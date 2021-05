Loạt phim kinh dị 'chấn động' phòng vé, doanh thu cực lớn

(VTC News) -

Trong khoảng hơn một thập kỷ trở lại đây, từ khóa để nói về thành công ở Hollywood chắc chắn phải là “phim thương hiệu”. Các ông lớn liên tục cho ra mắt những thương hiệu phim, hay nói một cách hoành tráng hơn, những “vũ trụ điện ảnh” tạo ra lợi nhuận hàng tỷ USD cùng tỷ suất lợi nhuận cực kỳ đáng mơ ước đối với bất cứ nhà làm phim nào.

Đặc biệt, trong số những phim thương hiệu thành công, có những bộ phim với kinh phí làm phim “chẳng thấm vào đâu”, chỉ vài chục, thậm chí vài triệu USD, so với con số hàng trăm triệu đô mà phim gặt hái về.

Conjuring

Kinh dị là địa hạt hoàn hảo cho các thương hiệu kinh phí trung bình nhưng đạt thành công rực rỡ ở phòng vé toàn cầu. Vũ trụ điện ảnh kinh dị "Conjuring" đang ngày càng lớn mạnh và chứng tỏ khả năng kiếm tiền chẳng kém bất cứ series bom tấn nào, đặc biệt ở thị trường quốc tế.

Toàn bộ 6 phần phim thuộc thương hiệu "Conjuring" đạt doanh thu hơn 1,7 tỷ USD trên toàn thế giới với kinh phí sản xuất chỉ vỏn vẹn 130 triệu USD. Tỷ lệ lợi nhuận trung bình của "Conjuring" lên tới hơn 13 lần. Đây là con số đáng mơ ước mà bất cứ ông lớn nào cũng khao khát có được.

"Conjuring" đang sở hữu kế hoạch phát triển lớn với hệ thống phản diện ác quỷ dồi dào. "Vũ trụ điện ảnh" này hoàn toàn có tiềm năng trở thành thương hiệu kinh dị thành công nhất mọi thời đại.

Phần mới nhất mang tên "The Conjuring: The Devil Made Me Do It" (The Conjuring: Ma xui quỷ khiến) - phần phim thứ ba của loạt phim "xương sống" hứa hẹn cũng sẽ gây chấn động phòng vé khi ra mắt vào tháng 6 tới đây trên toàn cầu.

Purge

Hãng Blumhouse nổi tiếng với các loạt phim đạt tỷ suất lợi nhuận cao với kinh phí sản xuất chỉ dưới 15 triệu USD. Một trong các "con cưng" của hãng này là thương hiệu "Purge" cũng nằm trong danh sách các series kiếm lời tốt nhất hiện nay.

Loạt phim lấy ý tưởng chủ đạo về một ngày thanh trừng cho phép người dân Mỹ thoải mái phạm tội mà không hề bị pháp luật trừng trị khiến khán giả kích thích nhờ những cảnh chặt chém máu me và thông điệp chính trị sâu sắc. Bốn phần phim "Purge" thu về 458 triệu USD trên toàn cầu dù chỉ đầu tư có 35 triệu để sản xuất.

Paranormal Activity

Phần đầu tiên của thương hiệu "Paranormal Activity" là một trong những phim kinh dị có tỷ lệ lợi nhuận cao nhất Hollywood những năm gần đây. Phim được sản xuất với chi phí cực kỳ khiêm tốn, chỉ 450 nghìn USD nhưng mang về tới 194 triệu đô la doanh thu nhờ hiệu ứng truyền miệng đáng kinh ngạc. Dù những phần tiếp theo không còn được đánh giá cao nhưng loạt phim này của hãng Blumhouse vẫn đều đặn "hái ra tiền".

Tính đến nay, "Paranormal Activity" đã ra mắt 6 phần phim, kinh phí chỉ dao động từ 3 đến 10 triệu USD mỗi phần và thu lại tổng cộng gần 900 triệu USD doanh thu. Series "Paranormal Activity" đã dừng lại từ năm 2015, tuy vậy, con số tỷ suất lợi nhuận 31 lần kia vẫn đang chờ các thương hiệu phim khác vượt qua.

Saw

"Saw" là thương hiệu kinh dị nhất trong hàng loạt thương hiệu kinh dị sở hữu mức lợi nhuận cao ngất. Những phần đầu tiên của "Saw" ra mắt từ đầu những năm 2000, đến nay thương hiệu này đã có 8 phần phim và đang chuẩn bị phát hành phần tái khởi động trong năm nay. Tổng doanh thu của 8 bộ phim về tên sát nhân hàng loạt ưa tra tấn nạn nhân là 982 triệu USD. Kinh phí sản xuất cũng rất khiêm tốn, chỉ vỏn vẹn 75 triệu USD.

Đặc biệt, "Saw" cũng là tác phẩm đầu tay của “phù thủy châu Á” James Wan, người sau này tiếp tục nối dài thành công đình đám của mình với thương hiệu Insidious và Conjuring, những thương hiệu kinh dị vô cùng ăn khách khác.