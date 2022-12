Loạt tác phẩm kinh điển được trình diễn tại 'Hoà nhạc năm mới 2023'

(VTC News) -

Với mong muốn làm phong phú thêm đời sống âm nhạc của Thủ đô, lan tỏa những giá trị tích cực của âm nhạc đích thực, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức chuỗi chương trình Hà Nội concert với các chủ đề khác nhau. Hanoi concert - Hòa nhạc năm mới 2023 là sự kiện đầu tiên của chuỗi chương trình này.

Đây là bữa tiệc âm nhạc để đón chào một năm mới trong sự kỳ vọng về những điều tốt lành, với những phút giây ấm cúng, ngập tràn tình yêu thương qua những tác phẩm của Việt Nam và thế giới.

Những người yêu nhạc cổ điển sẽ được thưởng thức những giai điệu thấm đẫm tình yêu quê hương đất nước qua ca khúc Người Hà Nội… hay những tác phẩm kinh điển thế giới như Voice of Spring của J.Strauss II, Waltz from Jazz Suite No.2 của D.Shostakovich, Heia in den Bergen From Operetta Die Csárdásfürstin của E. Kálmán, Dein ist mein ganzes Herz from Operetta “ Das Land des Lächelns” của F. Lehar...

Xuất hiện trong chương trình lần này, nhạc trưởng Honna Tetsuji cùng Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam và các nghệ sĩ thanh nhạc như Phạm Thu Hà, Đào Tố Loan, Đăng Dương sẽ mang đến cho khán giả những giây phút thăng hoa, đầy cảm xúc vào ngày đầu tiên của năm mới; đồng thời góp phần tôn vinh âm nhạc đỉnh cao, lan tỏa tình yêu âm nhạc cổ điển trong cộng đồng.

Nhạc trưởng Honna Tetsuji, ca sĩ Phạm Thu Hà và BTC chương trình "Hanoi Concert - Hòa nhạc năm mới 2023".

Trả lời câu hỏi của báo chí về tên gọi Hà Nội Concert, BTC cho biết đây không phải một chương trình hoà nhạc về Hà Nội mà Hà Nội vừa là địa danh nhưng cũng là một tính từ, hội tụ những giá trị về văn hoá.

"Hà Nội concert không chỉ là nơi cất lên những giai điệu, những bản hoà nhạc về Hà Nội mà là một nơi mà những tác phẩm âm nhạc đích thực sẽ được gửi đến công chúng. Tất nhiên trong những chương trình, những tác phẩm về Hà Nội, của những nhạc sĩ Hà Nội luôn có chỗ đứng trang trọng", BTC chia sẻ.

Phạm Thu Hà và Đào Tố Loan là hai nghệ sĩ tham gia vào đêm nhạc.

Hanoi concert - Hòa nhạc năm mới 2023 nằm trong kế hoạch triển khai cụ thể định hướng của Thành ủy và UBND TP Hà Nội đã được xác định trong Nghị quyết về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Nghị quyết 09 của Thành ủy Hà Nội có mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển toàn diện; là tiền đề để xây dựng Hà Nội nghìn năm văn hiến trở thành thành phố hiện đại và sáng tạo, kết nối toàn cầu, ngang tầm các thủ đô và thành phố hàng đầu trong khu vực.

TP Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển công nghiệp văn hóa. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của ngành công nghiệp văn hóa đối với sự phát triển bền vững của Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn tới.

Đêm nhạc sẽ được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào 20h ngày 1/1/2023. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên truyền hình Hà Nội, phát thanh trực tiếp trên kênh FM90 và phát trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội.