinh thần mà mình đã phải hứng chịu suốt thời gian qua", chị Hường nêu nguyện vọng và cầu cứu cộng đồng mạng chia sẻ vụ việc để phiên toà sớm được diễn ra, đòi lại công bằng cho chị và tài xế Grab đã thiệt mạng.

Theo nội dung vụ việc, khoảng 5h27' ngày 30/1, Nguyễn Trần Hoàng Phong (32 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) lái ô tô hiệu Mercedes mang BKS: 51G-902.57 đi từ tầng hầm toà nhà số 108 Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình (TP.HCM) về ngã tư Hoàng Minh Giám, quận Phú Nhuận.

Đến số 123 Hồng Hà, phường 9, quận Phú Nhuận thì Phong không làm chủ được tốc độ, lao sang trái làn đường ngược chiều, tông trực diện vào xe máy mang BKS 62P1-401.23 do ông Lê Mạnh Thường (chạy xe Grab) điều khiển chở chị Nguyễn Thị Bích Hường (tiếp viên hàng không) đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Cú tông mạnh khiến người và xe máy văng vào lề đường trái, ô tô tiếp tục va chạm vào cây phượng trên vỉa hè. Vụ tai nạn khiến ông Thường bị đa chấn thương và chết tại bệnh viện, còn chị Hường bị đa chấn thương với tỉ lệ thương tật 79%.

Sau tai nạn xảy ra, Phong tự rời khỏi hiện trường. Hôm sau, Phong đến công an đầu thú và khai nhận sự việc.

Tại cơ quan điều tra, Phong khai hai ngày trước khi xảy ra tai nạn, Phong đi quán bar ở tỉnh Bình Thuận và sử dụng ma tuý. Kết quả kiểm tra sau tai nạn cho thấy Phong dương tính với chất ma tuý.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm dấu vết phương tiện và dấu vết trên người nạn nhân đều phù hợp với diễn biến tai nạn xảy ra.

Qua kết quả điều tra xác định nguyên nhân tai nạn lỗi hoàn toàn do Phong điều khiển ô tô trong khi không có giấy phép lái xe, lưu thông với tốc độ là 84km/h (tốc độ cho phép 50km/h), không làm chủ tay lái lấn trái đường tông vào xe máy do ông Thường điều khiển chở chị Hường đi hướng ngược lại.

VKS nhân dân quận Phú Nhuận (TP.HCM) đã có quyết định truy tố bị can Nguyễn Trần Hoàng Phong ra toà án cùng cấp để xét xử “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo VKS quận Phú Nhuận, hành vi nêu trên của bị can Phong đã phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” được quy định tại điểm a, h khoảng 2 Điều 260 BLHS. Quá trình điều tra, bị can Phong thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, sau khi thực hiện hành vi phạm tội bị can đã ra đầu thú. Đó là cơ sở để áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS.

Tuy nhiên, đến nay TAND quận Phú Nhuận vẫn chưa đưa vụ án trên ra xét xử.

VTC News đang liên lạc với TAND quận Phú Nhuận để có câu trả lời và sẽ tiếp tục theo đến cùng vụ việc.