Loạt trận không thể bỏ qua tại vòng loại Cúp Quốc gia 2023

(VTC News) -

Giải bóng đá Cúp Quốc gia luôn là một trong những giải đấu được người hâm mộ đón đợi bởi thể thức chứa đựng nhiều yếu tố bất ngờ. 24 CLB chuyên nghiệp sẽ thi đấu theo thể thức loại trực tiếp.

Sau khi kết thúc 90 phút chính thức, nếu tỉ số hòa, hai CLB sẽ thi đấu luân lưu 11m để xác định CLB thắng. Vòng loại Cúp Quốc gia 2023 sẽ diễn ra những cặp đấu đáng chờ đợi như Thép Xanh Nam Định - CLB Hải Phòng, CLB Khánh Hòa - CLB Công An Hà Nội và CLB bóng đá PVF - Công An Nhân Dân - SHB Đà Nẵng.

Đại chiến lần thứ 19 ở thành Nam

Những lá thăm may rủi đã đưa Thép Xanh Nam Định và CLB Hải Phòng một lần nữa đối đầu nhau ngay từ vòng loại. Với lịch sử 18 lần gặp gỡ trong quá khứ, 2 đội Thép Xanh Nam Định và CLB Hải Phòng là 2 đội bóng đã quá quen mặt. Trong đó, lịch sử đối đầu cho thấy thế cân bằng của cặp đấu này khi CLB Hải Phòng từng giành được 9 trận thắng và Thép Xanh Nam Định thắng 7 - hòa 2.

Bên cạnh đó, đây là 2 đội bóng sở hữu những cầu thủ hàng đầu bóng đá Việt Nam. Ở mùa chuyển nhượng trước mùa giải, CLB thành Nam đã mang về hàng loạt hợp đồng đắt giá như Hendrio, Đức Huy, Nguyên Mạnh, Trọng Đại hay Hoàng Thịnh. Ở phía bên kia, Hải Phòng cũng chiêu mộ thành công Lương Xuân Trường từ HAGL để kết hợp với Hải Huy, Triệu Việt Hưng và tạo ra một tuyến giữa chất lượng.

Thép Xanh Nam Định sẽ gặp thử thách lớn mang tên CLB Hải Phòng.

Nam Định và Hải Phòng còn là 2 địa phương có lực lượng cổ động viên bóng đá được xếp vào hàng hùng hậu và cuồng nhiệt hàng đầu. Theo thống kê của VPF, Thiên Trường và Lạch Tray luôn lọt top những sân vận động thu hút nhiều cổ động viên đến xem trực tiếp nhất. Do đó, tất cả các hàng ghế trên sân Thiên Trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục được lấp đầy trong trận quyết chiến diễn ra vào 18 giờ ngày 02/04 sắp tới đây.

Kỳ phùng địch thủ phân ngôi cao thấp

Cơn sóng nhiệt không chỉ diễn ra tại thành Nam, thành phố biển Nha trang cũng sẽ chứng kiến màn đối đầu đáng chờ đợi giữa CLB Khánh Hòa và CLB Công An Hà Nội. Hai đội bóng này đang có kết quả khá tương đồng tại giải V.League 1, cùng sau 4 vòng đấu, giành được 4 điểm và xếp ở những vị trí giữa bảng xếp hạng.

Đồng thời, CLB Công An Hà Nội và CLB Khánh Hòa cũng là 2 đội bóng giành quyền lên chơi tại V.League 1-2023 sau khi giành 2 vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng giải Hạng Nhất Quốc gia 2022. Ở giải đấu V.League 2 mùa 2022, CLB Công An Hà Nội (khi đó mang tên CLB Công An Nhân Dân) từng gặp CLB Khánh Hòa ở hai trận hòa. Vì thế, lần đối đầu trên sân Nha Trang chính là cơ hội để hai đội “phân định thắng thua”.

Dàn sao CLB Công An Hà Nội chưa tìm được bản sắc trong lối chơi.

Năm nay, CLB Công An Hà Nội đã “thay máu” lực lượng và đưa về hàng loạt những trụ cột của ĐTQG như Văn Hậu, Văn Đức, Văn Thanh và Tấn Tài. Thế nhưng họ vẫn đang tìm kiếm bản sắc thi đấu của mình và hoàn thiện lối chơi. Đạt 4 điểm sau 4 vòng đấu là kết quả chưa phản ánh đúng thực lực của đội bóng công an.

Về phía CLB Khánh Hòa, dù có chung điểm số với đối thủ nhưng họ đang là đội bóng có màn thể hiện được giới chuyên môn đánh giá cao. CLB Khánh Hòa để lại ấn tượng bởi lối đá phòng ngự phản công kỷ luật và dựa nhiều vào tập thể. Không dừng lại ở đó, được thi đấu trên sân nhà cũng tiếp thêm lợi thế đáng kể cho đội bóng phố biển. Đây sẽ là thử thách lớn cho dàn sao của CLB Công An Hà Nội nếu muốn tiến sâu tại giải Cúp Quốc gia năm nay.

Sao mai đối đầu

Nếu trận đấu giữa CLB Khánh Hòa và CLB Công An Hà Nội đáng chú ý bởi những trụ cột đội tuyển quốc gia thì cặp đấu giữa PVF-CAND và SHB Đà Nẵng lại được chờ đợi bởi những cầu thủ trẻ tài năng. 2 đội bóng này hiện đang sở hữu nhiều sao trẻ sáng giá của bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây.

Khác với các cầu thủ đã thành danh, các cầu thủ trẻ tuổi luôn mang trong mình khao khát thể hiện bản thân lớn và thi đấu hết mình để chứng tỏ tài năng trong từng phút được thi đấu trên sân cỏ.

SHB Đà Nẵng sở hữu nhiều tài năng trẻ sáng giá.

PVF-CAND nổi tiếng là “lò” đào tạo bóng đá hàng đầu Việt Nam. Ở thời điểm hiện tại, đội bóng này cũng đang sở hữu những “viên ngọc thô” sáng giá vừa có màn thể hiện ấn tượng trong đội hình U23 Việt Nam tham dự giải Doha Cup 2023 như Nguyễn Thanh Nhàn hay Huỳnh Công Đến…

Không hề kém cạnh đối phương, SHB Đà Nẵng cũng đang có những tài năng trẻ được giới chuyên môn đánh giá cao như hậu vệ Lương Duy Cương và đặc biệt là bộ đôi tiền đạo Phạm Đình Duy và Nguyễn Phi Hoàng.

Trong đó, Duy Cương và Phi Hoàng còn từng được HLV Park Hang Seo triệu tập lên đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung tháng 9 năm 2022. Với nhiều “sao mai” trong đội hình, trận đấu giữa PVF-CAND và SHB Đà Nẵng vào 19 giờ 15 phút ngày 02/04 sẽ là trận đấu đáng mong đợi với mong muốn thể hiện mình của những cá nhân trẻ tuổi.

Lịch thi đấu vòng loại đầu tiên Cúp Quốc gia 2023.

Ngoài ra, vòng loại đầu tiên Cúp Quốc gia 2023 cũng sẽ diễn ra nhiều cặp đấu đáng chú ý khác như: Viettel FC - CLB Bình Thuận, CLB Huế - Becamex Bình Dương, TP.HCM - Bà Rịa Vũng Tàu, CLB Long An - CLB Bình Phước, CLB Phù Đổng - CLB Hòa Bình, Sông Lam Nghệ An - CLB Quảng Nam.

Bảo Anh