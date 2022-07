Loạt quốc gia hứng chịu đợt mưa lũ và nắng nóng chưa từng thấy

(VTC News) -

Trung Quốc đang hứng chịu đợt nắng nóng với nhiệt độ cao chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ, trong khi lượng mưa đạt kỷ lục vào tháng 6. Hiện tượng thời tiết thất thường diễn ra từ Tây Tạng cho đến đảo Hải Nam.

Hôm 5/7, theo Cục Khí tượng Trung Quốc, các tỉnh Đông Bắc Trung Quốc như Sơn Đông, Cát Lâm và Liêu Ninh đã ghi nhận ​​lượng mưa ở mức kỷ lục trong tháng 6, khi mức trung bình trên toàn quốc là 112,1 mm, cao hơn 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trung Quốc hứng chịu đợt mưa và nắng nóng kỷ lục. (Ảnh: AP)

Nhiệt độ trung bình ở Trung Quốc cũng đạt 21,3 độ C trong tháng 6, tăng 0,9 độ C so với thời điểm tháng 6 năm ngoái và cao nhất kể từ năm 1961. Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, không có dấu hiệu cho thấy nhiệt độ sẽ giảm trong thời gian tới.

Chính quyền Trung Quốc dự báo mưa lớn sẽ diễn ra tại nhiều địa phương trên khắp nước này trong tháng 7.

Nhà khí hậu học người Tây Ban Nha Maximiliano Herrera, chuyên về thống kê thời tiết khắc nghiệt toàn cầu cho biết, nhiệt độ nóng nhất diễn ra tại tỉnh Hà Nam. Theo đó, nền nhiệt ở khu vực Hứa Xương đạt 42,1 độ C và Đăng Phong 41,6 độ C vào ngày 24/6.

Trung Quốc cũng đã chứng kiến ​​lũ lụt theo mùa ở một số khu vực của nước này. Điều này khiến cho cho hàng trăm nghìn người, đặc biệt là ở miền nam bị ảnh hưởng nặng nề - khu vực hứng lượng mưa lớn cũng như bão từ Biển Đông.

Trung Quốc không phải quốc gia duy nhất phải hứng chịu nhiệt độ cao kỷ lục và hiện tượng thời tiết bất thường. Tại Nhật Bản, các nhà chức trách cảnh báo về tình trạng quá tải đối với lưới điện quốc gia và kêu gọi người dân tiết kiệm năng lượng.

Hôm 1/7, các thành phố Tokamachi và Tsunan của Nhật Bản lập kỷ lục nhiệt độ cao nhất mọi thời đại trong khi một số thành phố khác phá kỷ lục hàng tháng.

Nhiều nơi ở Bắc bán cầu đã chứng kiến ​​cái nóng khắc nghiệt trong mùa hè này. Các khu vực từ Bắc Cực thường lạnh giá của Nga đến Nam Mỹ truyền thống oi bức cũng đã ghi nhận nhiệt độ và độ ẩm cao bất thường.

Tại Mỹ, Cơ quan Thời tiết quốc gia cảnh báo 30 triệu người Mỹ đối mặt với hiện tượng thời tiết cực đoan trong bối cảnh nhiệt độ lập kỷ lục. Theo đó, những người không có điều hòa không khí và những người lao động làm việc ngoài trời là những đối tượng cần chú ý trước hiện tượng thời tiết khắc nghiệt.

Thời tiết thất thường đang gieo rắc nỗi thống khổ cho nhiều khu vực trên thế giới. Các nhà khoa học cho rằng nguyên nhân là do biến đổi khí hậu, và những hiện tượng thời tiết bất thường sẽ có tái diễn trong thế kỷ này.