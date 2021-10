Loạt phim Hàn tháng 10 dự báo soán ngôi siêu phẩm 'Squid Game'

(VTC News) -

The All-Round Wife

Poster phim “The All-Round Wife”. Nguồn: Soompi

Trong “The All-Round Wife”, nữ diễn viên "Full House" Han Da-gam vào vai Seo Cho-hee – nữ giám đốc quyền lực tại một công ty quảng cáo. Cô và người chồng Kang Nam-goo (Han Sang-jin đóng) luôn phấn đấu mua một ngôi nhà mới trong khu Gangnam sang trọng, nhưng cuối cùng phát hiện ra nơi này không mang lại hạnh phúc.

Bộ phim mang đến thông điệp về giá trị cuộc sống, rằng hạnh phúc không phụ thuộc vào căn nhà mà từ những người thân yêu sống dưới mái nhà đó. Phim “The All-Round Wife” dài tới 120 tập, lên sóng từ ngày 4/10 trên đài KBS1.

The King’s Affection

Cảnh trong phim “The King’s Affection”. Nguồn: Soompi

Bộ phim cổ trang lãng mạn “The King’s Affection” với sự tham gia của Park Eun-bin và Ro Woon sẽ lên sóng từ ngày 11/10, trên đài KBS2. Câu chuyện kể về hai người con song sinh của Thái tử, người con trai được chọn kế vị còn người con gái phải rời cung. Sau nhiều năm lưu lạc, người con gái trở về để thay thế người anh đã mất. Trong lúc phải che dấu danh phận, hoàng tử Lee Hwi (Park Eun-bin đóng) lại nảy sinh tình cảm với người thầy giáo Jung Ji-woon của mình (Ro Woon đóng).

Reflection of You

Poster phim “Reflection of You”. Nguồn: Soompi

Sau 2 năm vắng bóng, nữ diễn viên Go Hyun-jung của “Dear My Friends” có màn tái xuất trong phim truyền hình “Reflection of You”. Cô sẽ vào vai Jeong Hee-joo - người đã phải chịu đựng những năm tháng đầy khó khăn để trở thành một nhà văn kiêm họa sĩ thành đạt, cùng người chồng giàu có và hai con. Câu chuyện bắt đầu khi Jeong Hee-joo có cuộc gặp gỡ định mệnh với Goo Hae-won (do Shin Hyun-been của “Hospital Playlist” thủ vai), một giáo viên nghệ thuật đang chật vật trong khó khăn. Jeong Hee-joo bắt đầu đồng cảm khi nhớ về những năm tháng khắc nghiệt cô đã từng trải qua…

Bộ phim “Reflection of You” của đài JTBC sẽ phát sóng từ ngày 13/10.

My Name

Cảnh trong phim “My Name”. Nguồn: Kpoppost

Tiếp theo loạt phim “D.P.” và “Squid Game”, Netflix Hàn Quốc tiếp tục tung ra sê-ri “My Name” với đề tài báo thù đầy chết chóc. Ngôi sao Han So-hee sẽ đóng vai Yoon Ji-woo, một cô gái trẻ luôn nung nấu ý định trả thù cho người cha đã mất. Ji-woo gia nhập một băng đảng ma túy dưới trướng Choi Moo-jin (Park Hee-soon đóng), người đã giúp cô tìm ra uẩn khúc trong cái chết của cha mình.

Để trả thù, Yoon Ji-woo thâm nhập vào lực lượng cảnh sát và trở thành nội gián cho băng đảng. Tại đây cô đóng vai một đặc vụ điều tra ma túy và làm việc bên cạnh thám tử Jeon Pil-do (Ahn Bo-hyun đóng). “My Name” sẽ lên sóng Netflix vào ngày 15/10.

Jirisan

Khởi chiếu từ ngày 23/10 trên đài tvN, “Jirisan” là một trong những loạt phim được mong đợi nhất trong năm 2021. Jun Ji-hyun lần đầu tiên đóng vai chính trong một bộ phim truyền hình, kể từ “Legend of the Blue Sea”. “Cô nàng ngổ ngáo” Jun Ji-hyun sẽ vào vai Seo Yi-gang – nữ kiểm lâm kỳ cựu ở Vườn quốc gia núi Jiri. Với kinh nghiệm lâu năm, Seo Yi-gang cố gắng truyền đạt kiến thức cho tân binh Kang Hyun-jo (Ju Ji-hoon đóng). Hai người cùng nhau giúp đỡ người dân tại vườn quốc gia cũng như đối phó với những âm mưu bí ẩn tại đây.

Trong “Jirisan”, Jun Ji-hyun và Ju Ji-hoon sẽ có màn tái hợp thú vị với Kim Eun-hee sau bộ phim “Kingdom: Ashin of the North”. Bộ phim được thực hiện bởi Lee Eun-bok – đạo diễn chuyên tạo hit với các bộ phim đình đám như “Descendants of the Sun”, “Mr. Sunshine” hay “Sweet Home”.

Inspector Koo

Nữ diễn viên Lee Young-ae trong phim “Inspector Koo”. Nguồn: Soompi

Ngôi sao của “Jewel in the Palace” Lee Young-ae sẽ trở lại màn ảnh nhỏ vào tháng 10 trong loạt phim phá án “Inspector Koo”. Lee Young-ae thủ vai Koo Kyung-yi - một cựu cảnh sát chọn cuộc sống ẩn dật với nghề bảo hiểm, sau cái chết của chồng. Một ngày nọ, cô bất ngờ bị cuốn vào một vụ án bí ẩn và đối đầu với K (Kim Hye-jun đóng) – một phụ nữ trẻ độc ác đứng sau những vụ giết người hàng loạt. “Inspector Koo” dài 12 tập, bắt đầu phát sóng từ ngày 30/10 trên đài JTBC.