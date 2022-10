Loạt xe SUV gầm cao giá 1 tỷ đồng đáng chú ý tại thị trường Việt Nam

Thống kê của Hiệp hội Các nhà sản xuất Ôtô Việt Nam cho thấy sau 9 tháng của năm 2022, toàn thị trường tiêu thụ tới 60.864 xe ôtô SUV, chỉ xếp sau sedan và chiếm gần 30% sản lượng xe du lịch.

Con số trên cho thấy dòng xe này đang ngày càng được khách hàng Việt yêu thích. Giá của những dòng xe này cũng khá đa dạng, từ khoảng 1 tỷ cho đến cả chục tỷ đồng đối với xe hạng sang.

Báo Điện tử VietnamPlus xin gợi ý tới độc giả 5 mẫu SUV đáng chú ý có mức giá khoảng 1 tỷ đồng:

Subaru Forester Eyesight 2022 (969 triệu đồng)

Mặc dù được đánh giá cao trên thị trường thế giới nhưng tại Việt Nam, Subaru Forester lại không được khách hàng ưu ái bởi do thiết kế có phần già dặn, kiểu dáng khá cũ so với phân khúc. Tuy vậy, nếu xét về sự tiện dụng, an toàn và vận hành thì đây là mẫu xe đáng lưu ý.

Subaru là hãng xe được mệnh danh Porsche của châu Á. (Ảnh: Subaru)

Subaru Forester 2022 sở hữu cho mình nhiều tính năng so với các đối thủ cùng phân khúc khi bản thấp nhất cũng được trang bị công nghệ Eyesight với cảnh báo va chạm, tự động phanh khẩn cấp khi có chướng ngại vật, điều chỉnh bướm ga trước khi va chạm, kiểm soát hành trình, cảnh báo lệch làn đường…

Trái tim của chiếc xe là khối động cơ Boxer H-4, dung tích 2.0L cho công suất 156 mã lực và mô-men xoắn 196 Nm. Cỗ máy trên đi kèm hộp số tự động vô cấp Lineartronic CVT và hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối ứng AWD.

Hiện tại, Subaru Forester Eyesight đang được bán với giá từ 969 triệu đến 1,288 tỷ đồng, cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc là Honda CR-V (998-1.138 triệu đồng), Mazda CX-5 (839-1.059 triệu đồng), Hyundai Tucson (825-1.030 triệu đồng)…

Honda CR-V 2021 (998 triệu đồng)

Honda CR-V là dòng xe có mặt thị trường Việt Nam từ năm 2008. Mẫu xe Nhật dần hút khách hơn khi chau chuốt ngoại hình ở những phiên bản gần đây với ngoại thất trẻ trung, hiện đại.

Hình ảnh mẫu SUV 7 chỗ của hãng xe Honda. (Ảnh: Honda)

Hiện, mẫu xe này có giá thấp nhất là bản E với 998 triệu đồng, bản cao nhất là LSE 1,138 tỷ đồng. Tuy nhiên, CR-V thường xuyên được giảm giá mạnh tại đại lý từ 50-100 triệu đồng tuỳ từng thời điểm nên giá các mẫu dao động khoảng 1 tỷ đồng.

Về mặt vận hành, Honda CR-V dùng động cơ tăng áp 1.5L, công suất 188 mã lực, mô-men xoắn 240 Nm, hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước. Ở bản thấp nhất, CR-V bị cắt giảm một số trang bị như chế độ lái thể thao, lẫy chuyển số, cảm biến gạt mưa, cửa sổ trời, cốp điện…

Tuy vậy, chiếc SUV này lại có thế mạnh về công nghệ an toàn trên tất cả các phiên bản với gói an toàn Honda Sensing, bao gồm nhiều tính năng như: Hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn, phanh tự động giảm thiểu va chạm...

Đây là mẫu xe gia đình hạng C thuộc hàng phong phú nhất về công nghệ an toàn.

Toyota Fortuner 2022 (1,015 tỷ đồng)

Kể từ khi có mặt tại Việt Nam cho đến nay, Toyota Fortuner vẫn luôn là mẫu SUV nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng trong nhiều năm. Phiên bản thế hệ mới được Toyota Việt Nam ra mắt vào tháng 5/2022 với giá từ 1,015 tỷ đồng với bản tiêu chuẩn.

Fortuner là một trong những mẫu SUV được nhiều khách Việt ưa chuộng. (Ảnh: TMV)

Về ngoại thất, xe bản mới không có quá nhiều khách biệt so với thế hệ trước, chỉ có thay đổi duy nhất ở bản Legender – bản cao cấp nhất. Đầu xe thiết kế hầm hố với lưới tản nhiệt mở rộng, tạo hình sóng lượn độc đáo, cùng với đó là hệ thống chiếu sáng công nghệ LED. Mâm xe cũng được thiết kế khá ấn tượng cho một chiếc SUV cỡ trung.

Về mặt tiện ích, đáng tiếc khi chiếc xe này vẫn “trung thành” với màn hình giải trí đặt ngầm duy trì trong bao năm qua trong khi các đối thủ hầu như sử dụng đặt nổi. Cùng với đó, các nút bấm của xe vẫn đang ở dạng vật lý và các tiện ích khác cũng không quá nổi bật.

Tuy vậy, Fortuner vẫn “ghi điểm” ở động cơ mạnh mẽ khi sử hữu động cơ tùy chọn 3 loại 2GD-FTV (147 Hp & 400 Nm), 1 GD-FTV (201Hp & 500 Nm) và 2TR-FE (164 Hp & 245 Nm) thuộc dạng mạnh bậc nhất phân khúc. Ngoài ra, mẫu xe này còn có khoang ghế ngồi 7 chỗ rộng rãi, có bệ tỳ tay và ghế tựa đầu phù hợp cho những ai sử dụng mẫu xe thường xuyên phải chở hàng hóa cũng như chạy dịch vụ.

Hyundai Santa Fe 2021 (1,055 tỷ đồng)

Trong số những chiếc xe SUV 7 chỗ trên thị trường Việt Nam, Hyundai SantaFe đang thể hiện rõ sức cạnh tranh của mình với doanh số liên tục lọt top xe bán chạy. Ngoài ra, mẫu SUV này còn được bình chọn là “Xe của năm” tại Car Awards tổ chức đầu năm nay.

Hyundai Santa Fe từ lâu đã là mẫu xe bán chạy trong phân khúc SUV. (Ảnh: Hyundai)

Hyundai SantaFe nổi bật với ngoại hình sang trọng, trẻ trung so với các đối thủ cùng phân khúc. Xe sở hữu cụm lưới tản nhiệt tạo hình vân sóng mới mẻ cùng với 2 dải đèn LED định vị hình chữ T nổi bật. Xe cũng sở hữu bộ lazăng hoàn toàn mới dạng 5 chấu hợp kim 18 inch cho những bản tiêu chuẩn và 19 inch cho 2 phiên bản cao cấp nhất.

Về tiện ích, xe được trang bị nhiều công nghệ đáng giá như: Màn hình giải trí cảm ứng 10,25 inch đặt nổi trên táp lô trung tâm, hệ thống 10 loa mạnh mẽ, hệ thống điều hoà tự động 2 vùng độc lập, cửa sổ trời paranoma…

Mẫu xe SUV sử dụng 2 phiên bản động cơ: Động cơ xăng Smartstream 2.5L cho công suất tối đa 180 mã lực tại 6.000 vòng/phút và động cơ dầu Smartstream D2.2 (mã hiệu D4HE) cho công suất tối đa 202 mã lực tại 3.800 vòng/phút, tuy không quá mạnh mẽ cũng có thể cân tốt nhiều loại địa hình nhờ khung gầm cao, phù hợp cho khách hàng gia đình.

Hyundai SantaFe đang được bán với giá khởi điểm từ 1,055 tỷ đồng. Xe cạnh tranh với Toyota Fortuner, Honda CR-V, Mitsubishi Pajero trong cùng phân khúc.

Mazda CX-8 2022 (1,079 tỷ đồng)

Đầu tháng 5/2022, Mazda CX-8 phiên bản nâng cấp 2022 có mặt tại thị trường Việt với nhiều nâng cấp đáng giá. So với các đối thủ chung phân khúc, CX-8 đang có lợi thế về khung gầm cao nhất lên tới 200 mm.

CX-8 là mẫu SUV được trang bị nhiều tính năng công nghệ an toàn trong phân khúc. (Ảnh: THACO)

Thiết kế tổng thể ngoại thất của CX-8 vẫn theo đuổi ngôn ngữ Kodo đặc trưng của hãng nhưng sửa đổi một số chi tiết như bên trong lưới tản nhiệt không còn là các thanh nan dày đặt ngang mà chuyển sang các thanh nhỏ đan vào nhau tạo hình tấm lưới. Bên cạnh đó, mâm hợp kim của xe cũng có thiết kế mới nhưng vẫn là kích cỡ 19 inch.

Mazda CX-8 2022 chỉ có 1 tùy chọn động cơ duy nhất là máy xăng Skyactiv-G 2.5L, cho công suất 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 252 Nm. Trang bị hộp số là loại tự động 6 cấp, tùy phiên bản sẽ có hệ dẫn động cầu trước hoặc dẫn động bốn bánh AWD. Xe sở hữu một số công nghệ đáng tiền như: i-Activsense, hệ thống điều khiển hành trình tích hợp radar, cảnh báo vật cản phía trước và hỗ trợ phanh, hỗ trợ phanh trong thành phố và phát hiện người đi bộ, hỗ trợ phanh khi lùi, camera lùi, cảm biến trước sau…

Về giá thành, CX8 đang niêm yết từ 1,079 tỷ đồng cho bản thấp nhất Luxury. Xe cũng hay được các đại lý giảm giá theo một số thời điểm. Trong những cái tên đang góp mặt vào phân khúc SUV 7 chỗ hơn 1 tỷ đồng, Mazda CX-8 là một lựa chọn đáng tham khảo cho những ai thích xe Nhật thực dụng nhưng vẫn quan tâm đến thiết kế và công nghệ.