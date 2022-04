Loạt trái phiếu khiến Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng bị bắt

(VTC News) -

Tính đến thời điểm hiện tại, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) mới công bố thông tin của 8 lô trái phiếu với tổng trị giá 8.130 tỷ đồng.

Trong khi đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 4/4 đã ban hành quyết định hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022 với tổng giá trị 10.030 tỷ đồng của các công ty Ngôi Sao Việt, Cung Điện Mùa Đông và Soleil thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Như vậy, nhiều khả năng còn một đợt phát hành trái phiếu nữa trong tháng 3/2022 với giá trị 1.900 tỷ đồng.

3 công ty Tân Hoàng Minh bị hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022

Ngày 22/11/2021, Công ty cổ phần Cung điện Mùa Đông phát hành 2 lô trái phiếu với tổng giá trị 450 tỷ đồng, lãi suất 11,5%/năm. Tiếp đó, ngày 16/12, công ty này thông báo phát hành lô trái phiếu với tổng giá trị lên tới 3.230 tỷ đồng.

Tổ chức liên quan đến đợt chào bán này là Công ty cổ phần Chứng khoán KIS (tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán, đại lý đăng kí lưu ký trái phiếu) và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank chi nhánh Tây Thăng Long) là tổ chức quản lý tài khoản.

Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt cũng đã có 2 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Ở đợt đầu tiên vào ngày 20/9/2021, doanh nghiệp này phát hành 19 triệu trái phiếu với tổng giá trị 1.900 tỷ đồng. Trái phiếu được hưởng lãi suất cố định 11,5%/năm cho toàn bộ các kỳ thanh toán.

Tổ chức liên quan đến đợt chào bán này là Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank (tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán, đại lý phát hành, đại lý đăng ký lưu ký trái phiếu) và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank chi nhánh Tây Thăng Long) là tổ chức quản lý tài khoản, tổ chức quản lý tài sản đảm bảo.

Một lô trái phiếu khác được Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt công bố phát hành ngày 5/7 với tổng giá trị 800 tỷ đồng. Trái phiếu được hưởng lãi suất cố định 12%/năm cho 4 kỳ thanh toán đầu tiên. Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) tư vấn cho Ngôi Sao Việt phát hành lô trái phiếu này.

Các tài sản đảm bảo cho hai lô trái phiếu nói trên đều do Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (SHB) đại diện quản lý và nhận thế chấp.

Trong khi đó, ngày 6/7/2021, Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil đã thông báo phát hành khối lượng 8.000 trái phiếu, với tổng giá trị 800 tỷ đồng, lãi suất 11,75%/năm. Đại lý phát hành là Công ty cổ phần chứng khoán An Bình.

Lô thứ hai phát hành từ 20/8/2021, phát hành 4,5 triệu trái phiếu với tổng trị giá phát hành 450 tỷ đồng kỳ hạn 24 tháng. Loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo bằng tài sản của tổ chức phát hành. Lãi suất cố định 11,5% với kỳ trả lãi 12 tháng/lần. Đại lý phát hành là Công ty cổ phần chứng khoán Agribank.

Lô thứ ba phát hành 1/11/2021 với 5 triệu trái phiếu phát hành có tổng trị giá 500 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng. Lãi suất cố định 11,5% với kỳ trả lãi 12 tháng/lần. Đại lý phát hành là Công ty cổ phần chứng khoán Agribank.

Ngày 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngoài ra, 6 bị can khác bị khởi tố cùng tội danh gồm: Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh; Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt; Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh; Trần Hồng Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil; Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh; Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông; Lê Văn Thịnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh; Phùng Thế Tính, Nguyên Giám đốc Trung tâm Tài chính Kế toán, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với các bị can nêu trên.

Kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên gồm Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Công ty CP Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.