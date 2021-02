Loạt xe 'bom tấn' ra mắt tại Việt Nam năm 2021

VinFast ra mắt 3 ô tô điện

Ngày 22/1, VinFast giới thiệu 3 dòng SUV điện, ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Trong đó VF31 là dòng SUV cỡ vừa (phân khúc C) và chỉ có một phiên bản xe điện, VF32 là xe SUV cỡ trung (phân khúc D), VF33 là xe SUV cỡ đại (phân khúc E). VF32 và VF33 mỗi xe đều có 2 phiên bản điện và xăng.

Thiết kế ngoại thất VinFast VF31. (Ảnh: VinFast)

Cả 3 dòng xe đều sở hữu tính năng tự hành cấp độ 2-3, với 30 tính năng thông minh chia làm 7 nhóm gồm: hệ thống trợ lái thông minh, hệ thống kiểm soát làn thích ứng, hệ thống kiểm soát hành trình chủ động, hệ thống cảnh báo va chạm đa điểm, hệ thống giảm thiểu va chạm toàn diện, hệ thống đỗ xe tự động thông minh và hệ thống giám sát người lái.

Dự kiến xe VF31 phiên bản tiêu chuẩn sẽ bắt đầu nhận đặt hàng tại Việt Nam từ tháng 5/2021, bàn giao xe từ tháng 11/2021. Xe VF32 và VF33 sẽ nhận đặt hàng tại Việt Nam từ tháng 9/2021, bàn giao xe từ tháng 2/2022.

Hiện nhà sản xuất chưa tiết lộ giá bán.

Toyota Alphard 2021

Toyota Việt Nam giới thiệu mẫu xe Alphard 2021 bổ sung một số tính năng tiện nghi và trang bị hệ thống an toàn Toyota Safety Sense (TSS). Ở phiên bản cải tiến này, Alphard 2021 trang bị thêm camera 360; hệ thống kiểm soát lực kéo và hệ thống theo dõi áp suất lốp nhằm hỗ trợ người lái và đảm bảo an toàn khi di chuyển trên mọi chuyến đi.

Alphard 2021 giá từ 4,129 tỷ đồng. (Ảnh: Toyota)

Xe tiếp tục nâng cấp về mặt tiện nghi như chức năng sấy gương chiếu hậu ngoài, kính chống ồn (trang bị ở hàng ghế trước và hàng ghế thứ 2), màn hình giải trí phía trước mở rộng từ 8 inch đến 10.5 inch, màn hình giải trí hàng ghế sau tăng từ 9 inch lên 13.3 inch.

Alphard 2021 trang bị động cơ V6 3.5L, cho ra công suất 296 mã lực và mô-men xoắn 361 Nm. Đi kèm với động cơ là hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Alphard màu trắng ngọc trai giá 4,227 tỷ đồng, trong khi các màu khác giá 4,219 tỷ đồng.

Lexus IS

Lexus IS 2021 được ra mắt với 3 phiên bản: bản 300 Standard giá 2,13 tỷ, bản 300 Luxury giá 2,49 tỷ và IS 300h giá 2,82 tỷ. Với nguồn gốc nhập khẩu Nhật Bản, mức giá của IS cao hơn nhiều so với đối thủ Mercedes C-class lắp ráp trong nước (1,4-1,9 tỷ), trong khi đó BMW series 3 cũng nhập khẩu, giá từ 1,84-2,36 tỷ.

Theo hãng xe Nhật, xe giữ nguyên khung sườn từ phiên bản cũ, phần khung sườn đã được tinh chỉnh lại, đồng thời kích thước thân xe cũng lớn hơn. Cụ thể, Lexus IS 300 mới tại Việt Nam có chiều dài thân lớn hơn mẫu cũ 30 mm, chiều cao tăng 5 mm. Trục cơ sở giữ nguyên ở mức 2.800 mm.

IS mới ra mắt hôm 14/1 tại Đà Nẵng.

IS 300 Standard và Luxury lắp chung động cơ 2.0 I4 tăng áp, công suất 241 mã lực, mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Hộp số tự động 8 cấp, dẫn động cầu sau. Bản Standard có 3 chế độ lái, trong khi bản Luxury có 4 chế độ lái. Bản IS 300h trang bị động cơ xăng 2.5 I4 kết hợp với một động cơ điện, cho tổng công suất 220 mã lực. Xe sử dụng hộp số CVT kết hợp dẫn động cầu sau, cùng 4 chế độ lái.

Volkswagen Tiguan 2021

Volkswagen Việt Nam vừa trình làng 2 phiên bản nâng cấp cho mẫu SUV Tiguan bao gồm Elegance và Luxury S với giá bán lần lượt 1,699 và 1,899 tỷ đồng. Cả 2 phiên bản vẫn giữ nguyên động cơ, loại tăng áp 2 lít, công suất 180 mã lực, mô-men xoắn cực đại 320 Nm. Xe trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Motion, 4 chế độ lái gồm On-road (Normal, Eco, Sport, Custom), Snow, Off-road, Off-road Individual.

Volkswagen Tiguan 2021 tại Việt Nam.

Tiguan Luxury S trang bị hệ thống âm thanh vòm cao cấp Dynaudio, với 8 loa xung quanh, 1 loa trung tâm phía trước và 1 loa subwoofer phía sau, cho tổng công suất 400 watt. Màn hình hiển thị thông tin trên kính lái Head-up Display, hiển thị trực tiếp thông tin quan trọng lên kính lái như tốc độ hiện tại và hệ thống ga tự động Cruise control.

Tiguan Elegance Xe trang bị đèn LED trước kết hợp thấu kính Projector, tự động điều chỉnh góc chiếu khi vào cua. Lốp xe tự vá, theo dõi áp suất lốp TMPS. Mâm 19 inch "Victoria Falls" thiết kế khí động học. Bảng đồng hồ trung tâm kỹ thuật số Digital Cockpit 12.3 inch đa sắc màu. Màn hình giải trí đa chức năng 8 inch Composition Media, 8 loa, kết nối App Connect, Bluetooth…

Toyota Vios 2021

Ở thời điểm hiện tại, hầu hết các đại lý Toyota đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng với Toyota Vios mới 2021. Dự kiến khoảng ngày 25/2, Toyota Vios mới sẽ được giao đến tay khách hàng

Bản nâng cấp Toyota Vios 2021 sẽ được bán vào cuối tháng 2/2021.

Dựa trên bản bán tại nước ngoài, có thể thấy Toyota Vios 2021 không có nhiều thay đổi về thiết kế ngoại thất. Nội thất có một vài cải tiến nhỏ ở màn hình trung tâm và cụm đồng hồ. Tại một số quốc gia, Toyota Vios bản mới được trang bị gói Safety Sense. Hiện vẫn chưa rõ mẫu xe sắp ra mắt khách Việt có gói an toàn này hay không.

Nissan Sunny 2021

Nissan đang có những thay đổi lớn sau khi đổi nhà phân phối. Một trong những dấu hiệu đầu tiên là Nissan Sunny thế hệ mới. Nhiều đại lý thông báo rằng dòng xe Nissan Sunny 2021 sẽ được đưa về Việt Nam trong năm nay.

Thế hệ mới của Sunny lột xác hoàn toàn so với bản tiền nhiệm. Với ngôn ngữ V Motion, Sunny 2021 sở hữu đường nét sắc cạnh và tinh xảo. Nội thất đầy ắp sự hiện đại từ cụm đồng hồ nửa analog nửa kỹ thuật số tới màn hình trung tâm 8 inch.

Ngoài ra, thị trường cũng sẽ chứng kiến sự ra mắt của loạt xe mới như Ford Territory, Kia Sedona 2021, Kia Sonet, Kia Telluride, Isuzu Mu-x, Nissan X-Trail 2021.