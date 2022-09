Loạt ô tô bán chậm nhất Việt Nam có đến 11 mẫu xe mang thương hiệu Nhật Bản

Suzuki Ertiga thuộc phân khúc MPV cỡ nhỏ trong tháng 8 vừa qua có doanh số bán được 2 xe. Ảnh: BNEWS/TTXVN phát

Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố doanh số bán xe toàn thị trường của các đơn vị thành viên trong tháng 8/2022 đạt 30.846 xe các loại, tăng 2% so với tháng 7/2022, nhưng tăng 247% so với cùng kỳ năm ngoái do thời điểm này năm ngoái cả nước đang giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, TC Group (thuộc Tập đoàn Thành Công) với thương hiệu xe Hyundai cũng công bố trong tháng 8 vừa qua đơn vị này có doanh số 5.449 xe. VinFast cũng thông báo tiêu thụ được 1.220 xe.

Như vậy, chỉ qua số liệu công bố chính thức từ VAMA, TC Group và VinFast, trong tháng 8 vừa qua toàn thị trường tiêu thụ tổng cộng 37.515 xe ô tô các loại.

Bên cạnh Top 10 ô tô bán chạy nhất thị trường, dựa trên báo cáo bán hàng công bố chính thức từ VAMA, TC Group và VinFast, BNEWS.vn tổng hợp Top 10 mẫu xe bán chậm, bán ế nhất thị trường ô tô Việt Nam tháng 8/2022 cùng doanh số (DS) của tháng trước và giá bán của mỗi xe đi kèm.

Trong các sản phẩm này, bên cạnh các mẫu xe không có doanh số bán hàng như KIA Rondo sắp được thay thế bởi KIA Carens, Hyundai Elantra Elantra có khả năng sắp được ra mắt thế hệ mới, thì có những mẫu xe có doanh số thấp như VinFast e34 do nguồn cung chip và linh kiện lắp ráp bị hạn chế.

Trong khi đó, Isuzu và Suzuki là những tên quen thuộc tiếp tục đóng góp trong Top những mẫu xe bán chậm nhất thị trường...

Dưới đây là loạt xe xe bán chậm nhất thị trường ô tô Việt Nam tháng 8/2022 cùng doanh số (DS) của tháng trước và giá bán của mỗi xe đi kèm: