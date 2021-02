Loạt sếp tổng nổi danh Sài thành bị khởi tố, bắt giam là những ai?

Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt lãnh đạo của các Tổng công ty thuộc TP. HCM đã bị bắt, khởi tố các vụ án. Các sai phạm chủ yếu trong quản lý đất đai, công tác quản lý ngân sách, vốn Nhà nước và công tác cổ phần hóa doanh nghiệp...

Loạt lãnh đạo bị khởi tố trong vụ IPC và Sadeco

Liên quan đến hàng loạt sai phạm tại Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) và Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco), Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố hàng loạt cán bộ chủ chốt.

Tháng 5/2019, CSĐT Công an TP. HCM đã khởi tố bắt tạm giam ông Tề Trí Dũng - nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) về hai tội danh: Tham ô tài sản và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Theo kết luận của thanh tra TP. HCM, trong hai năm 2016 và 2017, IPC đã chỉ định trái quy định lần lượt cho CTCP Đầu tư và phát triển Nguyễn Kim làm cổ đông chiến lược của CTCP Phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco) và CTCP Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc làm cổ đông chiến lược của CTCP Khu công nghiệp Hiệp Phước (HIPC), gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.

Tề Trí Dũng bị khởi tố

Còn tại Sadeco, cơ quan công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt đối với bà Hồ Thị Thanh Phúc, Tổng giám đốc Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco) để điều tra về tội danh "tham ô tài sản" và "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Sadeco là công ty liên kết, mỗi năm mang lại lợi nhuận lớn cho IPC. Cụ thể năm 2016 lợi nhuận sau thuế lên tới hơn 153 tỉ đồng, trong khi doanh thu thuần chỉ hơn 290 tỉ đồng. Tuy nhiên, vào thời điểm “đỉnh cao” lợi nhuận, cũng chính là lúc tài sản nhà nước tại Sadeco bị lũng đoạn, tư nhân “thâu tóm” với sự “can dự” trực tiếp của Tề Trí Dũng và Hồ Thị Thanh Phúc.

Ngày 31/12/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM cũng ra Quyết định truy nã toàn quốc và đề nghị Cục Đối ngoại - Bộ Công an thực hiện các thủ tục truy nã quốc tế đối với Phạm Nhật Vinh (TGĐ Công ty Nguyễn Kim, Thành viên HĐQT Sadeco). Phạm Nhật Vinh được xác định có sai phạm liên quan trong vụ việc tại IPC, Sadeco và các đơn vị liên quan.

Điều tra hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại IPC và Sadeco, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố nhiều đối tượng liên quan đến sai phạm tại hai công ty này. Một số bị can bị khởi tố và cho tại ngoại gồm: Lê Hoàng Minh (chủ tịch HĐTV IPC), Vũ Xuân Đức (thành viên HĐTV IPC), Nguyễn Trường Bảo Khánh (thành viên chuyên trách HĐTV IPC), Phùng Đức Trí (chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, phó tổng giám đốc IPC), Trần Đăng Linh (phó tổng giám đốc IPC), Lương Trí Cường (cán bộ IPC), Đoàn Thị Minh Trang (trưởng Phòng tài chính IPC), Lâm Văn Tuấn (thành viên Ban kiểm soát Công ty Sadeco).

Bốn bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Phạm Xuân Trung (phó tổng giám đốc IPC), Trần Mạnh Khôi (trưởng Ban kiểm soát Sadeco), Huỳnh Phước Long (nguyên chuyên viên văn phòng Thành ủy TP.HCM, nguyên thành viên HĐQT Sadeco), Đoàn Minh Lý (phó Phòng kế toán IPC).

Cựu Chủ tịch HÐQT Saigon Co.op bị khởi tố

Ngày 16/12/2020, Công an TP.HCM cho biết khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Diệp Dũng, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) để điều tra về hành vi “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.

Ông Diệp Dũng bị bắt để điều tra về những sai phạm xảy ra tại Saigon Co.op. Ảnh CA.TPHCM

Trước đó, ngày 28/7/2020, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM có quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp ủy đối với ông Diệp Dũng - Thành ủy viên và đình chỉ các vai trò Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Bí thư Ðảng ủy của ông Diệp Dũng tại Ðảng bộ Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op).

Ðến tháng 9/2020, Thành uỷ TP.HCM đã có quyết định điều động ông Diệp Dũng đến nhận công tác tại Ðảng bộ Công ty Ðầu tư tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC). Sau đó ông Diệp Dũng được chuyển công tác về Công ty Xổ số Kiến thiết TP.HCM.

Bắt nguyên chủ tịch TCT Nông nghiệp Sài Gòn

Hồi cuối năm 2019, Thanh tra TP. HCM đã có kết luận, chỉ ra nhiều sai phạm tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri).

Thanh tra TP chỉ ra các sai phạm của Sagri trong sử dụng các mặt bằng, nhà, đất hợp tác kinh doanh khai thác mặt bằng, giữ hộ hàng hóa nhưng thực chất là cho thuê lại một phần hoặc toàn bộ diện tích.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Vân Trọng Dũng - nguyên chủ tịch Hội đồng thành viên do liên quan án "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Sai phạm của ông Dũng từng được Thanh tra TP.HCM "điểm mặt" khi kết luận thanh tra việc chuyển nhượng dự án phát triển nhà ở tại khu phố 4, phường Phước Long B, quận 9, TP.HCM và việc ký khống, chi khống hơn 13 tỷ đồng tại Sagri.

Cựu Tổng giám đốc Công ty Tân Thuận bị bắt

Ông Trần Công Thiện, nguyên TGĐ Công ty Tân Thuận (thuộc Thành uỷ) bị bắt cùng nguyên Chủ tịch HĐTV do liên quan vụ bán rẻ 320.000 m2 đất ở Nhà Bè.

Ngày 6/1, ông Thiện (55 tuổi, ngụ Gò Vấp) và Nguyễn Văn Minh (63 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Tân Thuận) bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM bắt giam về hành vi Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí theo Điều 219 BLHS 2015.

Đây là hai người đầu tiên bị xử lý hình sự, sau tiến trình điều tra vụ 320.000 m2 đất ở Phước Kiển (huyện Nhà Bè) bị Công ty Tân Thuận bán rẻ cho Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai hồi giữa năm 2017. Ông Thiện được xác định là người chịu trách nhiệm chính trong việc chỉ đạo, điều hành Công ty Tân Thuận dẫn đến sai phạm.

Hồi tháng 7/2019, ông Thiện bị cách hết chức vụ trong Đảng và Công ty Tân Thuận, sau đó bị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM khai trừ Đảng. Còn ông Nguyễn Văn Minh bị kỷ luật khiển trách.