Loạt quốc gia mở cửa biên giới

Mỗi ngày trôi qua, lại có thêm nhiều quốc gia thông báo mở cửa hoặc nới lỏng hạn chế nhập cảnh cho khách du lịch. Trong số này, nhiều nước đã từng áp dụng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh rất chặt chẽ.

Các thông báo được đưa ra sau giai đoạn toàn cầu liên tiếp ghi nhận số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 kỷ lục. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, số ca nhiễm đạt đỉnh vào cuối tháng 1, ở mức hơn 4 triệu ca một ngày.

Tuy nhiên, trong báo cáo về dịch COVID-19 tuần từ 31/1 - 6/2, WHO cho biết số ca bệnh mới đã giảm 17%, còn 19,3 triệu ca. Đặc biệt, số người nhiễm SARS-CoV-2 tại Mỹ, một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh, giảm tới 50%.

Sự xuất hiện của biến thể Omicron trên khắp thế giới – cả ở những nơi mở cửa và đóng cửa – khiến nhiều người đặt câu hỏi về hiệu quả của các chính sách hạn chế ở biên giới. Quan trọng hơn, nhiều nước cảm thấy sức ép kinh tế nặng nề và người dân bắt đầu mệt mỏi với các biện pháp đóng cửa trong thời gian dài.

Trong bối cảnh hơn một nửa (54%) dân số thế giới hiện đã được tiêm phòng, các phương pháp điều trị y tế có thể ngăn chặn và điều trị thành công các ca bệnh nặng, giới chuyên gia cho rằng nên “lạc quan một cách thận trọng”.

Australia

(Ảnh minh họa: Al Jazeera)

Thông báo lớn nhất trong tuần qua được cho là của Australia. Nước này tuyên bố kế hoạch mở cửa trở lại cho khách du lịch đã tiêm phòng từ ngày 21/2.

Đây sẽ là sự kết thúc của chính sách biên giới khép kín gây tranh cãi được ví như “pháo đài” của Australia – áp dụng với cả người Australia và người nước ngoài.

Australia đã nhìn thấy tác động kinh tế từ những chính sách hạn chế ở biên giới. Ngay sau khi khách du lịch (đã tiêm vaccine) được nhập cảnh, Thủ tướng Scott Morrison cam kết hoàn lại 350 USD phí thị thực cho những người “nhanh chân” đến nước này trong vòng 3 tháng. Việc thay đổi chính sách với những người mang thị thực làm việc kết hợp du lịch được cho là một phần nỗ lực nhằm giảm thiểu tình trạng thiếu lao động trầm trọng ở nước này.

Theo The Sydney Morning Herald, “Tâm lý tiêu cực” bắt đầu xuất hiện trong các nghiên cứu thị trường. Tờ báo dẫn lời Giám đốc điều hành cơ quan du lịch Australia Phillipa Harrison cho biết nước này đã đi từ “cảm thấy được ngưỡng mộ” sang “chế giễu” các chính sách biên giới của mình. Một số lo ngại các chính sách sẽ gây thiệt hại lâu dài cho ngành du lịch của Australia.

Dù vậy, bang Western Australia vẫn chưa mở cửa trở lại cho khách du lịch cả trong lẫn ngoài nước, trong bối cảnh các ca COVID-19 gia tăng vào tháng 1.

New Zealand

Một “pháo đài” khác đã công bố kế hoạch chào đón những du khách quốc tế đã tiêm chủng trở lại.

Không giống như Australia, New Zealand vạch ra kế hoạch mở cửa gồm 5 bước. Trước mắt, nước này vẫn chưa cho phép khách du lịch quốc tế nhập cảnh cho đến tháng 7. Du khách đã được tiêm phòng cũng phải tự cách ly trong 10 ngày khi đến nơi.

Một số trường hợp ngoại lệ: Các công dân và cư dân sẽ được nhập cảnh trở lại New Zealand vào cuối tháng này, nếu họ đi từ Australia. Công dân và cư dân đến từ những nơi khác, cộng với những người lao động đủ điều kiện, có thể nhập cảnh từ giữa tháng 3, tiếp theo là một số người có thị thực và sinh viên vào giữa tháng 4.

Du khách đã tiêm phòng từ Australia và những người đến từ các quốc gia không cần thị thực - bao gồm Canada, Mỹ, Mexico, Anh, Pháp, Đức, Israel, Chile, Singapore và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) - có thể nhập cảnh từ tháng 7. Những người khác sẽ được phép đến từ tháng 10.

Philippines

Du khách đến Philippines phải có vé khứ hồi hợp lệ và bảo hiểm du lịch với mức chi trả y tế ít nhất là 35.000 USD. (Ảnh minh họa: Tân Hoa xã)

Sau khi đóng cửa biên giới vào tháng 3/2020, hôm 9/2/2022, Philippines công bố kế hoạch mở cửa trở lại cho khách du lịch đã tiêm phòng từ hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Nước này đã dừng chương trình phân loại quốc gia theo mã màu để thực hiện mở cửa cho những khách du lịch đã tiêm vaccine có kết quả xét nghiệm PCR âm tính. Yêu cầu cách ly tập trung cũng được thay thế bằng tự cách ly trong 7 ngày.

Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Philippines đạt đỉnh điểm vào tháng trước, với hơn 300.000 ca hàng ngày, nhưng cũng giảm nhanh như khi tăng. Theo WHO, chỉ còn 3.543 ca được xác nhận trong 24 giờ qua tại Philippines.

Bộ Du lịch Philippines cho biết quyết định mở cửa biên giới có liên quan đến khó khăn kinh tế, bên cạnh đó xem xét sự phù hợp với các nước Đông Nam Á khác.

Bộ trưởng Du lịch Berna Romulo-Puyat nói: “Đây là một sự phát triển đáng hoan nghênh, sẽ góp phần đáng kể vào việc khôi phục việc làm… và mở cửa trở lại các doanh nghiệp. Chúng tôi tin rằng có thể bắt kịp với các nước láng giềng ASEAN trong việc đạt được những bước tiến tương tự nhằm mở cửa trở lại cho khách du lịch nước ngoài”.

Bali (Indonesia)

Dù số ca nhiễm gia tăng, Bali (Indonesia) mở cửa đón du khách quốc tế đã tiêm chủng vào tuần trước.

(Ảnh minh họa: Getty)

Quyết định mở cửa trở lại cho khách du lịch quốc tế - vốn đã bị hoãn trong quá khứ - được đưa ra để “tái tạo sức sống cho nền kinh tế của Bali”, theo trang web của cơ quan điều phối hàng hải và đầu tư.

Khách du lịch phải cách ly 5 ngày, nhưng được chọn một trong 66 khách sạn, bao gồm nhiều khu nghỉ dưỡng sang trọng nổi tiếng của hòn đảo, như The Mulia Resort and Villa hay The St. Regis Bali Resort.

Bali từng mở cửa vào tháng 10 năm ngoái cho du khách từ 19 quốc gia. Tuy nhiên, không có nhiều du khách xuất hiện, một phần do thiếu các chuyến bay quốc tế và các yêu cầu chống dịch nghiêm ngặt của hòn đảo.

Malaysia

Hôm 8/2, Hội đồng Phục hồi Quốc gia của Malaysia khuyến nghị nước này mở cửa trở lại cho du khách quốc tế sớm nhất là vào ngày 1/3, theo Reuters.

Du khách tại Malaysia sẽ không phải cách ly khi đến, tương tự như các chính sách du lịch do Thái Lan và Singapore ban hành.

Theo Bộ Y tế nước này, gần 98% dân số trưởng thành của Malaysia được tiêm chủng, hơn 2/3 sử dụng vaccine do Pfizer hoặc AstraZeneca sản xuất và 1/3 sử dụng Sinovac của Trung Quốc.

Malaysia có thể đang sắp đạt đỉnh số ca lây nhiễm do biến chủng Omicron gây ra. Số ca mắc hàng ngày tại nước này tăng mạnh cách đây hai tuần và vẫn chưa giảm.

Nới lỏng hạn chế đi lại

Các quốc gia đã mở cửa cho du khách quốc tế đang chuyển sang nới lỏng hơn nữa các yêu cầu đầu vào.

Theo WHO, dù các nước châu Âu dẫn đầu về số ca mắc mới nhưng các nước như Hy Lạp, Pháp, Bồ Đào Nha, Thụy Điển và Na Uy đã công bố kế hoạch giảm yêu cầu xét nghiệm đối với khách du lịch đã tiêm phòng. Tuần trước, các đảo Puerto Rico và Aruba cũng đã ban hành những biện pháp tương tự.

Một số nơi đang di chuyển theo hướng ngược lại. Sau khi đóng cửa các quán bar và cấm một số chuyến bay vào cuối tháng 1, Hong Kong (Trung Quốc) trong tuần này áp đặt các hạn chế mới, bao gồm hạn chế các cuộc tụ tập từ 2 người trở lên nơi công cộng. Các quy định hạn chế đang gây ra tình trạng thiếu lương thực, giá cả tăng cao và khiến công chúng tại thành phố bức xúc, theo The Guardian.

Theo hãng tin AP, Trung Quốc cũng bắt đầu áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt trước Thế vận hội Olympic mùa đông. Các chương trình phong tỏa ảnh hưởng đến khoảng 20 triệu người.

Trong khi đó, Philippines và Bali (Indonesia) cũng thông báo tăng cường các biện pháp hạn chế tại địa phương, dù nới lỏng hạn chế ở biên giới.