Loạt 'người tình màn ảnh' điển trai, tài năng của Lương Thu Trang

Với mỗi bộ phim, Lương Thu Trang lại có duyên đóng cặp với các nhều 'mỹ nam màn ảnh.

Huỳnh Anh

Sự kết hợp giữa Huỳnh Anh và Lương Thu Trang trong Mùa xuân ở lại khiến khán giả rất đỗi yêu thích bởi sự đẹp đôi của hai diễn viên. Trong phim, nữ diễn viên vào vai Hoà, cô giáo miền xuôi phải lặn lội lên miền ngược dạy học. Còn Huỳnh Anh vào vai anh bộ đội biên phòng luôn che giấu tình cảm với cô giáo trẻ. Dù Huỳnh Anh kém Lương Thu Trang 2 tuổi nhưng họ vẫn rất xứng đôi khi đứng cạnh nhau.

Lương Thu Trang và Huỳnh Anh.

Nhận xét về bạn diễn, Lương Thu Trang từng nói: "Huỳnh Anh là người rất thông minh, chúng tôi dễ dàng bắt nhịp, ăn rơ với nhau trong công việc nên việc hợp tác rất đơn giản. Huỳnh Anh đẹp trai, thông minh, đáng yêu… đầy đủ những tiêu chí để các cô gái trẻ mê mẩn''.

Biết đàn chị có nguyên tắc không gần gũi với bạn diễn sau giờ làm việc, Huỳnh Anh luôn giữ khoảng cách nhất định: ''Trên phim trường, cậu ấy rất quan tâm, hỏi han khi tôi mệt và thường xuyên góp ý cho cảnh quay tốt hơn. Thế nhưng, cậu ấy không bao giờ nhắn tin cho tôi sau giờ làm việc. Kể cả có muốn hỏi thăm chuyện tôi mệt thì cậu ấy cũng chờ đến sáng hôm sau đến đoàn mới hỏi. Điều đó càng khiến tôi tôn trọng bạn diễn của mình nhiều hơn" - Lương Thu Trang chia sẻ.

Việt Anh

Hợp tác lần đầu tiên trong Hướng dương ngược nắng, Lương Thu Trang và Việt Anh lập tức trở thành một trong những cặp đôi đẹp của màn ảnh Việt. Hai nhân vật của họ là một cặp oan gia, vượt qua đầy rẫy trắc trở mới có được cái kết viên mãn.

Lương Thu Trang và Việt Anh liên tục có những cảnh hôn ngọt lịm. Nữ diễn viên chia sẻ, kinh nghiệm hôn 17 năm của Việt Anh đã giúp hai người không phải thực hiện quá nhiều lần cho phân cảnh này.

Dù kém Việt Anh đến 9 tuổi và lần đầu đóng cặp nhưng Lương Thu Trang và đàn anh đã có những màn tương tác ăn ý, làm dấy lên tin đồn ''phim giả tình thật'' giữa họ.

Nói về tin đồn tình cảm, Lương Thu Trang khẳng định trong một chương trình của VTV: "Bản thân Trang và anh Việt Anh vui vì hai anh em được khán giả ủng hộ nhiều như thế. Hai anh em rất bất ngờ trước hiệu ứng khán giả nhưng phải nhấn mạnh: Phim là phim, mà đời là đời".

Bảo Anh

Tham gia bộ phim thuộc thể loại hình sự có tên Mặt nạ gương, Lương Thu Trang không chỉ gây ấn tượng bởi tạo hình và tuýp nhân vật khác lạ so với các vai diễn trước mà còn được yêu mến bởi những màn tương tác với Bảo Anh - người tình trong phim.

Nữ diễn viên tạo được hiệu ứng tốt trong lần đầu đóng cặp với Bảo Anh.

Khác với những bạn diễn từng kết hợp, Bảo Anh là người đầu tiên ''phá vỡ'' quy tắc của Lương Thu Trang. Cô chủ động tương tác với bạn diễn, thường xuyên chia sẻ hình ảnh hậu trường thân thiết cùng anh trên mạng xã hội.

Trong một bài phỏng vấn với VTC News, Lương Thu Trang tiết lộ lý do cô cởi mở hơn với Bảo Anh: ''Anh Bảo Anh là người khá an toàn và nhẹ nhàng. An toàn nghĩa là giữa chúng tôi xác định được ranh giới của công việc và cuộc sống cá nhân. Vì vậy hai anh em cũng thoải mái tương tác, chia sẻ những hình ảnh hậu trường với nhau mà không sợ điều tiếng hay dư luận không hay''.

Thanh Sơn

Trở lại trong bộ phim mới nhất của VFC mang tên Đấu trí sắp lên sóng, Lương Thu Trang khiến nhiều khán giả háo hức trông chờ khi sánh đôi với ''mỹ nam màn ảnh'' Thanh Sơn. Thanh Sơn cũng là bạn diễn kém tuổi nữ diễn viên sinh năm 1990.

Lương Thu Trang và Thanh Sơn trong buổi họp báo ra mắt phim chiều 4/7.

Trong phim, chuyện tình của nhân vật họ đóng gặp nhiều trắc trở bởi Vũ (Thanh Sơn) là Phó trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, trong khi công ty của bố dượng Lam (Lương Thu Trang) - nơi cô đang làm việc, lại có nhiều sai phạm. Lương Thu Trang cho biết đến giờ cô cũng chưa hay chuyện tình này có kết thúc đẹp hay không.