Loạt thẻ bo góc về tác giả văn học Việt Nam của nhóm bạn trẻ 10x gây bão mạng

(VTC News) -

Thuật ngữ "thẻ bo góc" không còn xa lạ với những bạn trẻ Gen Z. Thẻ bo góc là cách Gen Z gọi tấm photocard in ảnh thần tượng. Đây là sản phẩm thường được bán kèm trong mỗi cuốn album. Trên thực tế, bo góc là kỹ thuật in ấn bo tròn bốn góc, nhằm giảm sự sắc cạnh của sản phẩm. Kỹ thuật in này đang được sử dụng trong phần lớn các sản phẩm đi kèm của album K-Pop hiện nay.

Nắm được xu thế của giới trẻ, Trần Thượng Triều, Châu Thị Thanh Hiền (sinh năm 2004, đang học Đại học Kinh tế TP.HCM) và các thành viên câu lạc bộ Nhã Tự cho ra đời bộ sưu tập thẻ bo góc về các tác giả tiêu biểu của làng văn học Việt Nam. Thông qua bộ thẻ này, nhóm mong lan tỏa vẻ đẹp của văn chương, khơi dậy tình yêu văn học trong giới trẻ hiện nay.

"Bộ thẻ bo góc về các văn nhân Việt Nam là sự kết hợp của vẻ đẹp cổ điển và hiện đại. Bộ thẻ giúp các bạn trẻ có thể tiếp thu các kiến thức văn chương theo một hình thức mới lạ, cuốn hút", Thượng Triều nói.

Trần Thượng Triều và Châu Thị Thanh Hiền. (Ảnh: NVCC)

Ba bộ thẻ bo góc được ra mắt với các chủ đề: Văn xuôi hiện đại, Phong trào Thơ mới và Văn học cách mạng. (Ảnh: NVCC)

Để làm ra một thẻ bo góc, cả nhóm phải trải qua nhiều công đoạn, gồm: Lên ý tưởng, soạn thảo bản nháp, thiết kế, in ấn,... Trung bình cả nhóm mất 7-8 tiếng trước khi cho ra sản phẩm hoàn chỉnh. Đầu tiên, về công đoạn chuẩn bị, ban chuyên môn và nội dung sẽ bàn bạc để lựa chọn những tác giả sẽ xuất hiện trên thẻ. Sau đó, các thành viên sẽ tiếp tục lựa chọn những câu văn, câu thơ hay của tác giả đó.

Nội dung sẽ được chuyển cho ban thiết kế. Ở khâu này, các thành viên ban thiết kế sẽ thống nhất phong cách vẽ, bố cục, font chữ, phối màu,... Tất cả cùng ngồi lại để kiểm tra chính tả, các thông tin in trên thẻ, lỗi thiết kế trước khi mang đi in.

Sản phẩm hoàn chỉnh được ra mắt là tấm thẻ 2 mặt. Mặt trước thẻ là chân dung của các nhà văn được những thành viên dự án vẽ tay, kèm theo tên, năm sinh, năm mất. Mặt sau là trích đoạn tiêu biểu trong các tác phẩm gắn liền với tên tuổi của những nhà văn đó.

Câu lạc bộ đã cho ra đời 3 bộ sưu tập thẻ bo góc, với chủ đề: Văn xuôi hiện đại, phong trào thơ mới và văn học cách mạng. Trong đó, mỗi bộ sưu tập bao gồm 6 thẻ bo góc, giá bán là 35.000 đồng/bộ sưu tập. Giá mua riêng 2 thẻ bo góc là 15.000 đồng.

Các bước tạo ra 1 chiếc thẻ bo góc. (Ảnh: NVCC)

Nhã Tự là câu lạc bộ quy tụ những học sinh, sinh viên trên toàn quốc, độ tuổi 18 - 19. Nhóm thành lập với mong muốn gìn giữ, bảo tồn và cung cấp các thông tin hữu ích về văn chương đến với cộng đồng, đặc biệt là học sinh cấp 2 và cấp 3. Câu lạc bộ đang có 26 thành viên cốt cán.

“Nhã” ở đây là sự trang nhã, đẹp đẽ, thanh cao, ý nói đến vẻ đẹp của văn chương. “Tự” nghĩa là ngôn từ, là chữ, là chất liệu được sử dụng để tạo nên các tác phẩm văn học. “Nhã Tự” ở đây chỉ những con chữ đẹp đẽ làm nên trang văn.

“Tự” ở đây còn được hiểu là con chữ trong giáo dục - một trong những sứ mệnh mà dự án của chúng em luôn luôn hướng tới là giúp đỡ các em nhỏ thêm điều kiện học tập, mang tình yêu con chữ đến với các em. Vì thế, toàn bộ số tiền thu được từ việc bán thẻ được chúng em làm từ thiện", Thượng Triều chia sẻ.

Trong tương lai, câu lạc bộ Nhã Tự vẫn sẽ tiếp tục cho ra mắt thêm nhiều bộ sưu tập khác cũng như mở rộng mục tiêu mang con chữ đến với những mảnh đời kém may mắn hơn.