Loạt phim chiếu rạp tháng 8 có gì hay?

(VTC News) -

Sau một tháng 7 với rất nhiều kỷ lục mới được thiết lập, phòng vé Việt đang chứng tỏ khả năng hồi sinh mạnh mẽ hậu đại dịch Covid-19. Tháng 8 này, với hàng loạt tác phẩm tiềm năng ra rạp, khán giả sẽ tiếp tục đắm chìm trong một mùa hè bùng nổ với điện ảnh. Từ loạt phim Hàn quy tụ dàn sao hạng A đến sự trở lại của đạo diễn lừng danh Jordan Peele, và cả màn ra mắt của phim máu me bậc nhất màn ảnh Việt. Tất cả sẽ tạo nên một bữa tiệc đầy màu sắc trên màn ảnh rộng.

Những ngày đầu tháng 8, khán giả sẽ đến với Mardin, một thành phố thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, nơi xảy ra câu chuyện quỷ nhập đáng sợ trong "Nhập hồn" (tựa gốc: Mahlukat). Araf với khả năng đặc biệt của mình đã giúp nhiều người tìm lại cuộc sống bình yên, nhưng chính anh lại rơi vào cạm bẫy của quỷ dữ, bị chúng thao túng và đẩy anh vào nỗi bất hạnh tột cùng. Phim khởi chiếu từ ngày 5/8.

Một tuần sau đó, chuyến bay tử thần từ sân bay Quốc tế Incheon đến Honolulu, Hawaii sẽ cất cánh, mang theo nỗi khiếp sợ về loại virus gây chết người trong gang tấc. "Hạ cánh khẩn cấp" (tựa tiếng anh: Emergency declaration) là tựa phim chủ đề thảm họa mới nhất đến từ Hàn Quốc, được nhào nặn dưới bàn tay đạo diễn tài năng Han Jae Rim (The face reader, The king). Phim quy tụ dàn diễn viên đình đám bậc nhất gồm Song Kang Ho, Lee Byung Hun, Jeon Do Yeon, Kim Nam Gil, Yim Si Wan, Kim So Jin và Park Hae Jun.

Trên độ cao hơn 8,534m, tính mạng 150 con người sẽ ra sao khi loại virus chết người xâm chiếm toàn bộ máy bay, còn họ không có bất cứ lối thoát nào khác? căng thẳng, kịch tính nhưng cũng ngập tràn tình người, hạ cánh khẩn cấp sẽ mang đến một trải nghiệm điện ảnh tuyệt vời như những gì "Train to Busan" từng làm được. Bom tấn lớn nhất tháng 8 sẽ khởi chiếu từ ngày 12./8.

Bên cạnh bom tấn đến từ Hàn Quốc, phòng vé tháng 8 trở nên sôi động hơn với 2 tác phẩm hành động - giật gân đậm chất Hollywood. "Quái thú" đánh dấu sự trở lại của Idris Elba với thể loại hành động sau "The suicide squad" năm ngoái. Anh vào vai tiến sĩ Nate Daniels, một người đàn ông góa vợ trở về Nam Phi, nơi anh gặp vợ lần đầu tiên, trong một chuyến đi đã lên kế hoạch từ lâu cùng các con gái.

Họ đến khu bảo tồn do Martin Battles quản lý, một người bạn cũ của gia đình và cũng là nhà sinh vật học động vật hoang dã. Nhưng những gì bắt đầu như một cuộc hành trình kết nối tình cảm gia đình trở thành một cuộc chiến sinh tồn đáng sợ. Một quái thú, kẻ sống sót sau những lần bị săn bắt trộm khát máu, giờ coi tất cả con người là kẻ thù và bắt đầu rình rập họ.

Cùng với đó, một tựa phim sinh tồn đầy kích thích khác là "Cú rơi tử thần" (tựa gốc: Fall) sẽ mang đến trải nghiệm ám ảnh nhưng cũng đầy phấn khích cho các khán giả yêu thích những môn thể thao mạo hiểm. Hai cô gái trẻ Becky và Hunter, sau những biến cố lớn, quyết định thử thách bản thân leo một cột radio cao 2,000 feet để vượt qua những nỗi sợ đang ám ảnh chính mình. Ngay khi họ vừa leo đến đỉnh tháp, chiếc thang leo cũ kỹ tụt ốc và rơi xuống. Hai cô gái trẻ sẽ đi xa đến đâu để có thể sống sót xuống đến mặt đất?

Đặc biệt, bữa tiệc điện ảnh cuối tháng 8 sẽ làm thỏa lòng các tín đồ phim kinh dị khi đạo diễn Jordan Peele chính thức tái xuất với bộ phim "Không" (tựa gốc: Nope), cùng màn ra mắt của phim kinh dị của điện ảnh Việt - "Vô diện sát nhân".

Với phim mới, Jordan Peele sẽ thử thách với một phương diện hoàn toàn mới của dòng phim kinh dị. Phim lấy bối cảnh một thung lũng khô cằn và xập xệ ở Nam California, nơi anh em OJ Haywood (Daniel Kaluuya) và Emerald Haywood (Keke Palmer), thừa kế trang trại ngựa từ người cha, đảm nhận công việc thuần hóa động vật cho các phim điện ảnh - truyền hình.

Mặc dù sở hữu kỹ năng tốt cũng như tính nghệ thuật trong nghề của họ, OJ và Emerald phải đối mặt với những thách thức về tài chính. Bỗng một hôm, OJ và Emerald bắt đầu nhìn thấy hiện tượng lạ trên chính trang trại của họ và họ quyết định sẽ cùng nhau cố gắng ghi lại điều bí ẩn đó.

"Vô diện sát nhân" là tác phẩm thuộc thể loại kinh dị - giật gân theo hướng slasher, một phong cách phim kinh dị mang đậm dấu ấn của điện ảnh Hollywood. Bộ phim nói về Phương Anh, một bác sĩ trẻ tài năng và có một cuộc sống tưởng chừng như hoàn hảo.

Thế nhưng, hằng đêm cô đều phải đối mặt với một tên sát nhân vô diện trong mỗi giấc mơ. Cơn ác mộng dần trở nên kinh hoàng hơn khi hắn bắt đầu truy sát cô cả ngoài đời thực. Phương Anh quyết định đi tìm lời giải cho chính mình. "Vô diện sát nhân" thực sự là ai? Sự thật đáng sợ nào đang nằm sau những bí mật này? Phim khởi chiếu từ ngày 26/8.